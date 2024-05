La fin de la saison 7 du 9-1-1 expliquée par Peter Krause

Remarque : cette histoire contient des spoilers de la finale de la saison 7 du « 9-1-1 ».

Bobby Nash, le favori des fans du « 9-1-1 », a peut-être survécu à la finale tendue de la saison 7, mais la star Peter Krause a annoncé de nombreux drames à venir après ce grand changement de dynamique de pouvoir à la caserne 118.

L’épisode, intitulé « All Fall Down », faisait suite immédiatement à l’incendie dévastateur de la maison de Bobby et Athena (Angela Bassett). Après avoir sauvé Athéna de l’incendie, Bobby s’est effondré à la fin de l’épisode 9. La finale l’a repris à l’hôpital, après avoir subi un arrêt cardiaque. Après qu’une enquête tortueuse menée par Athena ait amené le pyromane responsable en justice, Bobby s’est réveillé et le couple semblait prêt à reconstruire sa vie à partir de là.

Mais avant l’incendie, Bobby avait remis sa démission du 118 au chef des pompiers. Ainsi, lorsqu’il a tenté de reprendre son poste à la fin de l’épisode, lui et le reste de l’équipage ont été choqués d’apprendre que l’ancien capitaine Vincent Gerrard (Brian Thompson) était déjà de retour – étant sorti de sa retraite pour arranger les choses. caserne de pompiers et combler le vide laissé par Bobby.

«Gerrard en veut à Bobby parce que, bien sûr, il a repris la caserne des pompiers après Gerrard. Je me demande donc s’il n’y a pas une sorte de conflit et des magouilles dans les coulisses que Gerrard prépare », a taquiné Krause à TheWrap à propos du drame à venir lorsque la série reviendra pour la saison 8 cet automne.

Avec une longue pause estivale pour que les fans de « 9-1-1 » passent avant que les réponses n’arrivent, Krause a parlé avec TheWrap de sa survie à un autre moment mettant sa vie en danger, où il espère que l’histoire de Bobby se poursuivra et pourquoi la série est « plus forte ». que jamais »après la saison 7.

TheWrap : Félicitations pour avoir terminé la saison 7 de « 9-1-1 ». Ce cliffhanger de l’épisode 9 nous a tous fait peur pour Bobby pendant une seconde. Y a-t-il déjà eu un moment où Bobby ne pourrait pas survivre à cet incendie chez lui ?

Krause : Eh bien, les personnages de la série ont survécu à tant d’accidents horribles et potentiellement mortels, comme les personnages des dessins animés Looney Tunes – dont aucun n’est jamais mort. Conformément au langage de la série, nous sommes des personnages incroyablement résistants. On traverse des choses et on revient… Nous voulons parler de la résilience des gens et, dans le cas de Bobby, de la rédemption. Donc, je ne sais pas si tuer des personnages fait nécessairement partie du langage de la série – du moins pas les personnages principaux.

Bobby a quitté le 118 juste avant l’incendie et dans le chaos, il a apparemment oublié de l’annuler, ce qui ramène l’ancien capitaine Gerrard de la station pour faire des ravages et nous laisser deviner ce qui va suivre tout l’été. Qu’avez-vous pensé de ce cliffhanger ?

C’était une scène intéressante à jouer. Je ne savais pas trop pourquoi Bobby venait d’arriver, je devais l’accepter. Mais quand Bobby est arrivé après sa démission, j’ai pensé qu’il souffrait peut-être d’un peu d’amnésie. Mais évidemment, après la scène qu’il a avec Amir (Malcolm-Jamal Warner), Bobby a un sentiment renouvelé d’engagement envers sa place dans le monde et son travail. Alors il se présente et, bien sûr, cela mène à ce moment étrange.

J’ai démissionné, mais je ne pensais pas nécessairement que les formalités administratives étaient terminées. Nous ne pouvons pas dire tout cela dans la scène. Mais maintenant (le showrunner Tim Minear) a créé cette situation dans laquelle Bobby doit maintenant retrouver d’une manière ou d’une autre le poste de capitaine des 118. Je ne sais pas exactement comment cela va se dérouler dans la saison 8, mais je suis convaincu que Bobby l’emportera.

Nous avons vu dans des flashbacks comment l’ancien capitaine des pompiers dirigeait le 118 dans le passé et à quel point le moral était mauvais à la station à cette époque. Que pouvez-vous nous dire sur la direction que prendra l’équipe à partir d’ici dans la saison 8 ?

J’espère qu’un jour Bobby retrouvera le plus tôt possible le poste de capitaine du 118 et que nous pourrons reprendre notre action et notre comédie habituelles. Je pense que c’est ce qui est vraiment amusant pour les téléspectateurs, ainsi que nos départs vers des territoires plus profonds, comme nous l’avons fait avec Bobby vers la fin de cette saison. C’était vraiment intéressant de pouvoir voyager depuis la comédie romantique du tout premier épisode jusqu’aux épisodes de travail profondément émotionnel. Ce fut une saison merveilleuse pour la relation Athéna-Bobby, ainsi que pour d’autres personnages, pour Buck et moi avons adoré cet épisode centré sur Chimney.

Je pense simplement que nous sommes revenus plus forts que jamais après la grève. Ce furent 10 épisodes fantastiques.

Bobby a également eu beaucoup de luttes internes avant l’incendie de sa maison, et maintenant il doit reconstruire sa vie professionnelle et sa vie personnelle à partir de zéro de plusieurs manières. Où espérez-vous que la saison 8 emmènera Bobby ensuite ?

Gerrard en veut à Bobby parce qu’il a bien sûr repris la caserne des pompiers après Gerrard. Je me demande donc s’il n’y a pas une sorte de conflit et de magouilles dans les coulisses que Gerrard prépare.

Mais comme je l’ai dit, je veux revenir à la comédie d’action de la série. Et j’aimerais aussi voir Bobby aider certaines personnes dans le monde des AA, tout en restant là pour sa famille de caserne de pompiers et pour Athena, et continuer à être une figure de soutien au service des autres. Je pense que c’est en grande partie ce que nous allons voir de la part de Bobby à l’avenir.

J’adorerais travailler à nouveau avec Malcolm-Jamal Warner aussi, nous nous entendons à merveille et je pense que c’est un acteur formidable. J’adorerais faire plus avec lui… Peut-être qu’il y a une sorte de séquence de rêve où Bobby et Amir peuvent être amis.

L’un des points forts des personnages de Bobby est que même s’il a cultivé cette vie incroyable pour lui-même et qu’il a tous ces gens qui l’aiment, il porte toujours beaucoup de culpabilité et de douleur à cause des erreurs de son passé. Pensez-vous qu’il y a un moment où il arrive à s’accorder un peu plus de crédit ou à trouver plus de paix ?

Je pense que Bobby sera toujours orienté vers le bon travail et que (la culpabilité) ne le quittera jamais complètement. Mais je pense qu’avec l’approfondissement et le renforcement de sa relation avec Athena et aussi avec sa famille « 9-1-1 » 118, je pense que cela aura du pouvoir sur lui à l’avenir.

Je pense qu’il y aura moins de nuages ​​noirs qui pèsent sur lui à l’avenir, ce qui, je pense, sera une bonne chose.

« 9-1-1 » reviendra pour la saison 8 cet automne sur ABC. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Hulu.