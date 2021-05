La fin de la saison 6 de Line of Duty a expliqué: Que s’est-il passé dans la finale?

Dans la finale mordante, il s’est avéré qu’il n’y avait pas de cerveau criminel tirant les ficelles de tout le monde pour des raisons néfastes.

Il n’y a pas eu d’énorme conspiration pour contrôler la police – il n’y avait qu’un homme sur-promu, sous-talentueux et incroyablement cupide – Ian Buckells.

6 La ligne du devoir de ce soir a finalement résolu le mystère entourant H Crédit: BBC

6 Buckells était le chef du crime improbable Crédit: BBC

Il a utilisé ses connaissances de la police et ses relations douteuses pour relier tous les autres agents corrompus – et gagner des millions à le faire.

Alors qu’il vivait dans son jumelé normal avec sa famille, Buckells était un inspecteur détective maladroit.

Mais quand il jouait le rôle de H, il le vivait dans un manoir de trois millions de livres – et commandait des coups sur ses ennemis.

Sa couverture était si sécurisée que même les officiers qu’il contrôlait ne savaient pas qui il était – c’est pourquoi Jo Davidson l’a piégé.

Hastings, Kate et Steve étaient horrifiés que H ait été sous leur nez tout le temps – et cachait sa corruption massive sous sa propre maladresse.

6 Ian Buckells était le cerveau du crime de choc Crédit: BBC

Son masque n’a glissé que lorsqu’il a voulu humilier AC-12 pendant qu’ils le chargeaient.

Mais cela s’est retourné contre lui quand il a exigé l’immunité et une nouvelle identité.

Ne pas répondre à leurs questions le rendrait inéligible à la protection des témoins – mais y répondre le rendrait inéligible à l’immunité de poursuites.

« Personne ne fabrique de tasse d’AC-12 », a déclaré Hastings alors que les trois hommes avaient finalement leur homme après six ans.

6 Le flic corrompu n’avait aucun remords Crédit: BBC

6 L’intégrité de l’AC-12 est restée intacte Crédit: BBC

6 Le trio AC-12 était en forme lors de la finale de ce soir Crédit: BBC

Plus tard, Hastings lança une bombe sur Carmichael – qui avait auparavant tenté de libérer Buckells de prison.

Il a avoué avoir divulgué l’identité d’un informateur au BCG – et lui a dit: «Quoi que vous fassiez, faites-le parce que vous vous souciez de la vérité et de la responsabilité.

« Vous le faites parce que vous portez le feu. »

Il a ensuite été révélé que Terry Boyle avait été libéré et relogé par les services sociaux, Farida Jatri avait également été libérée et renvoyée au service actif et Darren Hunter avait été arrêté.

Jo a reçu une nouvelle identité et a trouvé le bonheur avec une petite amie et un chien dans une maison de campagne.

Mais il a été révélé comment la police centrale tentait d’empêcher toute preuve de corruption d’être entendue en audience publique.

Il disait: « Actuellement, les pouvoirs de l’AC-12 pour freiner les actes répréhensibles dans la fonction publique n’ont jamais été aussi faibles. »