La fin de la saison 4 de “Stranger Things” expliquée : chaque œuf de Pâques, récapitulatif complet

La quatrième saison de Choses étranges est fini! Max a-t-il secoué la malédiction ? Hopper est-il revenu ? Eddie peut-il faire vibrer l’Upside Down avec la performance la plus métal de l’histoire ? Eleven vaincra-t-il le monstrueux Vecna ​​?

Deux épisodes finaux extra-longs ont frappé Netflix le 1er juillet (bien que Netflix s’est écrasé pour certains premiers téléspectateurs). Nous avons déjà récapitulé l’épisode 8, intitulé Papa. Plongeons donc dans l’épisode 9 de deux heures, The Piggyback, et récapitulons les points culminants de l’intrigue, les œufs de Pâques et les arcs de personnages. (Et beaucoup de spoilers !)

Stranger Things se déroule dans l’Indiana des années 1980, où un adolescent doté de puissants pouvoirs psychiques échappe à une sinistre installation gouvernementale. Eleven s’associe aux nerds locaux Mike, Dustin, Lucas et Will pour combattre les démogorgons, le Mind Flayer et d’autres monstres, dont le Dr Brenner, calculateur effrayant.

L’épisode 8 s’est terminé avec la mort de Brenner dans la poussière du désert, mais il a laissé tout un tas de problèmes derrière lui: ses expériences sur les enfants psychiques ont conduit Eleven à zapping le jeune Henry Creel dans la dimension parallèle de l’Upside Down il y a des années, où il est devenu Vecna, le méchant démoniaque de la saison 4.

Pendant ce temps, le shérif Jim Hopper, Joyce et Murray tentent d’échapper à un brutal goulag russe avec l’aide de l’ancien garde sournois Antonov (alias Enzo) et du contrebandier fou Yuri. L’épisode 9 s’ouvre avec Jim et Joyce confrontés au même problème que Eleven, Will, Mike, Jonathan et Surfer Boy brochacho Argyle : ils doivent retourner à Hawkins avant que Vecna ​​ne tue à nouveau et ouvre une quatrième porte vers la dimension sombre. Steve, Nancy, Robin, Dustin et Eddie Munson s’équipent pour infiltrer l’Upside Down et placer Vecna ​​dans son cercueil, tandis que Lucas et Erica entrent dans le terrifiant manoir Creel pour offrir Max comme appât. Dans la finale de la série, seuls les enfants Hawkins (et Kate Bush) peuvent sauver le monde.

Première phase

En Russie, Yuri continue de décrocher (littéralement) alors qu’il prétend travailler sur son hélicoptère Katinka. À proximité, Joyce et Hopper se déshabillent en tandem, révélant le tribut pris sur le corps de Hopper par son séjour dans le goulag brutal. Pourtant, bien qu’il soit battu, ensanglanté, décharné et rasé, David Harbour n’a peut-être jamais été aussi sexy ? Ayant décidé qu’il était une malédiction pour tous ceux qui se soucient de lui, Hopper a toujours trouvé de l’espoir dans les rêves des bâtonnets de pain et des lasagnes d’Enzo, sans parler de baiser Joyce (dans un t-shirt Hulk Hogan).

À Hawkins, Nancy et l’équipage préparent leur raid commando Upside Down. Cela semble si simple, non ? Dustin et Eddie savent qu’ils sont des leurres, mais dès que quelqu’un dit “Nous ne sommes pas des héros”, vous savez juste qu’ils vont tirer des conneries assez héroïques avant le générique.

Alors qu’Erica, Lucas et Max explorent la maison effrayante de Creel, la première phase commence… sauf qu’un passant aperçoit Erica, guidant Jason et son arme de poing nouvellement acquise vers la maison du meurtre sur Morehead.

Sur la route, Onze repère un panneau d’affichage représentant une famille heureuse et a des flashbacks de sa mère Terry. Si elle peut entrer dans l’esprit de sa mère ou de Billy au cours des saisons précédentes, elle se rend compte qu’elle peut suivre l’esprit de Max et faire face à Vecna. Cela signifie simplement entrer dans une pizza Surfer Boy. Heureusement, ils ont Purple Palm Tree Delight.

Le combat mental est lancé

Hopper communique avec l’assistant d’Owens, qui les met au courant du danger à Hawkins. Dans leurs parkas assorties, Hopper et Joyce se rendent compte qu’ils peuvent eux aussi rejoindre le combat d’où ils se trouvent. Cela signifie simplement retourner dans la prison soviétique. Heureusement, ils ont un lance-flammes.

Êtes-vous prêt pour le concert le plus métal de l’histoire du monde ? Dans Upside Down, Eddie découvre une copie démoniaque de sa hache et déchire le Master of Puppets de Metallica pour attirer une horde de chauves-souris démons à travers une dimension sombre et infernale. J’aime le fait qu’Eleven n’apporte pas seulement ses super pouvoirs au combat. Les personnalités uniques des gens ordinaires jouent un rôle crucial, car la fabrication de pizzas d’Argyle et le déchiquetage d’Eddie aident également à sauver le monde.

Vous pourriez être pardonné d’avoir oublié que Jonathan était là cette saison car il a surtout été en arrière-plan d’un spectacle avec tant de personnages. Mais dans l’un des moments intimes les plus sincères de la saison, il renoue avec Will. Dans un autre moment poignant, après le discours de Steve sur les enfants dans l’épisode 8, il partage un autre cœur à cœur vulnérable avec Nancy dans cet épisode. Oh, il va vraiment mourir, n’est-ce pas ?

Monter une autre colline

Alors que Max écoute son arme secrète, Kate Bush, elle et Lucas échangent de jolies notes. Puis elle éteint son Walkman.

La phase deux commence.

Mais ça ne marche pas. Onze peut voir Max, mais l’invité d’honneur ne se présente pas. Max approfondit les railleries que Vecna ​​lui a adressées et fait face à ses propres démons émotionnels en reconnaissant ses pensées les plus sombres à propos de son défunt frère Billy. Et elle admet que sa bravoure et son possible sacrifice sont enracinés dans le dégoût de soi plutôt que dans la noblesse. Enfin, Vecna ​​fait sentir sa présence en se faisant passer pour Lucas puis Billy. Pendant ce temps, Eleven se projette déjà dans la maison Creel, puis fait un pas de plus dans l’esprit de Max alors qu’elle se retrouve au milieu d’un souvenir de Max skateboard.

C’est l’heure de la phase trois.

Max se retrouve dans le Hawkins Middle School Snow Ball de 1984 alors que le méga-hit de 1983 de The Police Every Breath You Take joue – tout comme au moment où Lucas et Max se sont embrassés à la fin de la saison 2. Ensuite, il y a une image saisissante de ballons éclater dans une douche gore alors que la danse de l’école se transforme en quelque chose de plus sombre aux souches de Dream a Little Dream of Me d’Ella Fitzgerald – la chanson diffusée à la radio lorsque Henry Creel a assassiné sa famille.

Dans Upside Down, Robin, Steve et Nancy sont tous attrapés par des tentacules étouffantes alors qu’Eddie et Dustin se battent. (Bataille, geddit?) Pour aider Dustin à s’échapper, Eddie retourne dans Upside Down pour un combat à l’épée avec un essaim de chauves-souris démons. Voir? Merde de héros. Appelé!

Onze coupes dans

Lucas se rend compte qu’il n’a jamais voulu être populaire et normal, mais son combat avec Jason brise la bouée de sauvetage musicale de Max. Heureusement, Eleven arrive sur la piste de danse juste à temps pour affronter le démon qu’elle a créé par inadvertance.

La créature anciennement connue sous le nom de Henry Creel reprend le dessus, crucifiant Onze contre la porte désormais familière de la maison du meurtre alors que Max est élevé pour devenir le sacrifice final. Onze ne déploie pas ses pouvoirs de télékinésie, mais son empathie pour Henry. Malheureusement, cela n’atterrit pas car Henry ne blâme pas l’homme ordinaire et médiocre Brenner pour l’avoir transformé en Vecna. Il blâme Eleven.

Dans un flashback, nous voyons Vecna/Henry/One explorer l’Upside Down, un royaume qu’il considère comme préservé des humains. Il devient “le prédateur qu’il a toujours été censé être” avec l’aide du hideux Mind Flayer. “C’était toujours toi”, sanglote Eleven alors qu’elle revient sur la possession par Mind Flayer de la forme de Billy au cours des saisons précédentes, réalisant que c’était en fait Vecna ​​qui cherchait à ouvrir les portes de l’Upside Down.

Alors que la pop des années 80 a aidé Max à s’échapper de Vecna, ce sont maintenant les mots de Mike qui sont de la musique aux oreilles d’Eleven alors qu’il dit enfin “Je t’aime”. Avec ou sans pouvoirs, c’est son super-héros. Il est à noter que cette saison est construite autour de familles et d’amis qui maintiennent leur lien les uns avec les autres, quelle que soit leur distance. Les choses tournent mal lorsque les personnages arrêtent de parler, comme Jonathan et Nancy, ou Lucas snobant le Hellfire Club, ou même Henry Creel se retournant contre sa famille. Mais les lettres d’amour de Mike et El, le rêve de Hopper d’un rendez-vous amoureux, les notes de Max, Mike appelant Eleven alors qu’elle tend la main à Max – ce sont tous des gens qui crient leur amour les uns pour les autres, refusant de laisser leur connexion s’estomper.

Dans un point culminant épique qui réjouira sûrement tout le monde, Running Up That Hill gonfle alors qu’Eleven fait exploser Vecna ​​avec son mouvement signature. Joyce et Jim abattent les derniers démogorgons tandis que Steve et Robin lancent des cocktails Molotov. Et Nancy ? Elle ne manque pas.

Mais la victoire est douce-amère alors qu’Eddie meurt dans les bras de Dustin. Le moment est un peu sapé alors qu’Eddie, qui n’est plus en métal, s’éloigne des souches de Moby, mais c’est toujours triste.

Et Max, brisé et aveuglé, meurt dans les bras de Lucas, complétant le quatuor de victimes de Vecna. Les mots du méchant apparemment vaincu résonnent à nos oreilles avant la cinquième et dernière saison.

“Ce n’est que le début”, prévient Henry/Vecna ​​Onze. “Le début de la fin. Vous avez déjà perdu.” Alors que l’horloge sonne, une vaste porte terrifiante ouvre la ville de Hawkins. Quelle fin ! Le méchant est vaincu, mais une menace encore plus grande se profile ! Quel cliffhanger !

Euh, ouais, sauf qu’il reste encore 30 minutes.

Il ne va pas s’arrêter

La dernière demi-heure est pleine de récompenses émotionnelles, le gang se réunissant émotionnellement au milieu des retombées. Deux jours plus tard, un “séisme de magnitude 7,4” a secoué la ville, tuant et blessant des dizaines de personnes. Pour ajouter l’insulte à l’injure, l’héroïque Eddie Munson et l’innocent Hellfire Club sont accusés d’activités sataniques. Pourtant, au moins Dustin est capable de dire la vérité à l’oncle d’Eddie (surtout).

Ayant déjà sauvé le monde, le gang se porte volontaire pour aider l’effort de secours. Le béguin de Robin, Vickie, la rejoint en service PB & J, et il semble que la romance soit sur les cartes après tout. Hopper et Joyce ont des retrouvailles en larmes avec Eleven, qui cherche un paysage d’esprit sombre et vide pour Max – qui s’avère être vivant mais dans le coma.

Effroyablement, Will a toujours un lien avec Vecna/Henry/One après sa possession dans la saison 2. Et il sait que le démon terrifiant est blessé, mais toujours là-bas. Les poils à l’arrière de son cou se dressent alors que les nuages ​​se rassemblent et que des particules étranges pleuvent sur les habitants de Hawkins, empoisonnant les plantes et ouvrant un portail redoutable. Il s’agit d’une répétition du moment de l’épisode 1 de la saison 2 où Will a eu une vision de Mind Flayer avant qu’il ne le possède – sauf que cette fois, tout le monde peut le voir, car cela se produit réellement …

Et voilà, le décor est planté pour la saison 5 de Stranger Things !

Les choses les plus étranges

Steve survit !

Les brochachos Surfer Boy Pizza nous offrent une scène d’outillage épique de style A-Team, avec une pizza supplémentaire.

Il semble ridicule qu’au milieu des démons et des complots gouvernementaux, le destin du monde soit presque déraillé par une bite dans une veste universitaire. Mais le beau et populaire douchebag est l’un des plus grands tropes du cinéma des années 80, il est donc normal qu’il joue un rôle clé dans cette émission obsédée par les années 80.

Techniquement, Max et Vecna ​​se battent dans un domaine mental, alors pourquoi leurs pouvoirs sont-ils limités pour être les mêmes que dans le monde réel ?

Murray cite Star Wars (“J’ai un mauvais pressentiment”) alors que les adultes retournent en prison, tandis que la boutade post-tentacule de Robin (“Je ne crois pas à une puissance supérieure ou à une intervention divine, mais c’était un miracle”) fait écho à cette fameuse scène avec Samuel L. Jackson et John Travolta dans Pulp Fiction.

Antonov (alias Enzo) fait appel à la meilleure nature de Yuri en se référant à son expérience à Damansky dans le Conflit frontalier sino-soviétique de 1969.

Onze aime la pizza à l’ananas. Essayez avant de nier.

Joyce a un flashback sur la mort de Bob Newby, son petit ami dans la saison 2, joué par Sean Astin.

Au chevet de Max, Lucas lit The Talisman, un roman fantastique de 1984 de Stephen King et Peter Straub. Curieusement, c’est aussi une histoire d’une dimension parallèle qui se termine par un tremblement de terre – et le roman révèle alors plusieurs royaumes parallèles.

Le générique de clôture est Spellbound by Siouxsie and the Banshees. Pourquoi personne ne pense à coller un Walkman sur Max dans le coma ?