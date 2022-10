La fin de la saison 1 de “The Rings of Power” expliquée

Dans la finale de la saison du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, deux des plus grandes questions de la série jusqu’à présent sont révélées. Si vous avez besoin de rattraper l’épisode 7, Vous pouvez le trouver ici.

Sinon, vous avez été prévenu : Spoilers à venir.

Pris pour des étrangers

ERYN GALEN –L’étranger avance seul dans les bois. C’est pluvieux. On dirait qu’il sent probablement la laine humide. Il est pourtant suivi. Il y a une autre chose à capuchon là-bas. L’Étranger le poursuit – il ressemble à Nori mais c’est en fait le principal des creeps dans les robes blanches. Les autres se présentent et l’un d’eux parle, lâchant une bombe sur nous pendant 4 minutes entières : “Nous vous servons, Seigneur Sauron.”

Alors qu’ils s’agenouillent, il a l’air un peu confus. Personnellement, je sens une fausse sortie arriver. Alors peut-être ne collectez pas vos paris tout de suite.

Plus tard, autour d’un feu de camp, ils lui parlent de quelque chose appelé le chapeau de l’ermite – des étoiles visibles à un seul endroit. C’est un gros truc rond en métal. Ont-ils vraiment traîné ça? Alors qu’ils commencent à lui dire comment il va tout gouverner, tout le vent et les feuilles et tout le reste commencent à s’agiter et honnêtement, ce n’est pas un bon look pour notre copain ici. L’un des crétins doit lui souffler quelque chose au visage pour qu’il arrête de tourbillonner de la merde. Ils décident qu’ils doivent l’attacher jusqu’à ce qu’il puisse se contrôler. Oh, et si vous vous demandez où sont les Harfoots, ils regardent tout cela à quelques mètres de là portant leurs plus beaux arbustes.

Mais même les meilleurs arbustes ne suffisent pas à tromper la chair de poule. Lorsque les Harfoots essaient de le détacher, ils réalisent que l’un des monstres s’est métamorphosé en étranger. Ce qui est pire? Un autre lance un couteau et cloue Sadoc en plein ventre.

Juste au moment où Nori est sur le point de se faire découper elle-même, la véritable inconnue se réveille et, pour emprunter une ligne aux sous-titres, le souffle s’intensifie. Cette partie est pleine de surprises, notamment que Sadoc n’est pas encore mort. De plus, les creeps ont battu la merde toujours vivante de l’étranger, ce qui semble impoli, compte tenu de qui ils pensent qu’il est.

Les bois sont en feu – plus de choses brûlent ! Quelle surprise ! – mais la chair de poule a fait quelque chose à l’étranger et maintenant non seulement il sait qui il est, mais il peut parler en phrases complètes. Nori s’efforce de le renverser et, vous savez, d’empêcher ses amis d’acquérir un bon char fumé. Il s’accroche et c’est à ce moment-là que la chair de poule est comme, oooooh attendez, peut-être qu’il n’est pas Sauron après tout.

Et voilà les amis : c’est un sorcier. Voilà. J’espère que vous avez vos paris par écrit. Bénissez-le, proclame l’inconnu, “Je vais bien !” (Au moins, il n’a pas dit “Je suis Iron Man”. Cela aurait été bizarre.) Et puis c’est si long, la chair de poule.

Les sorciers sont-ils censés être en Terre du Milieu au Second Age ? Non. Mais voici le truc : vous savez juste que quelqu’un dans une salle de conférence était comme “OK, nous ne pouvons pas faire un spectacle du Seigneur des Anneaux et ne pas avoir de sorcier dedans.”

Première vidéo



Maintenant que tout est réglé, Sadoc a toujours été poignardé. Il est beaucoup plus serein sur le fait qu’il est sur le point de mourir que je ne le serais. Versez-en un pour Lenny Henry, qui ne collectera plus de chèques Rings of Power.

Plus tard, l’inconnu et Nori parlent. Il lui dit qu’il est encore un peu confus mais qu’il doit aller à un endroit mentionné par la chair de poule, Rhûn. Nori est déçu qu’il ne reste pas et Harfoot avec eux. Mais hélas, les Harfoot font leurs valises et repartent. Étonnamment, ses parents lui ont fait un sac à dos pour qu’elle puisse partir en troupe avec l’étranger, malgré le fait qu’elle vient de dire qu’elle avait eu toute l’aventure qu’elle pouvait gérer. Donc, après un gros câlin de groupe et quelques adieux émotionnels, elle part. L’étranger décide par où commencer à marcher en sentant l’air, ce que Gandalf a fait dans les mines de la Moria. Alors. Ajoutez ça à votre pile de preuves.

Une déception d’un retour à la maison

NÚMENOR — Le roi est presque mort et Pharazôn parle à un groupe de gens de la guilde de capturer sa ressemblance dans la pierre. Parmi ce groupe se trouve Eärien. Alors qu’elle est assise là à dessiner le gars presque mort, il se réveille et commence à bavarder en pensant qu’elle est Míriel. L’île tombera si les anciennes voies ne sont pas restaurées. Eärien semble préférer ne pas être là. Il sort même du lit et déverrouille une chambre abritant l’une des pierres de vision – un palantir. Et Eärien entre.

Ailleurs, le gang rentre chez lui. Míriel essaie de mémoriser comment naviguer sur le navire sans sa vue. Elle dit à Elendil que ce serait bien s’il voulait prendre congé depuis qu’il a perdu Isildur et qu’il est en gros comme, non. Ils sont tous les deux déterminés à voir tout ce gâchis malgré toutes les pertes. Je jure pendant une seconde que j’ai cru qu’il était sur le point de sentir ses cheveux, mais c’est peut-être le Pepsi Diet de minuit que je bois qui déforme mon cerveau.

Quand ils reviennent à Númenor, tous les navires du port ont des drapeaux noirs. Non, Númenor n’a pas embrassé le piratage. Le roi est mort. Condamner. C’est comme le deuxième roi mort d’une série fantastique cette semaine.

Aller de l’avant

EREGION – Elrond et Celebrimbor discutent de la façon dont le Haut Roi Gil-galad est sur le point d’arriver en attendant une solution à toute l’affaire des elfes-kaput. Apparemment ils n’en ont pas. Gênant. Elrond est prêt à tout emballer et à quitter la Terre du Milieu. Juste à ce moment, Galadriel s’arrête sur son cheval. Halbrand est en mauvais état.

Elrond s’excuse auprès de Galadriel d’avoir été un chapeau de cul et de l’avoir envoyée sur le navire. Elle est plus indulgente que moi. Elle dit qu’elle n’a pas sauté du navire pour se noyer et qu’elle ne le laissera pas se noyer non plus. Quand il demande ce qu’ils vont faire, elle dit “nager”, ce qui est le grand Dory de l’ambiance de Finding Nemo.

Pendant ce temps, Halbrand s’est relancé et se promène sans surveillance. Il se retrouve dans l’atelier de Celebrimbor, où l’elfe lui-même a décidé de commencer à se référer à lui-même à la troisième personne. Toujours charmant. Ils ont une conversation et Halbrand met la main sur tout et pose trop de questions, mais bon sang, ce beau cinglé commence à parler de métaux alliés amplifiant les qualités d’un minerai et ainsi de suite et Celebrimbor est comme, excusez-moi quoi? Il est clair que quelqu’un a dormi pendant le cours de chimie.

Lorsque Gil-galad arrive, Elrond, Celebrimbor et Galadriel lui parlent de cette idée folle avec le mithril. Peut-être qu’ils pourraient fabriquer un objet qui ferait l’amplification. Celebrimbor suggère une couronne, et Gil-galad a l’air d’aimer le son d’un nouvel accessoire pendant une seconde chaude. Mais vraiment, il est très sceptique à l’idée de placer tout ce pouvoir sur une seule personne. Littéralement. De toute façon, Gil-galad pense qu’il est trop tard. Il est également un peu incrédule que l’idée soit venue de l’humble Southlander, qui se sent un peu classiste, mais bon. Mon gars porte nonchalamment des lauriers d’or.

En essayant de convaincre Gil-galad, Celebrimbor commence à dire quelque chose sur le pouvoir du monde invisible et le pouvoir sur la chair et immédiatement les sonnettes d’alarme internes de Galadriel commencent à sonner. Il agit comme un sketchball complet quand elle lui demande d’où il tire ce phrasé. Elle va probablement laisser tomber, n’est-ce pas ?

Première vidéo



Elrond ne laissera pas passer l’idée de l’alliage et parvient à convaincre Gil-galad de leur donner trois mois de plus pour travailler sur l’idée. Alors que Halbrand et Celebrimbor commencent à collaborer, Galadriel observe et soumet également une demande pour 23andMe de Halbrand. Pendant ce temps, il essaie de jouer au voyou avec Galdriel. Gollygosh, je ne peux pas croire que je suis ici, oh merde.

Plus tard, les travaux sur le plan alliage avancent mal, au rythme d’une merde qui explose.

Ainsi, Galadriel récupère le rapport sur l’ascendance de Halbrand. Avant que le public ne soit au courant, Halbrand se présente tout excité parce qu’ils ne vont pas seulement faire une chose, ils vont faire deux choses – et ils seront plus petits qu’une couronne.

Vous voyez où cela mène, n’est-ce pas?

Elle est comme, écoute, tu dois me dire quel est ton jeu, mec.



Il s’avère qu’il n’y a pas de roi des Southlands. Le dernier homme à porter ce blason est mort il y a plus de mille ans. Et c’est exactement pour ça que mon ancien professeur de journalisme nous disait, si ta mère te dit qu’elle t’aime, confirme-le deux fois.

Galadriel hurle intérieurement. Halbrand est Sauron.

“Je suis éveillé depuis avant la rupture du premier silence”, dit Halbrand. Les gens du matin doivent toujours le frotter sur votre visage.

Alors qu’elle essaie de le poignarder avec le poignard de son frère, elle tombe dans une rêverie étrange (Halbrand est dans sa tête) où elle est de retour à Valinor avec le grand frère Finrod. Bien sûr, ce faux Finrod est entièrement pro-Sauron. Nous avons tous ce parent.

Alors boum ! Elle est sur le radeau avec Halbrand. Il est hyper manipulateur. Il commence à la tenter, lui proposant de faire d’elle une reine – c’est définitivement un rappel (en avant ?) du moment où Frodon lui offre la bague dans La Communauté de l’Anneau. Il est comme, ensemble, nous pouvons sauver la Terre du Milieu. Elle demande s’il veut dire sauver ou gouverner et il est vraiment du genre, ¿por qué no los dos?

Elle ne mord pas à l’hameçon, cependant, et il se transforme rapidement en ce gentil garçon de Tinder qui vous dit que vous êtes moche lorsque vous refusez un deuxième rendez-vous.

Quoi qu’il en soit, elle revient et Elrond est comme RU OK. Elle s’enfuit à l’atelier pour retrouver Celebrimbor. Halbrand est parti. Elle ne leur dira pas exactement ce qui s’est passé, mais elle leur dit qu’ils doivent faire Trois des, ahem, “choses” pour l’équilibre. (Vous savez que nous parlons des anneaux, oui? Et aussi, tout cela est un énorme écart par rapport à la tradition, mais peu importe.) Elle fait don de son poignard à la forge. Le drame est sapé par mon chat grimpant bruyamment dans un sac fourre-tout en arrière-plan.

Erin Carson/Crumpe



Alors qu’Elrond laisse tomber le morceau de mithril dans le métal chaud, il ressemble beaucoup à l’œil de Sauron pendant une seconde. Semble de mauvais augure. Plus tard, Elrond fait les cent pas comme si les restes à emporter ne s’étaient pas tout à fait réglés avec lui. Il se rend là où il a trouvé Galadriel et récupère le parchemin, qui révèle bien sûr ce que Galadriel aurait probablement dû mentionner plus tôt. Mais les anneaux sont faits et tout le monde semble penser qu’ils sont purdy.

De retour dans le Mordor, nous obtenons un gros plan de l’œil de Halbrand – ou devrais-je dire de Sauron –. Il regarde le mont Doom et semble connaître les anneaux. Et il est suffisant comme l’enfer.