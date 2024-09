La fin de la saison 1 de « Mayfair Witches » expliquée

Anne Rice Les sorcières de Mayfair La saison 1 a été diffusée début 2023 sur AMC et AMC+, mais elle vient tout juste d’arriver sur Netflix, et de nombreux téléspectateurs commencent tout juste à la rattraper.

La deuxième saison de la série, qui se prépare depuis longtemps et qui se situe dans le même univers que Entretien d’Anne Rice avec un vampire, La diffusion de la deuxième saison de la série est également prévue pour début 2025 sur AMC et AMC. Mais d’ici là, plusieurs questions et théories restent sans réponse quant à la direction que pourrait prendre la deuxième saison de la série.

Voici une critique et une explication de tout ce qui s’est passé en termes d’intrigue dans la finale de la saison 1 de Les sorcières de Mayfair.

Comment Rowan venge le meurtre de Tessa

Dans l’avant-dernier épisode de la saison, la jeune cousine de Rowan (Alexandra Daddario), Tessa, est tuée par l’homme qui traquait les sorcières. Rowan, se sentant responsable de sa mort, ordonne à Lasher (Jack Huston) de brûler vif l’homme. C’est la première fois que Rowan assume véritablement son pouvoir.

Le secret choquant du père biologique de Rowan révélé

Il a été rapidement révélé que le père biologique de Rowan n’était pas l’homme qui avait rencontré sa mère, Deidre, à la fête de son oncle Cortland (Harry Hamlin), mais Cortland lui-même. Il a violé Deidre (Annabeth Gish). Cortland n’est donc pas le grand-oncle de Rowan… mais son cher vieux père. Il a fait cela pour accomplir la prophétie de Lasher selon laquelle il renaîtrait par l’intermédiaire de la 13e sorcière de Mayfair. En échange de son aide pour accomplir la prophétie, Cortland obtiendrait l’immortalité.

« Le début de cette histoire n’est pas seulement la découverte par Rowan de ses pouvoirs, mais nous voyons également la naissance de Rowan dans le pilote », a déclaré la co-showrunner Esta Spalding à Divertissement hebdomadaire à propos de la décision d’avoir cette révélation dans le final plutôt que plus tôt dans la saison. « Et pour vraiment sauvegarder et mettre fin à cette histoire d’origine à la fin de la saison et pour que l’histoire de la naissance de Rowan fasse partie de l’accomplissement de cette prophétie, ce qui est le sujet du final, cela semblait être une excellente forme pour la fin. [wanted to] « Il faut comprendre toutes ces choses à la fois, pour comprendre qui était cet homme masqué avec Deirdre dans le pilote et pourquoi tout cela était lié à quelque chose que Cortland faisait pour que cette prophétie se réalise. »

Rowan et Lasher

Lasher emmène Rowan dans le monde de ses souvenirs, où il avait auparavant emmené Ciprien (Tongayi Chirisa). Lasher couche avec Rowan dans ce monde de souvenirs et lui donne également les connaissances de Suzanne, la première sorcière de Mayfair qui a conclu avec lui l’accord qui a fait de Rowan la 13e. Après avoir eu des relations sexuelles, Rowan passe en revue et apprend également toute cette histoire. Rowan est enceinte et son bébé grandit assez rapidement et elle accouche et le bébé grandit également rapidement. Suzanne lui dit qu’elle peut accepter le bébé et le pouvoir de Lasher ou le laisser. Elle choisit le pouvoir et elle a également accès aux connaissances de Lasher.

Ce que Rowan fait à Cortland

Sachant tout ce que Lasher sait, Rowan sait maintenant ce que Cortland a fait à sa mère. Il pense qu’il est immortel maintenant, mais parce qu’elle a ce pouvoir maintenant, elle le transforme en pierre.

Qui est le père du bébé de Rowan ?

Rowan accouche et oui, Ciprien est techniquement le père du bébé après qu’ils aient développé une relation amoureuse (qui a été manipulée par Lasher, bien sûr). Mais Ciprien n’est qu’un canal pour que la prophétie de Lasher se réalise et le bébé de Rowan est le moyen par lequel il pourrait renaître dans un corps physique.

La vérité sur les Talamasca et ce qu’ils savent

Les Talamasca connaissent également cette prophétie et ce que Lasher et Cortland essayaient de faire, et ils ne veulent être que des observateurs de cela. Ciprien apprend que son patron, Albrecht, a le pouvoir d’effacer les souvenirs, et maintenant tout commence à avoir un sens. Ciprien utilise alors son propre pouvoir pour découvrir la vérité sur ce que Cortland a fait. Il convainc son patron que puisqu’il est le père du bébé de Rowan, il est logique qu’il soit là et avec elle pour tout voir jusqu’au bout, ainsi que pour continuer à observer. Par conséquent, il ne fait pas effacer sa mémoire.

Est-ce que Rowan finit avec Ciprien ?

Au début, Rowan et Ciprien pourraient finir ensemble avec le bébé. Cependant, lorsque Ciprien essaie de les séparer du bébé pour ce qu’il dit être pour la protéger, elle réalise ce qui se passe. Elle ne veut pas être contrôlée par Lasher ou Ciprien, mais par le pouvoir et les connaissances qu’elle a acquis.

Spalding a dit Insider TV« Plutôt que de savoir avec quel type elle va finir, la question est de savoir quelle version du pouvoir elle va adopter. Il y a des risques et des coûts pour les deux. Et bien sûr, nous allons voir ce qui se passe maintenant qu’elle a pris la décision qu’elle a prise. Que signifie avoir affronté Lasher et ce pouvoir ? Quel est cet accord qu’elle a conclu ? Comment cela va-t-il la changer et combien cela va-t-il lui coûter ? »

De même, elle a déclaré à Entertainment Weekly : « Beaucoup de gens pensaient que dans la salle des scénaristes, c’était un triangle amoureux. J’ai toujours pensé que c’était un triangle de pouvoir. Lasher lui dit : exploite ton pouvoir, prends-le, assume-le. Tu es un être destructeur, créatif, incroyable, et Cip lui dit que tu as ce pouvoir incroyable, contrôle-le, contrôle-le, contrôle-le. Et elle est déchirée entre ces deux versions de son pouvoir. Et finalement, elle choisit la version que Lasher lui offre. Mais nous savons qu’il y aura un prix à payer, car Lasher n’est pas tout à fait bon. Donc, pour moi, il s’agissait toujours de Rowan et de qui elle était bien plus que de l’un ou l’autre des deux hommes. »