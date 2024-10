La fin de la saison 1 de Beauty In Black expliquée

Attention : cet article contient des spoilers pour La beauté en noir saison 1.







Du complot de chantage contre Kimmie à la romance naissante que Mallory nie, il y a beaucoup de révélations explosives dans la fin de La beauté en noir saison 1. La beauté en noir est le dernier projet que Tyler Perry a créé dans le cadre de son premier contrat pluriannuel avec Netflix. Le La beauté en noir Le casting est dirigé par Crystle Stewart et Taylor Polidore Williams, incarnant deux femmes très différentes dont les vies très différentes se heurtent de manière inattendue. La saison 1 est sortie sur Netflix le 24 octobre et se compose de huit épisodes d’une heure (et huit autres sont en préparation au printemps 2025).





La série tourne autour de Kimmie, qui a du mal à s’en sortir après avoir été expulsée par sa mère, et de Mallory, qui dirige sa propre entreprise de soins capillaires avec succès. Kimmie veut désespérément s’échapper des dessous miteux du club de strip-tease où elle travaille, tandis que l’empire de Mallory est menacé par des secrets de famille et un avocat embêtant. Ces intrigues simultanées conduisent à de nombreux rebondissements choquants dans la finale : saison 1, épisode 8, « Killing Karma ».





Pourquoi Horace laisse vraiment partir Kimmie et Angel

Lorsqu’il a entendu parler du juge corrompu, il a réalisé qu’il avait de plus gros problèmes





Le La beauté en noir La finale de la saison 1 démarre de manière explosive alors qu’une bande d’hommes armés masqués tiennent Kimmie et Angel en otage alors qu’ils tentent de voler le coffre-fort d’Horace. Horace sort une arme et tue tous les voleurs avant qu’ils ne puissent partir. Il soupçonne initialement Kimmie d’être derrière le vol, mais Angel en prend la responsabilité. Alors qu’Horace les presse de révéler la vérité, ils révèlent qu’ils avaient tous deux prévu de le voler afin d’obtenir suffisamment d’argent pour s’échapper du club et commencer une nouvelle vie.

La beauté en noir

réunit Tyler Perry avec plusieurs anciens collaborateurs, dont Crystle Stewart et Debbi Morgan.

Lorsque Kimmie explique que Jules est leur proxénète et qu’il a utilisé un juge corrompu pour faire abandonner leurs accusations criminelles, Horace décide de les laisser partir. Horace leur dit de partir et de ne jamais dire à personne qu’ils l’ont rencontré. Lorsqu’ils ont mentionné le juge, il s’est rendu compte qu’il avait des problèmes bien plus importants à régler. Il mentionne plus tard Harold Wiscollins, un juge que lui et son frère connaissaient, et demande à Jules si Harold est toujours sur le banc et s’il lui parle toujours. Jules dit que non, mais Horace ne lui fait pas confiance.





Les sentiments de Mallory pour Calvin et l’hésitation dans leur romance expliqués

Tout cela est lié au thème central du classisme de la série

Tout au long de La beauté en noir saison 1, Mallory a couché avec son chauffeur Calvin. Mais quand il avoue qu’il est amoureux d’elle, elle hésite à affronter ses sentiments amoureux pour lui et le chasse de chez elle. L’hésitation de Mallory à devenir sérieux avec Calvin est liée au thème primordial de la série, le classisme. C’est une élitiste qui ne veut pas prendre au sérieux sa relation avec Calvin parce qu’il est chauffeur. Lorsque la série reviendra au printemps 2025, Mallory pourrait enfin confronter ses sentiments pour Calvin et nouer une relation sérieuse avec lui.





Qui a essayé de voler Horace ?

Jules détermine que c’était la compagnie la plus sûre (mais il se peut qu’il se soit couvert)

Après qu’Horace ait tué ses voleurs potentiels, Jules descend nettoyer la scène du crime, comme Winston Wolf dans Pulp Fiction. Jules découvre que l’un des voleurs a dans son portefeuille une carte de visite d’une entreprise sûre. — la même entreprise qui a installé le coffre-fort en premier lieu. Jules détermine que les gars qui ont livré le coffre-fort sont revenus pour le voler. Cependant, Jules ne montre jamais la carte de visite à Horace, il pourrait donc l’inventer pour couvrir son propre rôle dans le vol prévu..

Pourquoi Mallory et Roy offrent tous deux un emploi à Lena

Ils essayaient de l’acheter





Lena est une avocate dont les découvertes sur l’empire capillaire de Mallory pourraient causer des problèmes à la famille Bellarie. et faire tomber l’entreprise. Dans la finale de la saison 1, Roy rencontre Lena dans un restaurant et lui propose un emploi au service juridique. Ensuite, Mallory les confronte, tire une chaise, utilise ses relations pour forcer Roy à quitter le bâtiment et fait la même offre à Lena. Lorsque Lena lui dit que Roy vient de lui proposer le même poste, Mallory semble véritablement impressionnée par le fait que son beau-frère, habituellement stupide, ait eu le même plan diabolique qu’elle.

Ils essaient tous les deux de l’acheteren espérant que s’ils lui donnent un emploi dans l’entreprise, elle cessera d’essayer de détruire l’entreprise. Mais Lena insiste sur le fait qu’elle ne peut pas être achetée et que «ce n’est pas une question d’argent.» Mallory en rit et ne pense pas que ce soit possible. C’est l’un des thèmes centraux du spectacle ; Les gens riches pensent que tous leurs problèmes peuvent être résolus avec de l’argent, mais ce n’est pas le cas lorsqu’ils ont affaire à une personne intègre.

Qui a détruit la voiture de Charles ?

On dirait que ce sont les mêmes gars qui ont essayé de voler Horace (donc ils sont probablement liés à Jules)

L’avant-dernier épisode de La beauté en noir la saison 1 s’est terminée avec la destruction de la voiture de sport jaune de Charles. Vers la fin de la finale, Mallory est choquée de trouver la voiture de Charles en feu sur la voie privée, la police enquêtant sur une éventuelle attaque. Dans le dernier épisode, la voiture de Charles a été abattue sur le bord de la route et a explosé par un groupe d’hommes armés masqués. Ces assaillants masqués ressemblaient au même groupe qui avait tenté de voler Horace, apparemment engagé par Jules.donc tout pourrait se relier à Jules.





Pourquoi le corps a kidnappé Sylvia

Le corps voulait faire chanter Kimmie (mais le plan s’est retourné contre lui)

Dans la scène finale choquante de La beauté en noir saison 1, Kimmie et Angel sont confrontés à Body. Ayant largement mal interprété les événements récents, Body pense que Kimmie tente d’usurper sa place au club. Body révèle qu’elle a fait kidnapper Sylvia, la sœur adolescente de Kimmie, qu’elle utilisera pour faire chanter Kimmie afin qu’elle s’écarte de son chemin et fasse ce qu’elle veut. Cependant, le stratagème se retourne contre lui alors que Kimmie attaque Body et commence à la battre.

Cela termine la saison sur un cliffhanger à couper le souffle et soulève de nombreuses questions. Le corps est-il mort ? Jules s’en prendra-t-il à Kimmie ? Est-ce que Sylvia ira bien ?



Lorsque Body lui tire un couteau et menace de convaincre Jules de la tuer, Kimmie monte dans sa voiture et entre dans Body. Cela termine la saison sur un cliffhanger à couper le souffle et soulève de nombreuses questions. Le corps est-il mort ? Jules s’en prendra-t-il à Kimmie ? Est-ce que Sylvia ira bien ? Une chose est claire : Kimmie n’acceptera pas ce complot de chantage sans rien faire. Elle fera tout ce qu’il faut – et frappera qui bon lui semble avec sa voiture – pour récupérer sa sœur.

La vraie signification de la fin de la saison 1 de Beauty In Black

Il oppose le désespoir des personnes en difficulté financière avec le désespoir des personnes riches





La fin de La beauté en noir la saison 1 est le point culminant de la série Brûlure de sel-des thèmes sur la classe. Il s’agit des riches qui tentent d’exercer leur pouvoir sur les pauvres. Mallory et Roy pensent que Lena peut être achetée, parce qu’elle est une « enfoiré fauché,» mais Lena a une intégrité inattendue. La finale oppose le désespoir des personnes en difficulté financière avec le désespoir des personnes riches. Les personnages en difficulté financière, comme Kimmie et Angel, cherchent désespérément à gagner assez d’argent pour survivre.alors que les personnages riches, comme Mallory, cherchent désespérément à conserver leur richesse.