La fin de Joker 2 est « troublante », déclare le réalisateur Todd Phillips

Avec Joker 2 Après sa première au Festival du Film de Venise, le réalisateur Todd Phillips a commenté la façon dont les gens réagiront à la fin de Folie à Deux. De la même manière que le premier film a suscité de vives réactions avec son moment décisif dans le troisième acte, Phillips pense que Joker 2 laissera également aux gens beaucoup de choses à traiter.

La fin de Joker 2 est « troublante » et le réalisateur Todd Phillips le sait

Alors que Joker : Folie à Deux approche de sa sortie en salles, les premières projections de fans continuent de susciter des réactions de la part des gens. Lors d’un de ces événements de présélection, Phillips a déclaré qu’il était déjà conscient de la façon dont la fin de Joker 2 ferait réagir les gens.

« Pour les gens qui ont vu ce film en général… à la fin, ils restent assis et ne bougent pas pendant environ trois à cinq minutes. Ensuite, ils m’envoient des SMS, ceux qui me connaissent, ou m’envoient un e-mail et disent : « J’ai besoin d’une minute pour traiter le film », a déclaré Phillips (via /Film).

« Je pense que c’est troublant et clarifie beaucoup de choses sur lesquelles vous auriez pu vous poser des questions dans le premier film. »

Il a conclu en espérant que toutes les questions des fans trouveraient une réponse dans celui-ci.

Joker : Les critiques de Folie à Deux ont déjà divisé les critiques. Reste à savoir si le grand public aura un accueil positif ou négatif du film. Mais les commentaires de Phillips suggèrent que sa fin suscitera certainement de fortes réactions de la part des téléspectateurs, les laissant peut-être également divisés.

Joker 2 sortira en salles le 4 octobre 2024. Il met en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck et Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn. Zazie Beetz revient dans le rôle de Sophie Dumond aux côtés de Gary de Leigh Gill et Sharon Washington, qui joue l’assistante sociale d’Arthur.

