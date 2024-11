La fin de Cut Twist de The Phantom Menace révélée 25 ans plus tard

Dans une nouvelle interview avec StarWars.com, L’artiste Ian McCaig a évoqué deux Jedis importants de la franchise et leurs rôles dans les années 1999. Star Wars : Épisode I – La menace fantôme. McCaig a dit à la fin : George Lucas a changé quelque chose d’important.









McCaig, qui a travaillé sur le film, a déclaré que les personnages Jedi, Qui-Gon Jinn, joué par Liam Neeson, et Obi-Wan Kenobi, joué par Ewan McGregor, ont vécu un véritable changement d’histoire.

« Il est intéressant de voir comment les choses évoluent », a déclaré McCaig. « Pendant un certain temps, le plus vieux Le Jedi s’appelait Obi-Wan et le plus jeune Le Jedi s’appelait Qui-Gon. C’était très poignant qu’à la fin, alors qu’Obi-Wan meurt et que Qui-Gon bat Dark Maul et reste avec son Maître lors de son décès, il assume non seulement la quête de son Maître, mais il prend son nom.

McCaig a ajouté : « Qui-Gon devient Obi-Wan. C’est pourquoi quand tu vois Alec Guinness dans Un nouvel espoiril baisse sa capuche et dit : ‘Obi-Wan ? Voilà un nom que je n’ai pas entendu….’ Parce qu’il n’est pas Obi-Wan, c’est Qui-Gon. Et juste à la fin, (le scénariste et réalisateur du film) George (Lucas) l’a changé« .

De plus, dans La menace fantôme, McCaig avait la vision de créer un sens de l’histoire qui ressemblait à Guerres des étoiles dans La menace fantôme. L’artiste a travaillé pour s’assurer que chaque conception de personnage était inspirée par des éléments provenant de trois lieux du monde ou de trois périodes différentes, ou d’une combinaison des deux.





« S’il réapparaît dans ces différents endroits et à différentes époques, il y a de fortes chances que ce soit un archétype emblématique – quelque chose qui fait partie de notre inconscient collectif », a déclaré McCaig.

Par exemple, la peinture blanche pour le visage de la reine Amidala (Natalie Portman) ressemble à ce que porteraient les geishas japonaises traditionnelles, ainsi qu’à la façon dont une femme mariée de Mongolie ressemblerait à la reine Elizabeth I d’Angleterre.

La menace fantôme, sorti comme le premier des Guerres des étoiles trilogie préquelle, a célébré son 25e anniversaire en 2024 avec une sortie en salles plus tôt dans l’année.





Le film a rapporté plus de 924 millions de dollars lors de sa première diffusion et a été réédité en 2012 en version 3D pour un montant supplémentaire de 102 millions de dollars, ce qui porte le film à un revenu total de plus d’un milliard de dollars. La menace fantôme mettait également en vedette Jake Lloyd dans le rôle du jeune Anakin Skywalker, Ian McDiarmid dans le rôle du sénateur Palpatine, Anthony Daniels dans le rôle de C-3PO et Kenny Baker dans le rôle de R2-D2.





Star Wars : Skeleton Crew fait ses débuts en décembre

Le Guerres des étoiles la franchise ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt, avec plusieurs émissions plus récentes disponibles sur Disney+, y compris la nouvelle Star Wars : équipage squelette, avec Jude Law.L’émission en direct sera diffusée sur le streamer en décembre. Il est décrit par Lucasfilm comme : « une version galactique d’un film d’aventure classique (Amblin Entertainment) sur le passage à l’âge adulte des années 80 ».





Sur un autre Guerres des étoiles front, le film dirigé par Daisy Ridley, avec le titre provisoire de « New Jedi Order », a récemment perdu Steven Knight en tant que scénariste. Variety a confirmé que Knight avait quitté le film, ce qui fait du deuxième scénariste à se retirer du projet après le départ de l’équipe de scénaristes originale composée de Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson.

Le film devrait suivre le personnage de Ridley, Rey, alors qu’elle cherche à reconstruire l’Ordre Jedi 15 ans après les événements de L’Ascension de Skywalker (2019). Lucasfilm serait en pourparlers avec de nouveaux scénaristes pour le projet, mais avec Knight quittant le film, la production du nouveau film sera probablement retardée jusqu’en 2025.

