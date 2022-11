La fin de “Black Panther : Wakanda Forever” expliquée : Shuri Showdown, plus de Namor et la suite

Panthère noire : Wakanda pour toujours est tout au sujet des fins – et des nouveaux commencements. Le chagrin est le thème central d’un film qui pleure la perte de la star Chadwick Boseman, une tragédie de la vie réelle qui oblige ce nouveau film d’action à succès à être le film Marvel le plus pessimiste à ce jour. Mais la fin, dans laquelle Shuri fait enfin face à son chagrin pour son frère perdu T’Challa, apporte l’espoir d’un renouveau.

Wakanda Forever est maintenant dans les salles, alors séparons cette fin émotionnelle et spéculons sur la prochaine étape pour le coin de Black Panther du Univers cinématographique Marvel. Spoilers, évidemment !

Réalisé par Ryan Coogler, le nouveau film Marvel met en scène deux nations amenées au bord de la guerre malgré leurs nombreuses similitudes. Wakanda et le royaume sous-marin de Talokan possèdent le puissant et rare métal vibranium, et leur peuple s’est caché des nations rivales avides. Maintenant que Wakanda est exposé au monde, le dirigeant charismatique de Talokan, Namor (Tenoch Huerta), craint que son royaume aquatique ne soit également menacé par les superpuissances de la surface. Mais les deux nations se retournent l’une contre l’autre et Namor mène une attaque qui tue la reine Ramonda de Wakanda (Angela Bassett).

Ayant déjà perdu son frère T’Challa, la princesse Wakanda Shuri est enragée par la mort de sa mère. Joué par Letitia Wright, Shuri est le cœur du film. L’histoire commence avec Shuri dans le déni : d’abord, le déni de la mort de son frère, puis le déni de son propre chagrin. Elle rejette également la tradition wakandaise, refusant le manteau de la panthère noire et plaçant sa foi dans la technologie plutôt que dans la nature.

La mort de Ramonda oblige Shuri à faire face à son déni. Acceptant la tradition wakandaise et conciliant ses compétences technologiques avec les dons du monde naturel, elle est capable de synthétiser une nouvelle forme de l’herbe mystique en forme de cœur qui confère des super pouvoirs à quiconque l’absorbe. Shuri enfile un nouveau costume de Black Panther et rejoint enfin la lignée vénérée du protecteur de Wakanda.

Elle n’est pas le seul membre de l’équipage à avoir de nouveaux ratés. Okoye (Danai Gurira) et Aneka (Michaela Coel), deux des cadres guerriers de Dora Milaje, enfilent les exosuits bleus de Shuri pour égaliser les chances en tant que Midnight Angels. La jeune génie Riri Williams (Dominique Thorne, de Si Beale Street pouvait parler en 2018 et Judas et le Messie noir de l’année dernière) obtient une mise à niveau high-tech de style Iron Man pour son costume fait maison. Il n’est pas vraiment expliqué pourquoi son armure ressemble tellement à Iron Man – dans les bandes dessinées, elle est soutenue par Tony Stark et adopte le nom de Ironheart, mais dans le MCU, Stark est révolu depuis longtemps et le film ne suggère jamais aucun lien entre eux.

Shuri dirige les guerriers de Wakanda à bord d’un énorme navire de guerre pour riposter contre les Talokans. Ses motivations sont assombries: l’herbe l’a emmenée dans l’avion ancestral où chaque Black Panther consulte ses ancêtres, mais au lieu d’entendre la sagesse de sa mère, Shuri rencontre le méchant du film précédent, Eric Jordan, alias Killmonger (joué dans un camée grésillant par Michael B. Jordan). “Allez-vous être noble comme votre frère”, la raille Killmonger, “ou vous occuper des affaires – comme moi?”

C’est donc la philosophie vengeresse et violente adoptée par Killmonger conduisant Shuri alors qu’elle affronte Namor dans un duel à mort en tête-à-tête. Son plan pour piéger Namor dans un sèche-cheveux géant semble fonctionner jusqu’à ce qu’il parvienne à faire exploser leur jet, les envoyant s’écraser sur une plage rocheuse pour une confrontation finale. Shuri coupe l’une de ses ailes de pied, mais il l’empale brutalement. “Je ne suis pas mon frère”, insiste-t-elle, refusant d’abandonner le combat. Namor prononce son slogan tiré des bandes dessinées, “imperius rex”, mais Shuri réplique avec un triomphant “Wakanda Forever!” et les fait exploser tous les deux.

Avec Namor apparemment vaincu alors qu’elle tient une lance contre sa gorge, Shuri se retrouve à repenser aux événements du film. Shuri réfléchit à la façon dont la beauté et la vie de son pays se reflètent dans le royaume sous-marin qui l’a tant séduite. Dans les bandes dessinées, Namor le sous-marinier est le dirigeant d’Atlantis, mais le nouveau film met l’accent sur l’héritage aztèque de Talokan pour relier thématiquement ces deux peuples opprimés par les colonisateurs européens (et, avouons-le, pour se différencier des films Aquaman de DC). Enfin, Shuri voit sa mère, Ramonda, dans le royaume ancestral, qui exhorte Shuri à montrer au monde qui elle est vraiment.

Shuri exhorte Namor à céder, à épargner leurs deux peuples. “La vengeance nous a consumés”, dit-elle. “Cela ne consommera pas notre peuple.”

Heureusement, Namor cède. Les deux dirigeants reviennent pour arrêter la bataille, bien qu’il soit un peu tard pour tous ceux qui sont déjà morts dans ce conflit tragiquement inutile. Namor retourne à Talokan vaincu, au grand dégoût de sa femme, Zamora. Mais Namor montre sa ruse : maintenant que les deux pays ont formé une alliance, le conflit avec le monde de la surface qu’il désire est sûrement inévitable.

En attendant, Wakanda revient à la normale. Shuri plante la nouvelle herbe en forme de cœur. Après avoir pêché la muscle car Plymouth Barracuda de Riri au milieu des années 1970 dans la rivière de Boston, elle renvoie le génie adolescent à Chicago pour regarder les Bulls. Okoye libère Everett Ross d’un transport de prisonniers, vraisemblablement pour offrir son sanctuaire comme ils l’ont fait Bucky / le soldat de l’hiver dans les films précédents. Enfin, alors que les habitants de Wakanda se rassemblent à la cascade cérémonielle pour son couronnement, ils sont surpris de voir M’Baku (Winston Duke) défier le trône à la place.

Shuri prend une pause non seulement de Wakanda mais de la royauté, faisant de l’auto-stop à travers Haïti pour rendre visite à Nakia (Lupita Nyong’o), une autre qui a choisi l’exil de sa patrie. Elle se dirige vers la plage pour brûler ses robes funéraires, achevant enfin le processus de deuil et trouvant une forme de fermeture – ou du moins, commençant un nouveau chapitre. Alors que les flammes consument les robes, elle pleure pour la première fois en pensant à T’Challa, vu dans des clips de Boseman. La nouvelle chanson de Rihanna, Lift Me Up, joue au générique (un autre nouveau morceau de Rihanna suit alors que le générique continue).

Bien sûr, ceci étant un film Marvel, ce n’est pas la fin – et quelques instants plus tard, une scène post-générique revient à Shuri et Nakia avec une révélation émotionnelle.

Black Panther reviendra

La fin du film prépare la prochaine aventure pour les habitants de Wakanda et leurs amis et ennemis – le générique se termine par la légende “Black Panther reviendra”. Marvel n’a pas encore annoncé s’il y aura un Black Panther 3, mais Wakanda Forever a mis beaucoup d’entre eux sur des voies nouvelles et intéressantes – et potentiellement en conflit les uns avec les autres. Shuri a rejeté son droit d’aînesse royal, qu’elle continue ou non d’agir en tant que Black Panther. Nakia doit vivre avec son secret potentiellement explosif. Riri se prépare pour la sienne L’émission télévisée MCU, Ironheart, arrive sur Disney Plus fin 2023. La patronne de la CIA, Valentina Allegra de Fontaine, chassera vraisemblablement son ex-mari Everett Ross, ce qui pourrait causer des problèmes à Wakanda alors qu’elle recrute des anti-héros surpuissants pour former l’équipe Thunderbolts moralement douteuse (qui fera la une d’un film en 2024). Sous l’océan, Namor regarde – et attend.

Il reste à voir si le ton pessimiste de Wakanda Forever affectera ses performances au box-office ou si Coogler and Co. reviendra pour un autre film Black Panther. Mais il semble assez clair que cette fin mènera à une nouvelle histoire.

