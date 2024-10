La fin d’Agatha All Along met en place davantage de manigances de sorcellerie dans le MCU

Attention : cet article contient des spoilers de Agathe tout au long épisodes 8 et 9.

Non, Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen n’est pas apparue comme par magie Agathe tout au long. Non, il n’y a pas eu de camée de personnage majeur, comme Méphisto, qui a fait l’objet de théories de fans tout au long de la saison. Mais la fin de Agathe tout au long a confirmé d’autres hypothèses de la communauté des observateurs de Marvel et a posé les briques de la route (des sorcières) à venir – y compris, peut-être, la série à venir. Quête de vision.

La première grande révélation : Ding dong, la sorcière est morte. Agatha Harkness de Kathryn Hahn, bien sûr. Mais c’est une démarche inspirée des bandes dessinées Marvel.

Dans l’épisode 8, « Follow Me My Friend / To Glory at the End », Agatha conclut un pacte avec « not Rio » Death (Aubrey Plaza). Billy (Joe Locke) est une abomination, dit Death, parce qu’il a enfreint les lois de la nature en retournant aux vivants en habitant le corps de William « Billy » Kaplan, bien mort. La mort le veut, mais elle est incapable de le prendre de force. Pire encore, elle sait qu’il a la capacité de faire de même pour son frère jumeau Tommy. Agatha accepte donc que Billy parte volontairement en échange de sa propre vie.

Le trio restant – Agatha, Billy et Jen (Sasheer Zamata) – arrive au bout de la route des sorcières pour faire face à leur ultime épreuve. Au début, ils pensent qu’ils tournent en rond parce qu’ils retrouvent les mêmes chaussures qu’elles avaient posées sur le sol au début de tout ce voyage. Mais lorsqu’ils enfilent leurs chaussures, ils se réveillent dans des sacs mortuaires dans une morgue.

Jen est la première à quitter la route indemne. Elle apprend qu’Agatha, qui a l’habitude de lancer des sorts aléatoires pour des clients bien payés, est celle qui l’a attachée en premier lieu. Elle exécute le chant libérateur et retrouve sa magie. Et parce que c’était son objectif sur la Route, elle disparaît dans le monde réel. Agatha éprouve alors de la compassion pour Billy et décide de faire de même pour lui. Elle guide l’adolescent pour qu’il se donne ce qu’il attend de la route. Billy trouve par télépathie un corps disponible dans lequel placer l’âme de Tommy. Dans ce cas, il s’agit d’un enfant qui se noie à mort par un groupe d’intimidateurs lors d’une farce qui a mal tourné. (Nous ne voyons pas son visage, donc Marvel a la possibilité de choisir quelqu’un potentiellement bien connu.) Billy disparaît également de la route, son désir étant exaucé.

Reste Agathe. Elle se sauve du procès et retourne à Westview, où elle doit affronter elle-même la mort. Billy arrive, vêtu maintenant d’un costume de super-héros digne d’une bande dessinée, et donne volontairement une partie de sa magie à Agatha pour qu’elle puisse combattre la Mort. Malheureusement, cela ne suffit pas. Personne ne peut vaincre la mort. Alors Agatha se sacrifie pour sauver Billy. Après tout, tout ce dont la mort a besoin, c’est d’une seule âme.

Mais Agathe tout au long n’en a pas fini avec les rebondissements à ce stade. Alors que Billy se réinstalle dans sa vie et que le scénario se fond dans l’épisode final « Maiden Mother Crone », il apprend la dure vérité. La Route des Sorcières n’a jamais existé. Cela a commencé comme une chanson sur « la route venteuse » qu’Agatha a appris à chanter à son fils Nicholas Scratch il y a des siècles. Les paroles sont devenues « sur la route des sorcières » comme une arnaque. Nicholas interprétait la ballade en public pour gagner de l’argent et aider sa mère à attirer d’autres sorcières dans ses griffes pour absorber leur pouvoir.

Agatha était tout à fait prête à faire de même avec Jen, Alice (Alice Wu-Gulliver) et Lilia (Patti LuPone) au début de la série… jusqu’à ce que Billy utilise par inadvertance sa magie pour remodeler la réalité et créer la Route des Sorcières. comme moyen d’échapper aux Salem Seven. Billy se rend compte que toutes les épreuves sont basées sur des choses qui se trouvent dans sa propre chambre. C’est très Magicien d’Oz…y compris lorsqu’il réalise le Magicien d’Oz les figurines ont inspiré le procès de l’épisode 7.

L’épisode 9 en révèle davantage sur l’histoire d’Agatha avec Death, qui est venue chercher Nicholas alors qu’il était censé mourir en couches, mais lui a donné plus de temps à la demande d’une Agatha désespérée. Une fois le temps écoulé, la mort est venue chercher Nicholas dans son sommeil, laissant son amant endeuillé au réveil et emmenant Agatha sur sa propre route crapuleuse pour voler la magie à toutes les sorcières qu’elle pouvait au fil des ans.

Agathe tout au longLa fin de voit le titulaire Harkness apparaître maintenant à Billy comme un fantôme et, malgré quelques douleurs persistantes entre eux, résolu de le rejoindre en tant que guide fantôme alors qu’il tente maintenant de retrouver son frère Tommy. Il est clair que le showrunner Jac Schaeffer et l’équipe Marvel se sont inspirés de Sorcière Rouge : La Route des Sorcièresune série de bandes dessinées de la dernière décennie dans laquelle le fantôme d’Agatha Harkness sert de mentor et de guide à Wanda Maximoff alors qu’elle traverse une dimension mystique connue sous le nom, oui, de la route des sorcières. Le MCU est en train de mettre en place Hahn’s Agatha pour remplir la même fonction mais pour le jeune Billy.

Le dernier plan voit Billy et Agatha fantômes à la poursuite de Tommy. Cela ne nous surprendrait pas du tout de voir Tommy réincarné devenir désormais un acteur clé de Quête de visionqui est la prochaine série centrée sur la vision, née de WandaVision. Schaeffer était à l’origine impliqué dans Quête de visiondésormais dirigé par Terry Matalas (Star Trek : Picard). La série suivra la « Vision blanche » de Bettany, la version de Vision que SWORD a initialement construite pour maîtriser Wanda, mais qui a fini par partir seule pour se découvrir et se débattre avec ses souvenirs nouvellement découverts de la Vision précédente.

« [Matalas] et Jac ont parlé, et cette série est vraiment une lettre d’amour à tout ce que Jac a construit auparavant et continue également d’une manière qui est unique à ce cinéaste », a déclaré Brad Winderbaum, directeur de Marvel Television. Divertissement hebdomadaire en avance sur Agathe tout au long première de la saison. « Il y a une longue tradition chez Marvel, que ce soit [director] Shane Black prend le relais [Iron Man and Iron Man 2 filmmaker] Jon Favreau pour Homme de fer 3ou les Russo prennent le relais [from Joss Whedon] dans Vengeurs. Tout comme les bandes dessinées, ces franchises bénéficient de différents conteurs, de différents artistes jouant avec le matériau de manière nouvelle. »

Si le premier WandaVision La série suite présentait le retour de Billy, il semblerait que la prochaine mettrait en vedette le retour de Tommy. Tout ce que nous savons avec certitude, cependant, c’est que Bettany reviendra dans cette version de Vision dans Quête de vision. Aucune date de sortie n’a été fixée au-delà du calendrier général de 2026, mais le tournage devrait commencer l’année prochaine.

On sait également que le MCU met en place l’introduction des Young Avengers, une équipe de jeunes héros Marvel issus des comics, dont la plupart ont des liens directs avec un membre principal des Avengers. La fin des années 2023 Les merveilles a montré Kamala Khan (Iman Vellani) recrutant la protégée de Hawkeye Kate Bishop (Hailee Steinfeld) pour rejoindre une nouvelle équipe. Avant cela, le MCU avait présenté Elijah Richardson dans le rôle d’Eli Bradley, le petit-fils du super soldat Isaiah Bradley (Carl Lumbly) dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver (2021) ; Jack Veal a joué la variante Kid Loki dans Loki (2021) ; Xochitl Gomez a joué America Chavez dans le multivers Doctor Strange dans le multivers de la folie (2022) ; Kathryn Newton a joué Cassie Lang, la fille adolescente d’Ant-Man, qui change de taille, dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie (2023) ; et maintenant nous avons Locke dans le rôle de Billy, alias Wiccan.

Tommy est un autre membre des Young Avengers dans les bandes dessinées, sous le nom de Speed, étant donné ses capacités de speedster similaires à celles de son oncle, Pietro.

Les futurs projets de Marvel n’ont pas encore été annoncés, mais il y a plusieurs films « sans titre » sur le calendrier de sortie. De plus, Winderbaum a déclaré à EW que Marvel « développe maintenant beaucoup de séries simultanément. Donc, d’une certaine manière, nous faisons de la télévision un style plus traditionnel où nous allons écrire plusieurs pilotes et montrer des bibles avant de décider ce que nous voulons. de produire et de porter à l’écran, ce qui nous donne l’opportunité d’expérimenter et aussi de planifier toutes sortes de bacs à sable Marvel différents. »

À tout le moins, il semble que WandaVision le bac à sable continue de croître.