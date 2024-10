La fin controversée des Sopranos est en fait beaucoup plus simple que ne le pensent les fans

L’une des fins de série les plus importantes et les plus controversées de l’histoire de la télévision concerne les derniers instants de Les Soprano. Même après toutes ces années, le public discute encore de ce qui s’est passé à la fin de la célèbre scène du dîner, qui en a surpris beaucoup avec un passage controversé au noir. À maintes reprises, les fans tentent de déchiffrer ce qui aurait pu arriver à Tony Soprano dans les secondes qui ont suivi ce passage au noir. Les théories vont de la mort de Tony à la mort de Meadow devant lui. Bien que chaque théorie soit amusante à méditer, la beauté de la conclusion ambiguë de David Chase est qu’elle laisse la fin ouverte à l’interprétation.









Cependant, certains pensent que la scène utilise le langage cinématographique pour exprimer ce qui se passe sans que cela se déroule littéralement. Cela semble le plus approprié, étant donné que David Chase et les créatifs impliqués dans Les Soprano a souvent utilisé des techniques cinématographiques et d’écriture pour évoquer diverses significations tout au long de la série. Que ce soit par le montage, les parallèles thématiques, la symbolique ou la composition des plans, Les Soprano a toujours été l’une des œuvres d’art cinématographiques les plus brillantes jamais projetées sur un écran. Le fait est que ce qui s’est réellement passé dans Les Soprano la finale est beaucoup plus évidente que les fans ne le pensent, et elle peut être liée aux intentions de David Chase.





Les arguments en faveur de la mort de Tony sont valables





S’il y a une opinion qui ressort le plus lorsqu’on parle de la fin de Les Soprano, c’est que Tony Soprano a été tué dans cette scène finale et que le public n’en était tout simplement pas au courant. Bien que de nombreux fans pensent que c’est le cas, cela a également été validé comme étant une possibilité par David Chase lui-même. Ceci étant dit, Chase a seulement laissé entendre que c’était une possibilité sans jamais dire que cela s’était produit. De plus, les acteurs et l’équipe de Les Soprano ont des opinions similaires. Michael Imperioli, qui jouait Christopher Moltisanti, a déclaré sur son podcast « Talking Sopranos » qu’il avait lui-même fait volte-face sur la façon dont il pensait que la série se terminerait, à un moment de sa vie croyant que Tony Soprano était mort. La fin continue d’en dérouter beaucoup et de provoquer des interprétations sans fin de la part des fans et des téléspectateurs.





Acteurs principaux Personnage James Gandolfini Tony Soprano Edie Falco Carmela Soprano Lorraine Bracco Dre Jennifer Melfi Michael Impérioli Christophe Moltisanti Robert Iller A.J. Soprano Jamie-Lynn Sigler Soprano des prés

D’une part, les diverses utilisations de plans et de montages tout au long de la scène finale pourraient impliquer la mort de Tony. Par exemple, la scène est une masterclass sur la tension et sur la manière de l’utiliser dans un film. Divers plans montrent Tony regardant de haut en bas et attendant l’arrivée de sa famille. Un par un, ils le font, mais Meadow prend le plus de temps. Son retard est immédiatement utilisé comme moyen de créer des tensions car l’un des membres de la famille de Tony n’est pas encore arrivé. Pour aller plus loin, Meadow a du mal à se garer lorsqu’elle arrive enfin, et sa lutte est entrecoupée de plusieurs autres plans à l’intérieur du restaurant. Parallèlement au rôle de Meadow dans la scène, il y a de nombreux plans d’autres personnes dans le restaurant qui commencent lentement à entrer ou à entourer l’endroit où Tony est assis. Le croisement entre le visage de Tony, les autres clients et le parking de Meadow crée une tension soi-disant vers quelque chose. L’un des clients montrés pourrait potentiellement être l’homme qui tuera Tony, du point de vue de l’histoire, car il porte une veste « réservée aux membres » et regarde continuellement dans la direction de Tony. Cette veste a été vue portée par des gangsters dans d’autres épisodes de la série. De plus, Tony a été très récemment impliqué dans une guerre de gangs avec une famille mafieuse de New York, son meurtre n’est donc pas hors de question.





Le langage cinématographique implique également la mort de Tony, car la plupart des plans projetés depuis l’intérieur du restaurant sont techniquement des plans POV du point de vue de Tony Soprano. Chaque photo du visage de Tony est inversée de son point de vue. Lorsque la cloche sonne et que les gens entrent, c’est à chaque fois du point de vue de Tony. Cela implique que Tony va regarder la porte à chaque fois que la cloche sonne et que le public va voir ce qu’il voit. Donc, lorsque Meadow Sopranos est celle qui franchit la porte, au lieu du plan inversé la montrant, le plan suivant du public est un passage au noir. Cela pourrait impliquer que, parce que le prochain plan était censé être de son point de vue, le public voit ce que Tony voit à ce moment-là. S’il devait être abattu à ce moment-là, le noir serait le seul prochain coup logique à suivre. La mort de Tony Soprano reste une théorie intéressante sur la façon dont Les Soprano terminé, car il y a de nombreuses raisons de le croire. Cependant, il ne s’agit en réalité que d’une pièce d’un puzzle plus évident.





Le temps du public avec le monde et les personnages est terminé

Il n’y a jamais eu quoi que ce soit d’involontaire dans la manière dont David Chase a abordé Les Soprano. Il a été initialement conçu comme le portrait d’un homme italo-américain qui suit une thérapie pour faire face à des problèmes résultant d’une mauvaise relation avec sa mère. Conçu comme le reflet de la propre relation de David Chase avec sa mère, il n’a jamais envisagé que la série irait plus loin qu’une seule saison. Une fois cela fait, l’exploration de la famille nucléaire à travers la perspective d’un empire mafieux, ainsi que l’exploration de la sociopathie à travers le prisme d’un chef de la mafia, sont devenues au centre de l’attention. Chase et les créatifs de la série ont amplifié cela de toutes les manières possibles. Au fil des saisons, la psyché et les circonstances de Tony Soprano ont continué à évoluer vers des endroits sombres qui correspondaient à ses choix. La série a continué à nous donner un aperçu d’un monde et de la vie des gens qui nous intéressaient, même si cela n’a pas vraiment changé grand-chose.





Saisons Année 1 à 13 épisodes 1999 2 à 13 épisodes 2000 3 à 13 épisodes 2001 4 à 13 épisodes 2002 5 à 13 épisodes 2004 6 à 12 épisodes 2006 7 à 9 épisodes 2007





Où des spectacles comme Briser le mauvais avoir un arc très clair et percutant pour le personnage de Walter White, Tony Soprano et les gens autour de lui ne changent pas vraiment beaucoup. Mais dans Les Sopranoc’est le point. Le public peut être diverti par un groupe de personnes qui vivent dans un monde où la violence, l’avidité et, franchement, la nourriture semblent être les sources de divertissement ou de conflit les plus courantes. Et alors que les fans auraient peut-être souhaité qu’il y ait une chance que Tony Soprano change et devienne meilleur grâce à sa thérapie, cela n’arrivera jamais.. Donc, tout l’intérêt de Les Soprano est pour le public de plonger dans un monde qui se passait avant la première image de la série et de sortir du monde avec la dernière image de la série.. Cette dernière image était noire.

C’est le beau point de tout cela ; le cycle de sang et de dépravation dont le public a été témoin pendant plusieurs saisons était quelque chose à explorer, puis il continue, sans des millions de téléspectateurs.





C’était la manière de David Chase de dire au public que leur temps avec Tony Soprano et toutes les Sopranos était terminé. Il a donc simplement coupé l’accès à tout le monde au lieu de faire quelque chose d’impétueux qui aurait probablement provoqué encore plus de controverses que ce qu’il a fait. Il n’y a pas vraiment de scénario qui aurait été plus satisfaisant. Les fans ne voulaient pas vraiment voir Tony Soprano se faire assassiner devant sa famille, ni voir certains membres de la famille se retrouver pris entre deux feux. La prison semblait également être à l’horizon pour Tony, mais les fans ne trouveraient pas vraiment le regarder aller en prison si intéressant. Plutôt, ce que David Chase a fait, c’est laisser entendre que le monde et la vie des personnages continuent simplement sans que personne ne les regarde.. Tony Soprano pourrait très bien se faire tirer dessus ou être envoyé en prison. Il pourrait également continuer à faire exactement la même chose qui s’est produite pendant sept saisons. De plus, ce monde sera ce qu’il est une fois que le public l’aura entrevu. C’est le beau point de tout cela ; le cycle de sang et de dépravation dont le public a été témoin pendant plusieurs saisons était quelque chose à explorer, puis il continue, sans des millions de téléspectateurs.





La fin des Sopranos est géniale car elle passe au noir

En fin de compte, il existe de nombreuses façons de voir Les Soprano‘ se termine, et aucune opinion n’est correcte ou incorrecte. S’il y a une chose que les séries récentes ont prouvé, c’est qu’il n’est pas toujours si facile d’apaiser les fans avec une fin. Les fans ont toujours quelque chose à redire ou à repousser. Certaines émissions parviennent à le faire parfaitement, d’autres non.

Il y aura toujours ceux qui diront ça Les Soprano la fin n’était pas adaptée à la série. Cependant, c’est sans doute la manière idéale de terminer, en fonction du type de série. Les Soprano est. Il n’existe aucun scénario qui aurait nécessairement été plus satisfaisant. Certains voudront peut-être appeler cela une échappatoire et ce n’est pas grave. Mais réfléchissez à ce qui rend une fin géniale. Le moment choquant du passage au noir a ébranlé le public pendant des jours, des mois et des années après qu’il se soit produit. L’ambiguïté qu’elle crée a permis aux gens de discuter de ce qu’ils pensent s’être passé, et personne n’a raison ou tort. Cet effet est brillant et ne peut être négligé. L’effet durable de ce moment continue d’être un facteur aujourd’hui. C’est une fin dont on parle sans cesse et qui continuera de l’être pendant des décennies à venir. Si ce n’est pas une bonne fin, qu’est-ce que c’est ?

