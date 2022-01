La fin Bloomer Danielle Collins profite du temps de sa vie

« Pas de douleur, pas de gain » est un mantra souvent entendu partout où les athlètes d’élite s’entraînent. Danielle Collins a eu plus que sa juste part de douleur sur la longue route vers une première finale de Grand Chelem. L’année dernière, l’Américaine de 28 ans a eu une urgence chirurgie pour l’endométriose et à Roland-Garros a subi une blessure à l’abdomen.Neuf mois plus tard, le numéro 30 mondial est en finale de l’Open d’Australie après avoir battu la septième tête de série polonaise Iga Swiatek 6-4, 6-1 dans un affichage puissant de 73 minutes de coups de balle violents.

« C’est incroyable », déclare Collins, qui attribue aux chirurgiens le mérite d’avoir sauvé sa carrière.

« Ça a été un tel voyage. C’est tellement d’années de travail acharné… tous les matins où mon père se levait et s’entraînait avec moi avant l’école », ajoute Collins, farouchement déterminée, qui a gagné des légions de fans à Melbourne pour son attitude et ses démonstrations de ne jamais dire mourir. d’émotion brute sur le court.

« Surtout après certains des problèmes de santé que j’ai eus pour pouvoir revenir à ce niveau et pouvoir concourir comme je l’ai été, pouvoir être aussi physique que je l’ai été, a été tellement gratifiant. «

Collins décrit la douleur causée par l’endométriose – où le tissu qui tapisse l’utérus se développe à l’extérieur de celui-ci – comme complètement débilitante.

« L’agonie que j’ai ressentie à cause de mes cycles menstruels et de l’endométriose est l’une des pires douleurs que j’aie jamais ressenties », déclare Collins à propos de la maladie inflammatoire qui affecte une femme sur 10.

« Quand tant de conseils que vous avez reçus au fil des ans sont que les règles douloureuses sont normales, la prise régulière d’anti-inflammatoires est normale, j’avais l’impression que c’était quelque chose que je devais gérer.

FLORAISON TARDIVE

Collins était une épanouie tardive sur le circuit professionnel, jouant au tennis universitaire jusqu’en 2016 et avait 23 ans lorsqu’elle a finalement fait une percée sur le circuit en 2018. En revanche, à l’âge de 23 ans, Naomi Osaka remportait son quatrième titre du Grand Chelem.

Collins a commencé la saison 2018 au 162e rang mondial et s’est rapidement forgé une réputation de dangereux flotteur non classé dans les tirages au sort des tournois WTA.

Elle a atteint les 16 derniers à Indian Wells, suivi d’une demi-finale à l’Open de Miami en tant que qualification, et d’une demi-finale à San Jose pour terminer l’année dans le top 40.

Une première demi-finale du Grand Chelem à l’Open d’Australie 2019 a suivi, mais la douleur continue de son état l’a retenue.

Mais l’amélioration suite à son opération est là pour tout voir.

Depuis Wimbledon en juillet de l’année dernière, elle a remporté 31 de ses 39 matchs, dont ses deux premiers titres WTA, qui se sont succédés à Palerme et à San Jose et est sans aucun doute une joueuse plus accomplie que lors de sa demi-finale de trois ans. il y a.

« J’ai l’impression que l’opération m’a beaucoup aidé, pas seulement d’un point de vue physique mais aussi d’un point de vue mental », déclare Collins.

«Lorsque vous faites face à ce type de douleur physique plusieurs semaines par mois, vous ne vous mettez pas en position de pouvoir performer de manière constante.

« Je me sens certainement beaucoup plus libre. »

