La fin anticipée des allocations de chômage n’a peut-être pas l’effet souhaité

Les recherches d’emploi sont inférieures d’environ 4% à la moyenne nationale en Alaska, en Iowa, au Mississippi et au Missouri, qui ont cessé de payer les prestations fédérales depuis le 12 juin, selon l’analyse publiée mardi.

La recherche d’emploi a été interrompue dans 12 États qui se sont retirés des programmes de chômage fédéraux ces dernières semaines, suggérant que la politique pourrait ne pas fonctionner comme prévu, selon une nouvelle analyse du site d’emploi Indeed.

Mais les données d’Indeed – qui mesurent les clics sur les offres d’emploi – suggèrent la dynamique inverse de ce à quoi on pourrait s’attendre, étant donné l’intention politique de mettre fin aux prestations plus tôt, selon l’économiste d’Indeed AnnElizabeth Konkel.

L’activité est inférieure de 1% dans huit États – Alabama, Idaho, Indiana, Nebraska, New Hampshire, Dakota du Nord, Virginie-Occidentale et Wyoming – qui y ont mis fin le 19 juin.

Il est difficile de dire avec certitude quel effet les prestations améliorées ont sur le marché du travail sans laisser passer plus de temps, selon Michael Strain, directeur des études de politique économique au groupe de réflexion de droite American Enterprise Institute.

Mais il est probable que le marché du travail se soit rétabli à un point où le supplément hebdomadaire de 300 $ a un effet négatif, a-t-il déclaré.

« Le défi pour les politiques publiques est d’équilibrer le bon et le mauvais », a déclaré Strain. « En juin 2021, je pense que les allocations de chômage de la générosité que nous leur offrons font plus de mal qu’elles ne font de bien – aux travailleurs et à l’économie dans son ensemble. »