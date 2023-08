La fin alternative de Flash aurait pu changer le destin du film DC

L’un des films les plus décriés de l’année, Le flash, arrive sur le service de streaming Max aujourd’hui. Et comme le film était en gros, un désastre au box-officene rapportant que 108 millions de dollars de recettes nationales contre un budget de production bien supérieur à 200 millions de dollars, ce sera probablement ainsi que la plupart des gens verront le film.

Le flash a eu des problèmes de production dès le début. Plusieurs réalisateurs et scénaristes ont pris des risques au film, la star Ezra Miller avait de nombreux démêlés avec la justice, et même après que le réalisateur Andy Muschietti soit arrivé à bord et ait réalisé le film, les complications ont continué. Des photos de tournage des stars Michael Keaton et Sasha Calle, qui incarnaient Batman et Supergirl, ont émergé de ce qui était s’est révélé plus tard être une autre fin alternativeconduisant à encore plus de spéculations sur la fluidité du film avant sa sortie.

Cet article ne concerne pas cela. Je n’ai pas vu cette fin. Nous imaginons que peu de gens en dehors de Warner Bros l’ont fait. Non, cet article concerne la fin alternative que beaucoup de gens ont vue : celle que Warner Bros. a présentée au film lors de sa première grande projection publique à la CinemaCon (ce qui a donné lieu à une réponse généralement positive) et que le public des fans a vu lors de plusieurs projections en avant-première dans les semaines qui ont suivi. En fait, ce n’était pas jusqu’à la dernière semaine de sortie que la fin réelle et finale du film a été révélée.

La fin projetée à CinemaCon a conclu le film sur une note très optimiste et excitante. Celui qui a préparé le terrain pour l’avenir de l’univers DC. La fin réelle, qui est plus comique et plus coûteuse, se termine sur une note maladroite et déroutante. Et avec le film diffusé en streaming aujourd’hui, je me suis demandé : est-ce que j’ai aimé Le flash tellement plus que quiconque parce que je l’ai vu pour la première fois avec cette autre fin ? Si la version finale avait cette fin, certains fans seraient-ils un peu plus indulgents à son égard ?

Barry Allen à la fin de Le flash. Capture d’écran : Warner Bros./Max

(Maintenant, nous allons parler des fins, donc si vous voulez regarder Le flashattention aux spoilers).

Alors, quelle était la différence entre les fins ? Commençons par la fin réelle que vous pouvez voir maintenant sur Max. Cette fin voit Barry parler à Bruce Wayne après le procès disculpant son père. La voiture de Bruce s’arrête et sort George Clooney, qui a joué Batman dans les années 1997. Batman et Robin. Barry est confus car c’est le troisième Bruce qu’il rencontre dans le film et pendant que les deux parlent, la dent de Barry, qu’il avait collée plus tôt, tombe. Crédits roulants.

Nous comprenons ici l’idée de base. Barry a changé le passé pour aider son père mais, en conséquence, il s’est retrouvé dans un univers alternatif. Et maintenant, George Clooney est dans votre film, difficile à couper. Mais la vraie fin laisse tellement de questions sans réponse alors que les fans quittent le théâtre. « Est-ce que Barry doit maintenant quitter cet univers s’il apparaît dans les futurs films ? » « Qu’est-il arrivé à la version Ben Affleck ? « Est-ce que tous les autres Batman des films précédents sont là ? Parce que soyons réalistes. George Clooney, même s’il était prêt à faire ce caméo, ne reviendra pas pour plus de films Batman. Tout cela, plus le rappel de dent pas drôle, vous laisse perplexe à la fin. Il n’y a aucune excitation. Une surprise ? Bien sûr. Qui n’aime pas le bien Batman et Robin blague? Mais une fois que cela s’est dissipé, c’est un peu sans âme.

Imaginez que ce type ait été éliminé ? En fait, nous aurions aimé qu’il l’ait fait. Capture d’écran : Warner Bros./Max

La fin que j’ai vue, celle qui m’a laissé heureux et, je l’espère, est tellement plus simple et plus intelligente. Au début, tout est pareil. Barry quitte la salle d’audience, parle à Bruce au téléphone, une voiture s’arrête et on voit des pieds sortir de la voiture. À ce stade, Barry crie « C’est qui, ce type, bordel ? » et boum, le générique roule. Nous ne voyons pas qui est Batman. Nous savons juste que c’est un nouveau Batman parmi ceux que Barry a vus. Cela laisse simultanément la porte ouverte à l’avenir, tout en étant un tueur grâce à une utilisation parfaite de votre bombe F PG-13.

Le futur est dû au fait que, comme certains membres du public le savent sûrement, quand Le flash était en train d’être terminé, James Gunn et Peter Safran ont repris DC Films. À ce moment-là, ils ont annoncé qu’ils lanceraient un nouveau Batman dans l’univers. Donc, dans mon esprit, cette fin était que Barry voyait ce type, quel qu’il soit dans le futur. Cela a proprement déplacé Barry dans le nouvel univers James Gunn DC. Mais aussi, si vous ne le saviez pas, vous pourriez imaginer que c’était qui vous vouliez que ce soit : Robert Pattinson, Christian Bale, etc.

Maintenant, bien sûr, il y a le problème plus vaste : quelle que soit la fin du film, le reste du film Le flash est toujours le même. Les problèmes hors écran d’Ezra Miller sont importants, mais c’est toujours la même chose effets visuels que tout le monde détestait, même finale que tout le monde détestait, et même humour que tout le monde détestait. (Bien, tout le monde sauf moi, c’est comme si.) Mais un grand moment « Wow » à la fin, qui laisse les gens se sentir bien, est un outil puissant – et il faut se demander si le public est parti. Le flash en parlant de qui était le nouveau Batman au lieu d’une dent qui tombe, aurait-il gagné quelques fans de plus qu’avant ? Nous le pensons.

Décidez par vous-même dès maintenant, car Le flash est diffusé sur Max. Et si vous le souhaitez, arrêtez-le juste après que Barry ait vu Bruce Wayne.

