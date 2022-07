La fille sur la photo : réponses à toutes vos questions

Avec Notre père et Restez doux : priez et obéissez, Netflix produit plus de classe mondiale vrais documentaires sur le crime. The Girl in the Picture, un long métrage documentaire axé sur la vie et la mort prématurée de Suzanne Sevakis, n’est que le dernier en date.

Réalisé par Skye Borgman, qui a également travaillé sur un épisode de Les mystères non résolus de NetflixThe Girl in the Picture est un regard fascinant mais exténuant sur la vie d’une jeune fille kidnappée par le tueur désormais condamné Franklin Delano Floyd.

Où est Franklin Delano Floyd maintenant ?

Franklin Delano Floyd est toujours en vie. Il a 79 ans et est détenu au Établissement correctionnel de l’Union. En 2002, il a été reconnu coupable de l’enlèvement de Michael Hughes et du meurtre de Cheryl Commesso et condamné à mort. Il est actuellement dans le couloir de la mort et n’a pas fixé de date d’exécution.

Que sont devenus les frères et sœurs de Suzanne Sevakis ?

Comme mentionné dans le documentaire, Franklin Delano Floyd a emmené Sevakis, ses deux sœurs et son frère, après que sa mère, Sandra Brandenburg, a été emprisonnée pour avoir écrit un chèque sans provision. En fin de compte, Floyd a seulement fini par prendre Suzanne, changeant son nom en Sharon Marshall et plus tard en Tonya Hughes. Les deux sœurs de Suzanne, Allison et Amy, ont été déposées dans un orphelinat et finalement retrouvées par la mère Sandra Brandenburg.

Le frère de Suzanne, Phillip Brandenburg, n’a pas été déposé à l’orphelinat avec ses sœurs. Finalement, il a été retrouvé grâce à un test ADN en 2019. Phillip, croyant qu’il était l’enfant disparu, a soumis un test et s’est avéré être le frère de Suzanne Brandenburg. Il avait été adopté en privé en Caroline du Nord.

Qui est le père de Michael Hughes ?

Si vous avez regardé The Girl in the Picture, vous saurez que Suzanne Brandenburg, alors connue sous le nom de Tonya Hughes, avait un jeune fils, Michael Hughes, lorsqu’elle a été tuée dans un accident avec délit de fuite.

Le documentaire explique que, via des tests ADN, il a été prouvé que Franklin Delano Floyd était ne pas Le père de Michael, malgré ses propres affirmations. Mais qui était le père de Michael ? Les documents juridiques suggèrent que Suzanne Brandenburg est tombée enceinte de Michael Hughes à la suite d’une relation avec un homme nommé Gregory Higgs. Higgs a témoigné que Floyd lui avait dit qu’il était le père lors d’un appel téléphonique.

Cependant, comme on ne sait pas où se trouve Michael Hughes, cela est impossible à prouver. Franklin Delano Floyd a été reconnu coupable d’avoir aimé Hughes et a avoué plus tard son meurtre, mais aucun corps n’a été retrouvé. En conséquence, il n’est pas possible à ce stade de prouver la paternité.

Qui a tué Suzanne Sevakis ?

Personne n’a jamais été reconnu coupable de l’attaque avec délit de fuite qui a finalement tué Suzanne Sevakis, alors connue sous le nom de Tonya Hughes. Franklin Delano Floyd était considéré comme le principal suspect. Malgré le fait que Floyd ait été reconnu coupable du meurtre de Cheryl Commesso, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour accuser Floyd d’attaque avec délit de fuite. Floyd a avoué avoir tiré deux fois sur Michael Hughes dans la tête, mais n’a jamais avoué le meurtre de Suzanne Sevakis.