La fille sosie de Candace Cameron Bure, Natasha, vise la « pudeur » en montrant « moins de peau »

La fille de Candace Cameron Bure, Natasha, est bien dans sa peau et prévoit d’en montrer moins.

L’aînée des enfants de Bure, âgée de 24 ans, a franchement partagé sur les réseaux sociaux son point de vue sur la pudeur et a admis qu’elle avait changé de style au fil des ans.

« La modestie et moi avons parcouru un long chemin, honnêtement », a partagé Natasha sur son histoire Instagram.

« Il y a un an ou deux, je m’habillais COMPLÈTEMENT différemment et je montrais BEAUCOUP plus de mon corps que je n’en avais jamais eu besoin », a-t-elle expliqué.

Elle a réfléchi en regardant ses propres photos et a semblé choquée par la façon dont elle s’habillait.

« Cela venait en grande partie du fait que je trouvais ma valeur et que je pensais que montrer plus de peau était plus attrayant », a ajouté Natasha.

« Je pense en fait le contraire maintenant. Je pense que s’habiller avec classe et maintenir la modestie est si beau. Je me sentirai en fait 100 fois plus et je suis tellement plus confiant dans les tenues qui montrent moins de peau. »

Natasha a partagé son point de vue sur une garde-robe nouvelle et améliorée et comment elle veut que son style corresponde à sa morale.

« Je veux toujours m’habiller avec style et suivre les tendances, mais je ne veux jamais compromettre mes valeurs », a ajouté Natasha. « Je veux que mes mots et la façon dont je me présente correspondent !! »

La star de « Home Sweet Home » a partagé un selfie avec sa publication sur les réseaux sociaux, alors qu’elle portait un pull orange à épaules dénudées avec un bandeau assorti et associait son look à des boucles d’oreilles en or.

En plus de Natasha, Candace et son mari Valeri Bure partagent également deux fils – Maksim Valerievich Bure, 21 ans, et Lev Valerievich Bure, 23 ans.

Bien que Natasha suive les traces d’actrice de sa mère, elle trace également sa propre voie avec son amour pour la musique.

En 2019, elle a parlé en exclusivité avec Fox News Digital de sa passion pour le spectacle.

« Je pense que c’est quelque chose que j’ai trouvé par moi-même », se souvient l’ancien candidat de « Voice » à l’époque. « Pendant longtemps, j’étais vraiment dans le théâtre musical, ce qui est très différent du cinéma. »

Plus tôt cette année, Natasha a sorti son single « Unlove you ».

