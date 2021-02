Une ÉTUDIANTE qui prétend être la fille secrète de Vladimir Poutine a déclaré qu’elle aimait les «feux de la rampe» après avoir été révélée par les médias d’opposition en Russie.

Luiza Rozova a également lancé une théorie du complot dingue selon laquelle le coronavirus est un complot visant à dépeupler le monde, tout en répondant aux questions sur Clubhouse, une application de réseau social de chat audio sur invitation uniquement.

Mais l’héritière de 17 ans, également connue sous le nom d’Elizaveta Krivonogikh, a refusé de confirmer ou de nier qu’elle était l’enfant de l’homme fort du Kremlin issu d’une relation extraconjugale avec un nettoyeur devenu multimillionnaire.

Interrogée sans détour par le journaliste Andrey Zakharov, qui a cassé l’histoire à son sujet pour Proekt.Media, si elle est la fille de Poutine, elle est restée silencieuse mais des amies à côté d’elle ont dit: «Nous avons accepté de ne pas répondre à la question la plus importante.

Mais Rozova a profité de l’occasion pour faire allusion à une théorie du complot sur le coronavirus qui prétend qu’il s’agit d’un complot d’élites visant à réduire la population mondiale.

Elle a dit: «Il y a cette chose – je ne sais pas si je vais le dire correctement – ça s’appelle le milliard d’or.

«C’est une société de gens super riches qui ont arrangé tout ce gadget de coronavirus. Cela signifie qu’ils tuent des gens.

«Pourquoi s’ils peuvent le faire, un gouvernement ne le peut pas (aussi) – pour une cause raisonnable?

«Je ne peux pas dire que je suis pour ça, mais ça existe, c’est ce dans quoi nous vivons.»

Zakharov – qui travaille maintenant pour le service russe de la BBC – a demandé à Luiza: «Est-ce que je vous ai causé un mauvais traumatisme par mon enquête?

Elle a répondu: «Oh non, pas du tout. Ma vie était si stagnante, je suis très reconnaissante d’avoir la chance d’être sous les feux de la rampe, que les gens aient entendu parler de mon récit.

«Je n’essaye pas et je n’ai jamais à me populariser.

«Je me sens très bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Ma vie continue et tout va bien.

Luiza – 18 ans le mois prochain – a également révélé pour la première fois qu’elle était étudiante dans une université de Saint-Pétersbourg.

Elle a expliqué qu’elle étudiait la gestion de l’art et de la culture dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg.

Zakharov l’a interrogée sur son goût apparent pour une «Russie tournée vers l’extérieur», suggérant que sous son «père», les choses allaient dans la direction opposée, y compris les menaces de bloquer les médias sociaux de l’Occident.

Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait étudier à l’étranger, comme l’ont fait certains de ses amis, elle a répondu: «Bien sûr que non, je ne veux pas partir.

«Je suis très impressionné par l’idée qu’il y a une possibilité d’aller dans un endroit aussi merveilleux que New York, ou dans les points d’ébullition de la mode comme Milan et Paris.

«Mais je vais bien sûr rester dans mon pays, dans ma ville natale.

«Je pourrais peut-être aller à Moscou, j’aime beaucoup Moscou aussi.»

Elle a refusé d’être attirée par la direction politique de Poutine.

«Vous ne pouvez répondre à aucune question de cette manière sans équivoque», dit-elle.

«Vous avez raison de dire que je vis dans mon univers artistique, c’est vrai, je vis dans ma bulle.

«Je ne regarde pas la télévision, parfois je suis l’actualité sur Telegram, mais pas trop.

«Je regarde des défilés de mode, j’achète le magazine Vogue.

«J’aime aller dans un restaurant à proximité, déguster des pâtes savoureuses et discuter des dernières tendances.»

AMANT SECRET DE PUTIN

Son Instagram est passé à 96400 abonnés depuis les rapports selon lesquels elle est la fille de Poutine.

Elle a publié une image de la discussion du Clubhouse sur son Instagram.

Elle a déclaré: « Les gens viennent sur mon compte pour dire que je montre des marques. Mais je ne me montre pas, j’aime simplement ce genre de visuel. »

En novembre, un rapport dans Proekt – ou Project – suggérait que sa mère, Svetlana Krivonogikh, 45 ans, avait été l’amante de Poutine à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Le rapport affirmait qu’elle avait maintenant une fortune de 76 millions de livres sterling et qu’elle était actionnaire de Rossiya Bank – sanctionnée par l’Occident – avec un portefeuille immobilier.

Elle aurait également été propriétaire du yacht Aldoga de 118 pieds via sa société Pulse et d’une boîte de nuit « érotique » à Saint-Pétersbourg.

Svetlana Krivonogikh ne s’est pas prononcée sur les allégations, alors même que sa fille est apparue sous les projecteurs sur le Web.

Selon les médias russes, le yacht de 4,9 millions de livres sterling avait été vu sous escorte par le Yunarmeyets Baltiki de classe Raptor, un bateau de patrouille navale anti-sabotage moderne, dans le golfe de Finlande.

Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a affirmé qu’il s’agissait d’une «humiliation» pour la marine russe.

Il a déclaré que les forces navales «passent leur vie et portent des uniformes pour garder la maîtresse de Poutine. Quelle humiliation pour notre flotte.

Proekt a consulté Hassan Ugail, un expert en informatique visuelle à l’Université de Bradford.

Un logiciel de reconnaissance faciale aurait montré une similitude de 70,44% entre Poutine et le jeune Krivonogikh, a-t-il déclaré.

Cela équivaut à «une ressemblance phénoménale avec le président russe».

Le porte-parole de Poutine a déclaré, lorsque l’histoire a éclaté à l’origine, que les allégations d’enfants d’amour n’étaient «pas très convaincantes» et «de facto infondées».

La relation de Poutine avec Svetlana aurait pris fin au moment où il a été lié pour la première fois de manière romantique à la gymnaste médaillée d’or olympique Alina Kabaeva, maintenant âgée de 37 ans, à la tête d’une grande entreprise de médias pro-Kremlin.

Poutine a deux filles adultes, Maria, 35 ans, et Katerina, 34 ans, issues de son mariage avec l’ancienne première dame du Kremlin, Lyudmila Putina. Le couple a divorcé en 2013.

Le média d’État RT a affirmé aujourd’hui que Proekt était financé par trois fondations étrangères à but non lucratif, dont deux sont directement contrôlées par les autorités européennes et américaines.

La théorie du complot du « milliard d’or » concernant Covid-19 a fait surface en Russie l’année dernière.

Il s’agit d’un complot des élites mondiales pour effectuer une «dépopultion stratégique» à l’échelle mondiale avec un virus artificiellement conçu.