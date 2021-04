La star de 16 ans est au Japon où elle participe au World Team Trophy in Figure Skating, et a déclaré que le livre intitulé ‘La fille qui défie la gravité»avait attiré l’attention des lecteurs japonais, atteignant des records de ventes dans quatre catégories différentes, y compris devenir un best-seller dans les sports d’hiver et les livres de sports d’hiver pour enfants.

« Mes chers amis, je suis si heureux que mon livre ait trouvé autant de lecteurs. Je suis particulièrement heureux que mon livre soit un best-seller au Japon – un pays qui aime le patinage artistique. C’est un privilège pour moi!»A écrit Trusova sur sa page de médias sociaux.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Sasha Trusova (@avtrusova)

Trusova a produit une performance explosive au championnat du monde du mois dernier en Suède en tentant de décrocher CINQ quads époustouflants dans son programme libre, un exploit qui l’a aidée à passer d’une faible 12e place à une médaille de bronze.

La première patineuse de l’histoire à lancer un quadruple saut a également annoncé que son fan club officiel avait été créé au Japon, un pays vénérant le patinage artistique.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Sasha Trusova (@avtrusova)

L’année dernière, la double championne du monde junior Trusova a mis fin à son partenariat de longue date avec le célèbre entraîneur Eteri Tutberidze et a rejoint l’académie de patinage artistique d’Evgeni Plushenko.

Selon certaines rumeurs, la patineuse serait revenue chez son ancien entraîneur, mais cette information n’a été confirmée ni par Trusova ni par Tutberidze.