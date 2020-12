Une femme de Sydney qui a coupé la tête de sa mère a également bombardé un homme avec jusqu’à 100 appels par jour, puis a menacé de jeter la tête de sa femme dans les toilettes, a appris un tribunal.

De plus en plus agitée par un mode de vie à la maison avec les menaces de sa mère, elle serait renvoyée dans un établissement psychiatrique, Jessica Camilleri a « vu rouge » en juillet 2019.

La jeune femme de 27 ans a déclaré au professeur David Greenberg qu’elle était dans un « accès de rage » lorsqu’elle a traîné sa mère par les cheveux dans le couloir avant d’ouvrir le tiroir à couteaux « pour lui faire peur ».

«Je pense que j’avais des pensées malades. J’avais l’habitude de regarder des films d’horreur. Je l’ai eu avec les films d’horreur », lui dit-elle.

Jessica Camilleri (photo ci-dessus) a « vu rouge » en juillet 2019 lorsque sa mère a menacé de la renvoyer dans un établissement psychiatrique

Rita Camilleri (photo ci-dessus) a été poignardée au moins 100 fois lors de l’attaque frénétique qui l’a vue décapitée

La tête de Rita Camilleri a été retrouvée à l’extérieur sur le sentier, tandis que son corps trempé de sang était sur le sol de la cuisine près de ses globes oculaires, de sa langue et du bout de son nez.

Une autopsie a révélé qu’elle avait été poignardée au moins 100 fois et avait subi plus de 30 blessures de type défensif à chaque main.

Camilleri a plaidé non coupable du meurtre de sa mère dans leur domicile de St Clair dans l’ouest de Sydney en juillet 2019.

Le procureur et l’avocat de la défense conviennent que Camilleri a poignardé sa mère de 57 ans, sa seule soignante.

Le jury doit décider si l’exposé peut être réduit à un homicide involontaire coupable avec la défense partielle d’être incapable de contrôler ses actes en raison d’une déficience mentale importante.

Le témoin de la Couronne a déclaré jeudi à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud que Camilleri, qui souffre de troubles psychiatriques complexes et de troubles du spectre autistique, entre autres, avait arrêté ses médicaments six mois avant l’attaque et avait demandé l’aide d’un guérisseur alternatif.

Elle a dit au Dr Greenberg qu’elle avait le béguin pour les hommes qu’elle appellerait au hasard, y compris Matthew Layfield qui, à un moment donné, elle a « ciblé sans relâche » ses employés.

M. Layfield possédait une entreprise de viande en 2019 lorsque les appels téléphoniques ont commencé et il « devenait laid » chaque fois que quelqu’un tentait de mettre fin à la conversation.

Le sergent-détective Grant Gilbert a lu la déclaration de M. Layfield concernant le harcèlement qui a duré deux mois.

«Je vais vous poignarder et vous couper la tête avec un couteau». Ça finissait toujours comme ça, peu importe à qui elle parlait », lit-on dans le communiqué.

M. Layfield a eu des contacts réguliers avec sa mère qui a déclaré que sa fille avait développé un énorme béguin pour lui après avoir vu sa photo sur le site Web de la société et qu’elle « deviendrait folle » lorsqu’elle entendrait sa voix.

Après que les amis et les membres de la famille de M. Layfield aient également été visés par des menaces similaires de décapitation, il a contacté Rita Camilleri pour lui dire que « quelque chose devait se passer ».

« À bout de souffle », la femme de 57 ans a éclaté en sanglots et a déclaré qu’elle ne savait plus comment contrôler sa fille. Elle avait précédemment confisqué ses téléphones et déconnecté son service.

Le sergent dét. Gilbert a trouvé huit exemplaires du massacre à la tronçonneuse au Texas et cinq des Jeepers Creepers après une perquisition de la maison.

Jeudi, l’amie de la famille Jade Arena a été rappelée pour un nouvel examen au sujet de son témoignage selon lequel elle craignait pour la sécurité de Rita et lui a dit qu’elle pourrait être assassinée.

Mme Arena se souvient « définitivement » de la conversation où Mme Camilleri a parlé de sa fille « douce » qui « ne ferait pas de mal à une mouche ».

Elle a décrit la fixation de Jessica Camilleri à ne pas être placée dans un établissement de santé mentale et comment elle « préférerait tuer quelqu’un » plutôt que d’être renvoyée dans un tel endroit.

Le procès se poursuit avec plus de preuves du Dr Greenberg vendredi.