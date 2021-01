Après que Joe Biden ait prononcé son discours de victoire électorale, une femme a dansé sur la scène, agitant les bras en l’air et célébrant.

C’était le genre d’enthousiasme que l’Amérique est sur le point de voir régulièrement de la part de la nouvelle première fille du pays, Ashley Biden.

Alors que l’Amérique compte les jours jusqu’à l’inauguration de son père, Mme Biden, 39 ans, devrait être une première fille très différente de celle d’Ivanka Trump.

Il est peu probable qu’elle joue un rôle dans l’administration de son père. Mais, comme Mme Trump, elle aura l’oreille de son père pour les problèmes qui lui tiennent à cœur.

Mme Biden est la seule enfant de Joe et Jill Biden, et la demi-soeur de Hunter Biden et de feu Beau Biden.

Son engagement à faire pression sur les politiciens a commencé tôt.

À l’âge de neuf ans, elle est devenue profondément préoccupée par la capture de dauphins dans des filets de thon, alors elle a fait pression sur son propre père, qui était alors un sénateur américain représentant le Delaware.

Joe Biden arriverait chez lui à Wilmington pour être accueilli par des affiches et des projets de recherche prônant les dauphins.