La fille ‘Mera Dil Ye Pukare Aaja’ vibre sur les ‘joueurs’ de Badshah dans une vidéo virale

La Pakistanaise Ayesha, qui est devenue célèbre grâce à sa performance de danse sur une version remixée de la chanson Mera Dil Yeh Pukare Aaja de Lata Mangeshkar, a une fois de plus laissé le buzz sur Internet. Depuis sa vidéo virale, Ayesha a créé une suite importante sur les réseaux sociaux. Maintenant, la sensation Internet a une fois de plus conquis les cœurs alors qu’elle groove et se synchronise sur les lèvres avec la chanson Players de Badshah et Karan Aujla. Ayesha peut être vue en synchronisation labiale avec les premiers mots de la chanson dans la vidéo Instagram, où elle porte une tenue ethnique. Ayesha se transforme en de nouvelles tenues et montre des mouvements groovy au fur et à mesure que la musique progresse. Parallèlement à la vidéo, elle a également écrit une légende qui disait: “Paranda Nai Prada Chahida (pas besoin de paranda, besoin de Prada).”

Le message a amassé plus d’un million de likes depuis qu’il a été partagé en ligne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont ensuite félicité Ayesha pour sa performance. L’un des utilisateurs a écrit: «Vous êtes à nouveau devenu viral. Étonnante”. Un autre utilisateur a écrit: “Beaucoup d’amour et plus de pouvoir pour vous, continuez à faire ce que vous aimez.” Un utilisateur a ajouté: «Uff, tout comme la façon dont vous groovez. Toutes vos vidéos sont trop bien, continuez ». Plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des cœurs, du feu, un coup de cœur, un coup de feu, un smiley et une main dans une émoticône en forme de cœur.

Regardez la vidéo virale ci-dessous :

La chanson Players est la toute première collaboration du rappeur Badshah et Karan Aujla. La chanson très appréciée est tirée du nouvel album de Badshah intitulé 3:00 AM Sessions. Outre Badshah et Karan, Players a également la voix de Devika Badyal dans le segment féminin. De plus, Elwa Saleh est le rôle principal féminin de la chanson. Aditya Dev a fait le mix et le master, Rupan Bal a réalisé la vidéo, et Tex et Rajat Batta ont fait la chorégraphie. La piste énergique a amassé plus de 19 millions de vues depuis sa sortie. Regardez la vidéo ci-dessous.

Ayesha, en revanche, n’est pas une utilisatrice passionnée d’Instagram. La sensation des médias sociaux préfère généralement utiliser Tik Tok plutôt qu’Instagram. Elle informe fréquemment ses abonnés de ses activités quotidiennes. Bien qu’elle n’ait que 12 publications sur Instagram, elle compte plus de 6,8 lakh d’abonnés. Cependant, les vidéos publiées sur son compte de médias sociaux ont recueilli plusieurs millions de vues en quelques jours après avoir été partagées en ligne.

