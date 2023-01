La “fille la plus aimée” de Kim Jong-un est-elle le prochain leader de la Corée du Nord ?

Les médias d’État nord-coréens n’ont pas révélé grand-chose sur la jeune fille au visage de chérubin qui a fait plusieurs apparitions avec Kim Jong-un, le dirigeant du pays, ces dernières semaines.

Le jour du Nouvel An, les médias d’État ont publié des photos non datées d’elle et de M. Kim visitant une installation de missiles nucléaires. Son âge et son nom n’ont pas encore été signalés; elle a simplement été qualifiée de «fille la plus aimée» de M. Kim.

C’était suffisant pour soulever des questions sur la place de la jeune fille dans la dynastie de la famille Kim et si elle était préparée comme M. Le successeur de Kim.

La Corée du Nord n’est pas une monarchie. Son principal dirigeant est censé être élu par le biais d’un congrès du Parti des travailleurs au pouvoir. En réalité, cependant, les Kim dirigent le pays comme une entreprise familiale privée depuis sa fondation à la fin de la Seconde Guerre mondiale.