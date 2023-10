La fille iranienne Armita Geravand hospitalisée après une prétendue altercation avec la police des mœurs à propos du hijab

Une adolescente a été hospitalisée en Iran après un incident dans les transports publics qui a alimenté une nouvelle vague d’indignation et d’accusations contre la police des mœurs du pays, un an après les troubles qui ont balayé le pays.

Armita Geravand, 16 ans, a subi dimanche une « grave agression physique » de la part d’agents du gouvernement pour avoir prétendument violé le code vestimentaire islamique strict du pays, selon un important groupe de défense des droits des Kurdes.

Armita Geravand. via X

L’affaire a été largement partagée sur les réseaux sociaux, établissant des comparaisons avec celle de Mahsa Amini, la femme kurde de 22 ans dont la mort dans un hôpital l’année dernière après avoir été arrêtée par la police des mœurs a déclenché une vague de protestations massives.

Les autorités s’adressant aux médias officiels ont nié les allégations de toute altercation physique et ont déclaré que Geravand s’était évanoui après une chute de tension artérielle.

Les médias officiels ont publié ce qu’ils disent être des images de sécurité de la station de métro de Téhéran, mais pas de ce qui s’est passé à l’intérieur de la voiture – ce qui laisse beaucoup de flou alors que la colère monte.

Téhéran a rejeté jeudi l’indignation mondiale croissante, accusant les pays occidentaux de « préoccupation peu sincère ».

Ce que nous savons

Une vidéo montrant une jeune fille aux cheveux noirs courts découverts entrant dans un train, puis traînée inconsciente sur le quai, a été diffusée par les agences de presse d’État.

NBC News ne peut pas vérifier l’authenticité des images, qui sont granuleuses, ont été montées et ne montrent pas ce qui aurait pu provoquer l’effondrement de la jeune fille à l’intérieur du train.

Hengaw, un groupe de défense des droits irano-kurde basé en Norvège, a déclaré dans un article de blog Mardi, la jeune fille de 16 ans a été agressée par des policiers qui faisaient respecter le hijab obligatoire. L’organisation a affirmé qu’elle était tombée dans le coma dimanche.

Le groupe a posté une photo sur les réseaux sociaux Mardi, cela aurait montré Geravand alité dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital de l’armée de l’air. Les autorités ont imposé des mesures de sécurité strictes autour de l’hôpital et de sa famille.

Des images publiées par le groupe de défense des droits humains Hengaw, qui, selon le groupe, montrent Armita Geravand, une jeune Iranienne de 16 ans, hospitalisée. Organisation Hengaw pour les droits de l’homme

Reuters, citant deux éminents militants des droits de l’homme anonymes en Iran, a rapporté que les forces de sécurité étaient fortement impliquées autour de l’hôpital.

NBC News n’a pas vérifié ces informations.

Les autorités ont publiquement répliqué.

Le directeur du métro de Téhéran, Masoud Dorosti, a déclaré aux médias locaux qu’une jeune fille était soignée dans un hôpital de Téhéran après un incident survenu dans le métro. Mais il a déclaré que les images de sécurité suggéraient qu’elle était tombée au sol après une chute de tension artérielle, sans aucun signe d’altercation.

Un couple identifié comme étant le parent de Geravand a dit la même chose dans une vidéo mise en ligne par l’agence de presse officielle IRNA. Ils ont déclaré que la jeune fille avait subi une baisse de tension artérielle, s’était évanouie et s’était cognée la tête.

IRNA a également publié ce qu’elle dit être des entretiens avec deux filles – identifiées par leurs prénoms et comme étant des camarades de classe de Geravand qui étaient avec elle ce jour-là – qui ont également déclaré qu’elle était tombée et s’était cognée la tête sans avoir été poussée.

Les groupes de défense des droits humains accusent fréquemment les autorités iraniennes de forcer les familles ou les amis des personnes impliquées dans de tels incidents à faire des déclarations sous la contrainte.

« Les filles sont soumises à la violence dans la rue, et leurs familles sont alors obligées de protéger le gouvernement responsable de cette violence. » dit Hadi Ghaemidirecteur exécutif du Centre pour les droits de l’homme en Iran, une organisation basée à New York.

Indignation mondiale

L’attaque présumée contre Geravand a suscité une condamnation internationale.

Les États-Unis ont été « choqués et préoccupés par les informations selon lesquelles la soi-disant police de la moralité iranienne aurait agressé Armita Geravand, 16 ans », a déclaré mercredi le député spécial pour l’Iran Abram Paley sur X, l’ancienne plateforme Twitter.

« Nous suivons l’évolution de son état », a-t-il déclaré, ajoutant que les informations selon lesquelles une journaliste aurait été arrêtée « alors qu’elle enquêtait sur cette agression étaient également inacceptables et constituaient un affront aux libertés journalistiques ».

Dans un autre article sur X, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré en partie : « Une fois de plus, une jeune femme en #Iran se bat pour sa vie. Tout simplement parce qu’elle a montré ses cheveux dans le métro. C’est insupportable. »

Masih Alinejad, journaliste et militante irano-américaine dit le X qu’elle avait le cœur brisé et a publié des photos semblant montrer la jeune fille avec un tube respiratoire dans la bouche.

Et de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont souligné l’absence de séquences de vidéosurveillance publiées à l’intérieur du train. « Refuser de publier les images ne fait qu’accroître les doutes sur le récit officiel », estime l’organisation Iran Human Rights, basée à Oslo. a déclaré dans un communiqué.

Des Iraniennes, certaines sans foulard, marchent dans le centre-ville de Téhéran. Vahid Salemi/AP

En réponse au tollé, le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne de « préoccupation peu sincère ».

« Au lieu de remarques interventionnistes et partiales et d’exprimer des inquiétudes peu sincères à l’égard des femmes et des filles iraniennes, vous feriez mieux de vous inquiéter du personnel médical et des patients américains, allemands et britanniques et de vous attaquer à leur situation », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, sur X.

Cette affaire fait écho à celle d’Amini, dont la mort a déclenché un mouvement de protestation national qui a ébranlé la République islamique.

Au cours de l’année qui a suivi, les autorités ont largement réprimé les manifestations et lancé un effort intense pour faire respecter strictement le code vestimentaire islamique.

Mais de nombreuses femmes choisissent désormais de marcher dans les rues sans foulard, défiant ainsi l’État.

L’inquiétude persiste face à l’économie en difficulté du pays ainsi qu’aux interdictions rigides contre les libertés sociales, qui ont motivé le mouvement de protestation appelant à une plus grande égalité des sexes.