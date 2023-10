La fille et le gendre d’un professeur de Boston tués en sauvant son fils d’une attaque du Hamas en Israël

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

La fille et le gendre d’un professeur d’université de Boston sont morts en sauvant la vie de leur fils lors d’attaques perpétrées par le groupe militant Hamas en Israël.

Ilan Troen, professeur d’études israéliennes à l’Université Brandeis, a déclaré WBZ-TV que sa fille Deborah Matias, 50 ans, et son mari Shlomi faisaient partie des plus de 700 personnes tuées en Israël au cours du week-end.

Il a déclaré que son petit-fils Roten, âgé de 16 ans, avait été témoin du meurtre de ses propres parents après que des militants du Hamas ont fait irruption dans la maison familiale.

« Mon petit-fils a été témoin du meurtre de sa mère par des gens qui répétaient ce qu’ils faisaient », a déclaré le professeur Troen.

« Les terroristes sont entrés chez eux, ont enfoncé les portes et leur ont tiré dessus. »

Deborah a jeté son corps sur son fils pour le protéger lorsque les militants du Hamas ont tiré sur la famille, a-t-il déclaré.

« Ils ont fait en sorte de lui tomber dessus et lui ont ainsi sauvé la vie. Bien qu’une balle soit entrée dans son abdomen, il a été sauvé », a-t-il déclaré.

Le professeur Troen, qui se trouvait en Israël au moment des attentats, s’est précipité à l’hôpital pour rejoindre son petit-fils, mais les parents du garçon n’ont pas pu être sauvés.

« [Deborah and Shlomi] J’aimais la musique, la vie, les uns les autres, leurs enfants. Je lui demanderais de penser à la joie qu’ils recherchaient et qu’ils avaient dans leur vie plutôt qu’à se concentrer sur ce jour-là », a déclaré le professeur Troen à propos de Roten.

Ilan Troen, professeur à Brandeis, sa fille Deborah Shahar Troen Matias et son mari Shlomi Matias (Provenant)

L’Université Brandeis a publié une déclaration à la suite des attaques, affirmant qu’elle était « profondément attristée » par la mort de la fille et du gendre du professeur Troen.

L’université a déclaré qu’elle condamnait « de la manière la plus ferme » le terrorisme « perpétré contre des civils innocents ».

La déclaration disait : « Chez Brandeis, nous sommes profondément attristés d’apprendre que le professeur Troen a perdu sa fille et son gendre dans les événements tragiques qui se déroulent actuellement en Israël.

« Ilan, un ancien élève de Brandeis, et sa famille sont depuis longtemps des membres précieux de la communauté Brandeis, et nous pensons à Ilan, à son épouse Carol et à toute sa famille. Nous condamnons de la manière la plus ferme le terrorisme tel que celui que nous avons vu aujourd’hui perpétré contre des civils innocents.

Ilan Troen (au centre), professeur à l’Université Brandeis, avec sa fille Deborah Shahar Troen Matias et son mari Shlomi Matias (Provenant)

Les militants du Hamas ont fait irruption en Israël tôt samedi matin, tuant des centaines de personnes et en capturant des dizaines de l’autre côté de la frontière avec Gaza.

Israël a déclaré que plus de 700 personnes avaient jusqu’à présent été tuées par des militants du Hamas, dont au moins neuf Américains parmi les morts.

Pendant ce temps, les responsables palestiniens ont déclaré que plus de 400 personnes avaient été tuées lors des attaques israéliennes en représailles contre Gaza.

Des milliers de personnes supplémentaires seraient blessées, tandis que le nombre de personnes prises en otage par le Hamas reste encore incertain.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré l’état de guerre ce week-end et a promis une « puissante vengeance » contre les attaquants israéliens.

Lundi, le ministre de la Défense Yoav Gallant a ordonné le « siège complet » de Gaza, affirmant que les autorités couperaient l’électricité et bloqueraient l’entrée de nourriture et de carburant.

Des sirènes ont retenti lundi à Jérusalem et à Tel Aviv, des témoins dans cette dernière ville ayant entendu des explosions qui pourraient provenir d’impacts de roquettes ou d’interceptions en vol.