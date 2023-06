La fille et la femme de Nikola Jokic célèbrent sa victoire en finale de la NBA : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Sandy / BACKGRID

Nikola Jokic avait deux dames très importantes à ses côtés après avoir marqué l’histoire avec les Denver Nuggets et remporté le premier championnat NBA de l’équipe le 12 juin. Nikola a joué un rôle essentiel dans la conduite de l’équipe à la victoire et a été nommé MVP de la série contre le Miami Heat. . Après que les Nuggets aient remporté le match 5 94-89 et scellé leur victoire au championnat, la femme de Nikola, Natalijaet leur fille de 21 mois, Ognjenacélébré avec la superstar de la NBA.

Utiliser le trophée de papa comme tambour 🥁 La famille Jokic 💕 pic.twitter.com/wmLVUCEIHs – NBA (@NBA) 13 juin 2023

La NBA a publié une vidéo sur Twitter de la douce famille de trois personnes posant avec le trophée des Nuggets, ainsi que le trophée MVP de Nikola. Nikola et Natalija ont embrassé leur fille alors qu’elle se tenait entre eux, vêtue d’un t-shirt des Denver Nuggets. À un moment donné, elle a même commencé à tapoter sur le trophée, et Nikola l’a rejoint, comme s’ils jouaient du tambour ensemble.

Plus NBA

Avant de retrouver son mari après le match, Natalija était dans la foule avec Ognjena, et on l’a vue encourager sauvagement les Nuggets à la victoire. Elle était magnifique dans son maillot Denver Nuggets et ses cheveux tirés en queue de cheval pour une finition chic mais sportive.

Alors que Nikola et Natalija, qui sont des amoureux du lycée, gardent généralement leur petite fille hors de la vue du public, c’était une occasion importante pour elle d’être sous les projecteurs. Les dames étaient également là pour encourager Nikola lorsqu’il a mené les Nuggets au championnat de la Conférence de l’Ouest en mai. Il a également été nommé MVP de cette série contre les Lakers de Los Angeles.

Nikola et Natalija sont ensemble depuis 2013 et elle a déménagé avec lui aux États-Unis depuis la Serbie au cours de sa carrière NBA. Ils se sont mariés lors d’une petite cérémonie au milieu de la pandémie de COVID en 2020, bien que leur mariage ait initialement dû être retardé. Puis, en septembre 2021, Natalija a donné naissance à Ognjena.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les enfants de Nikola Jokic: tout sur son adorable fille Ognjena après que les Nuggets aient remporté le championnat NBA

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.