La fille enceinte de Mama June, Pumpkin, a failli vomir après que son mari Josh se soit fait tatouer une POMPE sur son bras pour elle

PUMPKIN Shannon a failli vomir quand elle a vu le nouveau tatouage de son mari Josh d’un légume de jardin orange.

le Mama June: de pas trop chaud La star a partagé des mises à jour sur son bébé à l’approche de sa date d’accouchement en juillet.

11 Pumpkin a eu des nausées matinales en raison de sa grossesse Crédit: We TV

Lauryn Efird, connue du public sous le nom de Pumpkin, a été choquée lorsque son mari est rentré à la maison avec un nouveau tatouage dans le bande annonce pour le prochain épisode.

« Je suis là pour toi. J’essaye, » Josh, 24 ans, a dit à sa femme en vomissant dans les toilettes.

« Alors j’ai eu ça ici, » dit-il, tout en remontant son tee-shirt pour révéler une nouvelle encre, ajoutant: « En mémoire de toi. »

Les yeux de Pumpkin s’agrandirent alors que la caméra zoomait sur le tatouage, une citrouille orange vif recouverte d’une bannière indiquant «citrouille».

11 Josh s’est fait tatouer une citrouille Crédit: We TV

11 La vue de l’encre la fit se soulever à sec Crédit: We TV

« Attends, » demanda Pumpkin, alors qu’elle commençait à se secouer dans les toilettes.

Plus tard dans un confessionnal, la mère de 21 ans a dit à son mari: « Tu sais chérie, tu dois juste trouver un travail. »

« Oui chérie, je sais. Et subvenir aux besoins de la famille et payer les factures et tout ce bon jazz. Je sais exactement ce qui se passe, je le fais depuis longtemps maintenant. Longtemps, » raisonna-t-il.

« J’ai oublié que tu as combattu pendant la guerre civile, » plaisanta Pumpkin, alors que Josh répondit sarcastiquement: « Merci, c’était ‘Nam. »

11 La citrouille a été choquée Crédit: We TV

11 Elle a dit à Josh de « trouver un emploi » Crédit: We TV

De retour à la scène de la salle de bain, le père de l’un d’eux a demandé: « Tu aimes ça? » auquel Pumpkin a dit: « Je ne comprends pas. »

« Ça va être là pour toujours aussi, » assure-t-il, alors qu’elle jaillit: « Ouais, tout comme je serai ton punkin pour toujours. »

Pumpkin a alors demandé à son mari de «lui donner un baiser», ce qu’il a nié car elle avait été «secouée», mais il s’est penché pour lui embrasser la main.

Plus tôt ce mois-ci, la star de WeTV a partagé un mise à jour sur la grossesse comme elle a posé dans une paire de salopettes pour la caméra.

11 Pumpkin a partagé une mise à jour de bébé Crédit: Instagram / @ Pumpkin

11 Elle n’a que quelques mois avant sa date d’accouchement

La maman heureuse a bercé sa bosse de bébé en développement tout en portant des tresses de teinture et de queue de cochon, sous-titré: «C’est un été chaud de maman».

Citrouille a partagé des nouvelles de son bébé début avril, alors qu’elle publiait des photos de ses tests de grossesse positifs et des images échographiques.

« Eh bien, tout le monde a le secret maintenant !! Baby Efird # 2 à venir 2021❤️. Après presque 3 ans, nous avons enfin une autre bénédiction et nous ne pourrions pas être plus heureux », écrit-elle.

La star de télé-réalité s’est ouverte sur ses difficultés à tomber enceinte, alors que sa fille Ella a récemment eu trois ans.

11 Pumpkin partage sa fille Ella avec Josh Crédit: Instagram

11 Le couple a eu plus de mal à tomber enceinte une deuxième fois Crédit: Instagram

Citrouille dit GENS: « Nous ne nous attendions pas vraiment. Nous n’essayions pas non plus, mais nous n’avons pas empêché.

«Tout le monde connaît les trois ans d’Ella maintenant, donc il m’a fallu autant de temps pour tomber enceinte. Parce que pendant un certain temps, j’étais sous contrôle des naissances, puis j’ai cessé de contrôler les naissances pendant un an et demi.

« Et puis j’ai découvert que j’étais enceinte. »

Pumpkin et Josh se sont mariés en 2018, et le jeune père a du mal à trouver un emploi depuis l’apprentissage de leur deuxième enfant.

11 Josh avait besoin d’un nouvel emploi Crédit: WE

11 Il a contacté le père de Honey Boo Boo Crédit: WE

Le natif de Géorgie récemment a contacté l’ex-Sugar Bear de Mama June pour obtenir de l’aide dans un clip pour le nouvel épisode.

« Mon premier plan pour trouver un emploi n’a pas vraiment fonctionné, mais il faut toujours avoir un tour dans la manche », a-t-il déclaré aux caméras, avant leur réunion.

«J’ai besoin d’un emploi», a déclaré Josh à Sugar Bear, qui a ensuite convenu qu’il «avait besoin d’un mangeur de mauvaises herbes».