La fille d’une victime de Covid fait part de son dégoût face aux fêtes de Downing Street

La fille d’une victime de Covid décédée seule à l’hôpital a déclaré que les familles endeuillées d’Irlande du Nord étaient « dégoûtées » par les révélations des fêtes de Downing Street pendant le verrouillage.

Catriona Myles a déclaré à l’enquête britannique Covid-19 que son père était décédé à l’hôpital de la région d’Antrim quelques jours seulement avant Noël 2020, sans famille à ses côtés.

Elle a déclaré qu’elle pensait qu’il aurait pu être traité pour un diagnostic de cancer s’il avait reçu des soins médicaux plus tôt, mais qu’elle avait eu des difficultés à obtenir des rendez-vous médicaux en raison des restrictions de verrouillage.

Le père de Mme Myles, Gerry McLarnon, enseignant et musicien, est décédé des suites d’un Covid contracté à l’hôpital le 23 décembre 2020 à l’âge de 67 ans.

La deuxième étape de l’enquête publique examine les décisions clés prises par le gouvernement britannique entre janvier 2020 et février 2022.

Représentant le groupe d’Irlande du Nord Covid-19 Bereaved Families for Justice, Mme Myles a déclaré que la région avait les pires délais d’attente pour les soins de santé du Royaume-Uni, même avant la pandémie.

Elle a déclaré : « Au moment où nous avons enfermé, papa avait peut-être fait une douzaine à 15 tentatives pour obtenir un rendez-vous en face-à-face avec un médecin généraliste. Ils ont tous échoué.

« En tant que famille, nous pensons que la réduction des rendez-vous en face à face avec le médecin généraliste a conduit papa sur un chemin qui, potentiellement, s’il avait pu voir son médecin généraliste, cela n’aurait peut-être pas fini comme ça. »

Mme Myles a déclaré que son père avait ensuite reçu un diagnostic de cancer du foie.

Elle a déclaré : « Chaque fois que papa devait se rendre à un rendez-vous à l’hôpital, il devait s’isoler pendant deux semaines, passer un test Covid dans un hôpital de soins aigus, attendre les résultats, attendre le rendez-vous, se rendre au rendez-vous pour lequel il avait rompu son isolement. puis rentrer chez soi et attendre encore deux semaines pour pouvoir revenir chercher les résultats.

« Quand papa a appris qu’il souffrait d’un cancer du foie rare et agressif, nous n’avons pas eu beaucoup de deux semaines pour jouer avec.

« Au début, on nous a dit que papa pouvait être guéri, mais au moment où il a rencontré son oncologue, des semaines et des semaines s’étaient écoulées en raison de la politique, du protocole et des procédures du système hospitalier, papa a alors été considéré comme en phase terminale. »

L’enquête a révélé que M. McLarnon avait été emmené au service A&E de l’hôpital d’Antrim en novembre 2020.

Mme Myles a déclaré : « Mon frère me dit qu’il se souvient que papa lui a fait signe avec son petit sac comme un écolier effrayé. »

Elle a déclaré que son père avait été déplacé trois fois en raison d’une éventuelle exposition à Covid et qu’il avait contracté l’infection après neuf jours d’hôpital.

La vérité éclatera toujours. Nous en sommes très en colère. Nous vivons encore ça Catriona Myles

Elle a déclaré à la baronne Heather Hallett, présidente de l’enquête, que son frère avait dit au revoir à leur père à travers une fente de verre dans une porte d’hôpital alors qu’il portait un équipement EPI complet.

L’avocat principal de l’enquête, Hugo Keith KC, a interrogé Mme Myles sur les dommages causés à la confiance du public dans le gouvernement à la suite des révélations sur le comportement de Downing Street pendant le verrouillage.

Elle a répondu : « C’est tout simplement dégoûtant, c’est exaspérant que les mêmes personnes qui ont établi ces règles draconiennes aient pensé des règles pour certains, mais nous sommes au-dessus des règles et nous sommes sûrs que ce qu’ils ne savent pas ne leur fera jamais de mal.

« Mais la vérité éclatera toujours. Nous en sommes très en colère. Nous vivons encore cela.

« Nous devrons essayer de vivre nos vies, de gérer notre chagrin et de garder les souvenirs de nos proches dans nos cœurs sur fond de politique. Quand de telles fêtes ont lieu, cela ne fait qu’ajouter à l’insulte à l’injure pour les familles endeuillées.»

Un certain nombre d’autres membres du groupe d’Irlande du Nord Covid-19 Bereaved Families for Justice se sont réunis à Belfast pour regarder les débats.