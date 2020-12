La fille diplômée d’un universitaire à la retraite a protégé son petit ami meurtrier de la police après avoir poignardé son cousin à mort avec le couteau scout de son père, a déclaré un tribunal aujourd’hui.

L’ancienne étudiante de la Manchester Metropolitan University, Megan Armstrong-Challinor, 27 ans, a déménagé Jerome Bailey, 38 ans, dans la maison de 800000 £ de ses parents alors qu’ils étaient en vacances en Espagne.

Croydon Crown Court a appris qu’il avait utilisé la carte Oyster de la mère de sa petite amie pour se rendre sur les lieux du meurtre et qu’il était soupçonné d’avoir utilisé le vieux couteau scout de son père Bruce pour poignarder Tesfa Campbell, 40 ans, à Battersea le 3 juillet de l’année dernière.

Il y avait même des preuves qu’Armstrong-Challinor, diplômé en cinéma et en médias mondiaux, avait effectué des recherches sur Internet si des « visites conjugales » étaient autorisées aux prisonniers au Royaume-Uni à la suite du meurtre.

Bailey a été reconnu coupable le 21 janvier du meurtre de M. Campbell à Latchmere Road, Battersea, le 3 juillet de l’année dernière et est en détention dans l’attente de sa peine.

Maintenant, sa petite amie de l’époque est jugée pour avoir prétendument perverti le cours de la justice.

Jerome Bailey (à gauche) a été reconnu coupable le 21 janvier du meurtre de M. Campbell à Latchmere Road, Battersea le 3 juillet dernier avec un couteau appartenant au père de sa petite amie Bruce Armstrong (à droite)

L’ancienne étudiante de la Manchester Metropolitan University, Megan Armstrong-Challinor, 27 ans (laissée avec sa mère Mary) a déménagé Jerome Bailey, 38 ans, dans la maison de 800000 £ de ses parents alors qu’ils étaient en vacances en Espagne. Armstrong-Challinor est jugé pour avoir perverti le cours de la justice

Le procureur, M. John Price QC, a déclaré au jury: « Ce procès concerne une troisième personne, la petite amie de Bailey, Megan Armstrong-Challinor.

« L’accusation dit qu’après le meurtre et sachant ce que Bailey a fait, elle l’a aidé à échapper à la capture par la police. »

Les agents ont fait une descente au domicile de ses parents à 8 h 15 le 7 juillet 2019 et le père de l’accusé, Bruce Armstrong, 62 ans, a déclaré au jury que la première fois qu’il en avait eu connaissance, c’était: « Quand ils ont mis la porte ».

M. Armstrong, le doyen à la retraite des étudiants de l’Université de Kingston et son épouse Mary ont vu la police arrêter leur fille et Bailey, puis fouiller leur maison et leur jardin.

Il a déclaré à la cour que le couple avait vécu à diverses adresses au cours de leur relation de trois ans, Armstrong-Challinor occupant divers emplois pour soutenir le couple.

Tesfa Campbell avait autrefois été proche du cousin qui allait l’assassiner

« Il était assez évident qu’il ne contribuait pas sa juste part », a déclaré M. Armstrong de Bailey. «C’était mon soupçon.

Il a déclaré au jury que sa fille avait menti qu’elle avait besoin d’emprunter la voiture familiale pour une urgence à l’hôpital impliquant Bailey quelques heures après le meurtre.

Maintenant directeur d’une entreprise d’enseignement, M. Armstrong a ajouté: « J’ai dit que s’il sortait de l’hôpital, il pouvait rentrer par ses propres moyens.

«C’était un homme adulte et je sentais qu’elle courait trop après lui.

Sa fille était revenue dans la maison familiale après une opération à la cheville et un « incident » qui l’avait forcée à quitter son ancienne adresse, mais à son retour d’Espagne, ses parents ont découvert que Bailey était également là.

Confirmant qu’il n’en était pas heureux, M. Armstrong a déclaré: « Ils cherchaient un autre endroit pour vivre et devaient partir dans une semaine. »

Après les arrestations, il a téléphoné à la police car son vieux couteau scout n’était pas à sa place habituelle.

«J’ai remarqué que le couteau manquait dans la gaine. Je l’ai utilisé pour ouvrir des colis lourds et des emballages.

Il a ensuite été retrouvé dans la cuisine. « Ce couteau était similaire à la description donnée par des témoins oculaires », a déclaré M. Price.

L’accusation a déclaré que Bailey avait délibérément changé son apparence après le meurtre, se débarrassant de ses longs cheveux distinctifs.

La mère de l’accusé, Mary Armstrong-Challinor, a déclaré au tribunal: « Il faisait très chaud en juillet et je lui ai dit qu’il devait faire chaud si vous vous rasiez la tête. »

Elle lui a également offert des conseils médicaux après le prétendu tir de l’hôpital d’une heure du matin. «J’ai suggéré qu’il prenne mieux soin de lui et il a dit qu’il avait des problèmes d’estomac, rien de plus.

M. Price a déclaré au jury que la carte Oyster utilisée par le suspect du meurtre avait été enregistrée auprès de Mme Armstrong-Challinor à l’adresse de Teddington.

La police est venue quatre jours après le meurtre. « Là, ils ont trouvé Bailey et l’ont arrêté au domicile des parents de cet accusé.

« Elle aussi était dans la maison ce matin-là lorsque la police est arrivée et elle aussi a été arrêtée.

Son implication est intervenue après le meurtre, aidant son petit ami à échapper à l’arrestation par la police, sachant ce qu’il avait fait.

« Dans la maison d’été du jardin arrière, il y avait deux sacs en plastique jaune du même type pris à M. Campbell par son assassin.

« Les deux se trouvaient dans un autre sac contenant une quantité de cannabis et des articles liés à l’utilisation de cannabis.

« La carte Oyster enregistrée auprès de Mme Armstrong-Challinor et utilisée pour voyager de Teddington à Clapham Junction était dans l’un des sacs jaunes.

Armstrong-Challinor nie un chef d’accusation de pervertir le cours de la justice.

Le procès continue.