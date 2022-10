La fille d’un tueur en série devient virale sur TikTok partageant l’histoire de sa relation avec son père

Melissa Moore est la fille du tueur en série Keith Jesperson, connu sous le nom de “Happy Face Killer”.

Moore a récemment commencé à partager les détails de son expérience avec les téléspectateurs sur TikTok.

Elle est devenue virale en septembre en lisant des extraits d’une lettre qu’elle a dit que Jesperson lui avait envoyée de prison.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Melissa Moore, un TikToker avec 160 000 abonnés, devient virale pour avoir lu le courrier qu’elle dit que son père tueur en série l’a envoyée de prison.

Au cours de la dernière décennie, Moore a fait nombreux apparitions dans la presse partageant son expérience en tant que fille de Keith Jesperson, un meurtrier condamné canado-américain connu sous le nom de “Tueur de visage heureux” car il a signé sa note de confession avec un visage souriant.

Moore a publié son premier TikTok en mai 2021, pour la promouvoir podcast sur le vrai crime “La vie après Happy Face”. Elle a commencé à publier fréquemment en septembre, d’abord en répondre à la libération d’un Série Netflix sur le tueur en série Jeffrey Dahmer.

Depuis, elle a gagné plus de 160 000 abonnés, publiant diverses vidéos sur son expérience en tant que fille d’un meurtrier et partageant le contenu de lettres et de colis qu’elle a dit que son père lui avait envoyés de prison.

Dans un vidéo Posté le 29 septembre, qui compte 8,3 millions de vues, Moore a déclaré que son père lui avait envoyé une lettre après son mariage en juillet, accompagnée d’une photo d’elle le jour de son mariage.

“Donc, il est en quelque sorte capable de voir mon Instagram depuis la prison. Dans la lettre, il dit que je suis grosse et que mon mari est gros”, a-t-elle déclaré.

Selon Moore, la lettre de Jesperson se terminait par les mots: “Pourquoi n’ai-je pas été invité? Souviens-toi surtout ma fille, je n’ai jamais cessé de t’aimer.”

Le TikToker a poursuivi en disant que son père lui avait envoyé un colis à Noël dernier, tenant un colis devant la caméra.

“J’étais très terrifiée à l’idée de l’ouvrir, mais voici son contenu : un sac à main que son ami détenu de prison m’a fabriqué”, a-t-elle déclaré en brandissant un petit sac marron.

Les commentateurs sous la vidéo de Moore ont déclaré avoir été surpris par la lettre, car ils pensaient que son père ne ferait pas des remarques aussi grossières à sa propre fille.

“Merde, je pensais que la lettre allait suivre un meilleur chemin” et “Je pensais que ça allait être gentil”, ont écrit les commentateurs.

Un des principaux commentateurs a suggéré à Moore que “cela l’a mis en colère de VOUS voir libre et heureux”, et Moore a répondu en disant : “Vous devriez voir à quel point l’encre était PROFONDE dans le papier. – c’était empreint de colère.”

Le 7 octobre, Moore a publié un suivi vidéodans lequel elle a invité son amie Collier Landry, dont le père a été reconnu coupable du meurtre de sa mère, de lire une lettre qu’il dit avoir reçue de son père alors qu’il était en prison.

“Tellement désolé pour vos deux pertes. Restez fort !!”, a lu le commentaire en haut sous le message.

Dans un 2015 entretien avec l’émission “20/20” d’ABC News Moore a déclaré qu’elle était coupable et qu’elle avait du mal à guérir après avoir découvert que son père était un meurtrier.

“Il n’y a pas de livres comme quoi faire si votre père est un tueur en série. Il n’y a pas de brochures, pas de groupes de soutien, et la meilleure réponse que j’ai pu trouver par moi-même a été petit à petit”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes des victimes secondaires de crimes. Nous portons cette honte et nous voulons l’enlever”, a-t-elle poursuivi, ajoutant : “J’ai l’impression d’être liée à mon père, mais je n’ai pas causé de douleur. Mais sachant que mon père a causé de la douleur me cause de la douleur.”

Jesperson a été arrêté en 1995, soupçonné d’avoir assassiné sa petite amie de l’époque, Julie Winningham. Selon le magazine Forensic, il a avoué le meurtre et a affirmé avoir tué 185 femmes, bien que seulement huit décès aient été confirmés.

Il purge actuellement quatre peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans le pénitencier de l’État de l’Oregon, comme le rapporte CNB.