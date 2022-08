La fille d’un père britannique décédé après un “coup de poing mortel de son propre fils pendant les vacances en Turquie” dit qu’il “ne voulait pas le tuer”

UNE FILLE dont le père aurait été tué par son frère avec un coup de poing mortel lors d’une dispute de vacances insiste sur le fait qu’il s’agissait d’un accident tragique.

Garry Hallows, 51 ans, est décédé à l’hôpital après avoir été prétendument frappé par son fils de 22 ans, Ethan, alors que le couple marchait dans une rue en Turquie, selon la police.

Kerry Hallows et son défunt père Garry Crédit : Facebook

Ethan Lee Hallows, 22 ans, est photographié marchant vers une voiture de police après l’arrestation Crédit : Flash d’information

CCTV aurait montré le couple marchant ensemble avant qu’une sérieuse dispute n’éclate

Les flics affirment que des images de vidéosurveillance d’horreur prises à la station balnéaire de Marmaris semblent montrer Ethan frappant son père.

Mais Kerry Hallows, 32 ans, le cœur brisé, a déclaré à The Sun Online : « Il ne voulait pas le faire. C’était un accident.”

Ethan Hallows reste en garde à vue tandis que sa famille dévastée tente de le libérer et de rapatrier le corps de Garry.

Elle a dit que son frère et son père étaient «très proches» et passaient des vacances ensemble tandis que le reste de la famille a été brisé par la mort tragique de Garry.

“Il y a sept enfants et nous sommes tous dévastés”, a déclaré Kerry en larmes, s’adressant à The Sun Online depuis son domicile à Sheffield.

«Je me sens malade par ce qui s’est passé. Nous sommes une famille très proche. Il n’y a pas de mots pour expliquer ce que nous ressentons. C’est dévastateur.

“Je souhaite juste que les vacances en famille n’aient pas eu lieu. Mon père serait encore en vie.

“J’ai récemment déclaré à l’université suivre un cours d’études commerciales et mon père ne sera pas là pour me voir obtenir mon diplôme. C’est tellement triste.”

Elle a dit que la mère d’Ethan, Lisa, et son jeune frère et sa sœur sont toujours à Marmaris.

La police allègue qu’Ethan a frappé son père en rentrant à leur hôtel.

Des images de vidéosurveillance semblent montrer les deux hommes se disputant dans la rue.

On voit un homme plus jeune frapper deux fois l’homme plus âgé à la tête avant de s’éloigner alors que la victime tombe au sol.

Garry a ensuite été déclaré mort à l’hôpital après avoir subi le coup fatal.

Kerry, qui vit à seulement cinq kilomètres de la maison familiale, a déclaré : « Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé, mais nous essayons de lui donner un sens.

« Nous essayons de tout revoir nous-mêmes.

“Mais mon frère ne voulait pas le faire pour tuer notre père. C’était un accident.

“Mais c’est impardonnable et maintenant nous devons vivre sans notre père.”

Lorsqu’on lui a demandé si son frère et son père avaient une relation étroite, elle a répondu: “Ils sont partis en vacances ensemble.

“Nous sommes tous très proches.”

Kerry a déclaré que la mort de son père était “si triste” Crédit : Facebook