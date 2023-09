La fille d’un militant détenu depuis longtemps à Bahreïn n’est pas autorisée à se rendre dans le royaume insulaire

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) — La fille d’un militant des droits humains détenu depuis longtemps à Bahreïn a tenté vendredi de retourner dans le royaume insulaire pour faire pression pour la libération de son père, mais a été refoulée de son vol à Londres.

Maryam al Khawaja était accompagnée d’une phalange d’autres militants, dont la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, qui cherchaient à empêcher les autorités de l’arrêter immédiatement.

Mais avant de pouvoir embarquer sur son vol British Airways, elle a déclaré qu’elle n’avait pas pu s’enregistrer car les agents de l’immigration bahreïniens avaient demandé à la compagnie aérienne de ne pas la laisser monter à bord de l’avion.

Sa tentative de voyage a eu lieu alors que son père, Abdulhadi al-Khawaja, 62 ans, a repris une grève de la faim pour protester contre les conditions de ses années d’emprisonnement suite à des accusations critiquées au niveau international parce qu’il avait dirigé les manifestations du Printemps arabe de 2011 à Bahreïn.

Cette tentative renouvelle également la pression sur le Danemark, où les deux al-Khawajas ont la citoyenneté, et sur les États-Unis, qui ont signé cette semaine un nouvel accord de défense avec Bahreïn lors d’un voyage à Washington du prince héritier de la nation insulaire.

« Nous avons donc essayé de nous enregistrer ici au comptoir de BA et on nous a dit qu’ils n’étaient pas autorisés à monter à bord bien que je sois citoyenne bahreïnienne », a déclaré Maryam al-Khawaja dans un message vidéo, tenant son passeport bahreïnien rouge et flanquée de militants.

« C’est incroyablement décevant car cela aurait pu être – peut-être – ma dernière chance de voir mon père », a-t-elle ajouté.

Le gouvernement de Bahreïn n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur le voyage d’al-Khawaja, mais a insisté sur le fait que son père avait reçu des soins médicaux appropriés pendant sa détention. British Airways n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Refuser à Maryam et à nous la chance de voyager à Bahreïn ne nous fera pas taire », a déclaré le groupe de défense des droits Front Line Defenders, qui a également envoyé un représentant pour le vol. « Nous redoublerons d’efforts pour appeler tous les membres de la communauté internationale à exhorter et à pousser les autorités bahreïnites à faire ce qu’il faut et à libérer Abdulhadi al-Khawaja et d’autres militants injustement emprisonnés.

Le mois dernier, des centaines de prisonniers du Centre de réhabilitation et de réforme de Jaw à Bahreïn, qui détient également Abdulhadi al Khawaja, ont entamé une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention.

Il s’agissait de l’une des plus grandes manifestations contre la famille royale Al Khalifa de Bahreïn au cours de la décennie depuis que celle-ci, avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, a violemment réprimé les manifestations du Printemps arabe. La famille sunnite Al Khalifa règne sur l’île à majorité chiite du golfe Persique depuis 1783.

Les prisonniers ont suspendu leur grève de la faim lors de la visite cette semaine à Washington du prince héritier Salman bin Hamad Al Khalifa, bien qu’al-Khawaja ait repris sa grève car il se serait vu refuser l’accès aux soins de santé avant la tentative de voyage de sa fille.

On ne sait toujours pas ce qui serait arrivé à Maryam al-Khawaja si elle était parvenue à Bahreïn. Elle fait toujours face à diverses accusations sur l’île, y compris ce qu’elle décrit comme des accusations de terrorisme peu claires qui pourraient entraîner une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Lors du voyage du prince Salmane à Washington, il a signé un nouvel accord de défense et de technologie avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Il a également rencontré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Bahreïn, considéré par les États-Unis comme un allié majeur non membre de l’OTAN, abrite la 5e flotte de la marine américaine basée au Moyen-Orient, qui patrouille les voies navigables de la région et a souvent des affrontements tendus avec l’Iran. Bahreïn a également reconnu diplomatiquement Israël ces dernières années.

Le nouvel accord entre les États-Unis et Bahreïn, qui a été conclu sans passer par le Congrès et sans devenir un traité formel, appelle les deux pays à se rencontrer et à planifier des réponses à « toute agression extérieure ou menace d’agression extérieure ». Bahreïn entretient depuis longtemps des relations tendues avec l’Iran, qui, même sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, cherchait à revendiquer l’île.

« La rhétorique renforcée sur la réponse de Washington à une attaque contre Bahreïn aidera probablement Manama à se sentir plus rassuré, en particulier en ce qui concerne les inquiétudes bahreïnites concernant l’Iran et ses intentions envers Bahreïn », selon une analyse du Groupe Eurasie. « Cependant, au-delà d’une rhétorique sécuritaire renforcée, l’accord ne semble pas offrir à Bahreïn de nombreux nouveaux avantages tangibles en matière de sécurité ou économiques. »

Mais les questions liées aux droits de l’homme restent superficielles. Jeudi, le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a reconnu que Blinken avait évoqué le cas d’al-Khawaja et d’autres lors de sa rencontre avec le prince Salmane.

« Il a soulevé des préoccupations en matière de droits de l’homme et a clairement indiqué que les droits de l’homme constituaient un pilier de notre politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », a déclaré Miller.

« Comme c’est le cas avec un certain nombre de pays, nous avons la capacité de travailler ensemble sur des sujets dans lesquels nous pouvons faire progresser la coopération tout en soulevant nos préoccupations », a-t-il ajouté.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Matthew Lee à Washington et Alberto Pezzali à Londres ont contribué à ce rapport.

Jon Gambrell, Associated Press