La fille du sultan de Brunei, la princesse Azemah, épouse son cousin germain, le prince Bahar

La princesse ‘Azemah Ni’matul Bolkiah a épousé le prince Bahar ibni Jefri Bolkiah au début du mois lors d’une cérémonie de trois jours.

Azemah est la cinquième fille des 12 enfants du sultan Hassanal Bolkiah. Par Tatlerle prince Bahar, comme son nom complet ci-dessus, est le fils du frère du sultan, le prince Jefri Bolkiah – le couple est cousin germain.

Selon le Bulletin de Bornéo, les festivités ont commencé à la salle de banquet d’Istana Nurul Iman, la résidence officielle du sultan. Outre une cérémonie de mariage de trois jours avec une réception et une cérémonie de clôture, les traditions comprenaient également un échange de cadeaux et la présentation des insignes royaux.

“Les cérémonies étaient solennelles mais réconfortantes, mettant en valeur la religion comme principe directeur, la richesse de la tradition, de la culture et des coutumes malaises, et je peux comprendre le sentiment de fierté et de joie des Brunéiens.”

— Boosara Kanchanalai, ambassadrice thaïlandaise au Brunei, invitée au mariage