La fille du souverain de Dubaï, la princesse Latifa, photographiée «en vacances à l’aéroport espagnol» alors que le mystère des enlèvements s’approfondit

Une NOUVELLE photo a été publiée sur Instagram de la fille « kidnappée » du souverain de Dubaï qui suggère qu’elle était dans un aéroport espagnol pendant ses vacances.

Plusieurs photos de la princesse Latifa, 35 ans, semblant vivante et en bonne santé, ont été publiées par la même personne, Sioned Taylor, ces derniers mois après que l’ONU a demandé la preuve qu’elle était en vie.

Sioned Taylor a posté cette image montrant la princesse Latifa apparemment en vacances en Espagne Crédit : Instagram/Sioned Taylor

Sheikha Latifa, 35 ans, avait tenté de fuir le pays en 2018 pour être arrêtée par des commandos dans un bateau au large de l’Inde.

En février, le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies a demandé des preuves au sujet de la fille du dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, après la diffusion d’une vidéo tournée par Latifa, affirmant qu’elle était retenue captive et craignait pour sa vie.

Mais le cheikh a toujours nié ces affirmations et a tenté de dissiper les inquiétudes en confirmant qu’elle allait bien.

Depuis lors, des images de la princesse ont émergé en ligne de son amie de longue date, Mme Taylor.

Nous sommes heureux de voir Latifa profiter d’une liberté accrue… mais quelques photos de Latifa ne concluent pas l’affaire Radha Stirling, fondatrice de Detained in Dubai

La dernière image montre Latifa, 35 ans, portant un masque facial à l’intérieur de l’aéroport Adolfo Suárez Madrid Barajas

Mme Taylor, enseignante à Dubaï, a sous-titré le message : « Super vacances européennes avec Latifa. Nous nous amusons à explorer! »

Lorsqu’on lui a demandé si Latifa allait bien, elle a répondu « elle est géniale » avec un emoji de pouce levé.

Taylor, les ambassades des Émirats arabes unis (EAU) à Londres et à Madrid, ainsi que le bureau des médias du gouvernement à Dubaï, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi de l’Associated Press.

Taylor a également publié des images de la princesse en mai dans deux centres commerciaux locaux de Dubaï.

L’une des images publiées le mois dernier montre la princesse de Dubaï Latifa avec un médium après que l’ONU a demandé à son père dirigeant la preuve que sa fille était en vie Crédit : Instagram

La princesse Latifa, 35 ans, a été vue en public alors qu’elle prétendait avoir été prise en otage par son père, une allégation qu’il nie

Une autre photo de la princesse Latifa la montre dans un restaurant au bord de l’eau Crédit : Instagram / lyndabouchikhi

Latifa avait tenté de fuir le pays en 2018 pour être dramatiquement arrêtée par des commandos dans un bateau au large de l’Inde.

Commentant la dernière publication sur Instagram, Radha Stirling, fondatrice de Detained in Dubai, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir Latifa profiter de plus de liberté et de temps en Europe avec des amis après ce qui a été une campagne complexe de trois ans.

« Mais quelques photos de Latifa ne concluent pas l’affaire.

« Les Émirats arabes unis et l’Inde ont attaqué un yacht américain dans les eaux internationales et ont kidnappé Latifa ainsi que cinq ressortissants étrangers, dont un citoyen américain.

« Les Émirats arabes unis ne peuvent pas balayer cette attaque illégale et sans précédent sous le tapis car s’ils le font, ce serait un feu vert pour commettre d’autres crimes en dehors de leur juridiction. »

L’évasion dramatique en mer et ses conséquences ont empiété sur l’image soigneusement contrôlée entretenue par la famille de Cheikh Mohammed, qui aurait plusieurs dizaines d’enfants de plusieurs épouses.

Certains de ses fils et filles figurent en bonne place dans les médias locaux et en ligne, mais d’autres sont rarement vus.

La vie de famille de Cheikh Mohammed est redevenue une affaire publique en 2020.

Ensuite, un juge britannique a statué que le cheikh avait mené une campagne de peur et d’intimidation contre son ex-femme et a ordonné l’enlèvement de deux de ses filles, dont Sheikha Latifa.

La décision est intervenue lors d’une bataille pour la garde entre le cheikh Mohammed et son ex-épouse, la princesse Haya, fille de feu le roi Hussein de Jordanie.

Cheikh Mohammed est également vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis à régime héréditaire, une fédération de sept cheikhs de la péninsule arabique.

Latifa prétend qu’elle est détenue contre son gré à Dubaï. Une allégation réfutée par son père

Son père Cheikh Mohammed affirme que sa fille a été dupée en essayant de fuir le pays