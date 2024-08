La fille du propriétaire des Chiefs de Kansas City coupe le souffle aux fans avec sa somptueuse chambre d’étudiant – voir les photos

Tavia Hunt, l’épouse du PDG et copropriétaire des Chiefs de Kansas City, Clark Hunt, a donné un aperçu de la chambre décorée du dortoir de sa fille.

Dans un Instagram post du 23 août, Tavia Hunt a partagé une série de photos de sa plus jeune fille Ava Hunt chambre d’étudiant à l’Université Méthodiste du Sud, qui a subi une rénovation massive.

La transformation complète de la pièce comprenait une coiffeuse avec des tiroirs en miroir, une literie à fleurs roses et des tabourets touffetés assortis, des enseignes au néon roses avec son nom au-dessus de son lit et d’autres décorations et objets roses.

La chambre universitaire de Tavia Hunt est jolie en rose.

Accompagnant les photos de la magnifique chambre d’étudiant de sa fille, Tavia Hunt a écrit une note sincère dans la légende reflétant le moment où elle a déposé son plus jeune enfant à l’université.

Elle et Clark Hunt partagent également une fille, Gracie Hunt, 25 ans, et un fils, Knobel Hunt, 22 ans.

« Aujourd’hui, j’ai laissé un morceau de mon cœur à la SMU », a écrit la mère de trois enfants dans la légende. « Ava Hunt, tu as toujours été un mélange de soleil et d’ouragan – féroce, sans peur et capable de choses incroyables. Je déborde d’enthousiasme pour toi, même si je garde mes larmes pour plus tard. »

Tavia Hunt a partagé ses émotions liées au départ de sa fille, écrivant que « la maison est trop calme » sans son rire et l’odeur de son parfum préféré.

« Je sais que tu reviendras souvent et que cela marque une nouvelle aventure et une nouvelle liberté pour nous deux… Pourtant, je murmure de sincères prières pour ta sécurité, ta sagesse et pour une tribu de nouvelles sœurs qui aiment Jésus et t’aiment », a-t-elle ajouté. « Que Dieu te bénisse et veille sur toi – Il ne m’a jamais laissé tomber et ne te laissera jamais tomber. »

Tavia Hunt a exprimé son enthousiasme à l’idée que sa fille vive de nouvelles expériences et apprenne de nouvelles leçons alors qu’elle se lance dans son expérience universitaire, ajoutant : « Te voir briller de ta lumière et devenir la plus belle version de toi-même fait battre mon cœur un peu plus heureux. »

« Vous avez travaillé si dur pour en arriver là », a-t-elle écrit. « Tout ce que vous ferez à partir de maintenant sera pour vous, pour votre réussite, votre bonheur et la gloire de Dieu. »

Tavia Hunt a terminé sa légende avec un sentiment touchant, partageant des conseils et une note à sa fille, écrivant : « Reste en sécurité. Dors. Aie confiance en toi. Et n’oublie pas que maman et papa sont TOUJOURS là quand tu as besoin de nous. »

Le message de Tavia Hunt a touché une corde sensible chez d’autres parents, à la fois pour le moment émouvant de déposer un enfant à l’université et pour la superbe décoration du dortoir.

« J’adore toute cette déco !!! J’avais raté tout ça avec mes 3 garçons ! » a écrit un commentateur sur Instagram. « J’ai emménagé mon fils dans son dortoir il y a 2 semaines et j’ai eu de la chance qu’il me laisse lui acheter une belle couette ! »

Un autre utilisateur d’Instagram a déclaré que c’était la « meilleure chambre d’étudiant » qu’il ait jamais vue, avant d’ajouter : « J’adore ça, les gars !!! Félicitations Ava, passe un bon moment et appelle ta mère… souvent. »

« Je ne peux pas imaginer déposer mon bébé à l’université ! » a écrit un commentateur, avant d’ajouter : « Sa décoration est tellement mignonne !!!!!!! »

Un utilisateur a écrit : « Probablement la chambre d’étudiant la plus mignonne de tous les temps ! »

« Des filles fabuleuses », a écrit un autre commentateur. « Des moments difficiles pour les parents à la maternelle et à l’université. »

Même Ava Hunt a réagi à la publication de sa mère en écrivant dans les commentaires : « Je ne pleure pas, c’est toi qui pleures. »

