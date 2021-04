Gracie Hunt a été couronnée Miss Kansas USA dimanche et a dû se rendre sur Instagram pour expliquer ses motivations pour participer à un élément particulier de la compétition.

« La modélisation de maillots de bain ou la présentation de mon travail dans la recherche de la santé et de la forme physique ne diminue en rien ma valeur en tant que femme », a commencé la jeune femme de 22 ans dans un communiqué, qui accompagnait une vidéo d’elle en maillot de bain bleu.

«Cela ne diminue pas ma vraie force, ne diminue ma crédibilité ni ne dégrade aucun autre domaine de ma vie.

«Je veux que toutes les femmes se sentent autonomes et fortes, afin que nous puissions réaliser notre potentiel et devenir les meilleures versions de nous-mêmes», Hunt continua.

« Nous sommes tous différents. Il n’y a pas de » taille unique « , mais il y a confiance en sachant que vous êtes meilleur aujourd’hui que vous ne l’étiez hier, » conclut-elle.

Prétendant savoir « en savoir plus sur le football et le football [soccer] que la plupart des mecs, « Hunt souffre de la maladie cœliaque – également connue sous le nom d’intolérance au gluten – depuis son plus jeune âge, mais a été inspiré pour devenir un fanatique de l’exercice et un entraîneur de santé et de fitness.

Récemment en train de terminer sa certification nutritionnelle, elle travaille dans le marketing et le développement pour les Chiefs de Kansas City où son père Clark – d’une valeur de 2 milliards de dollars – est président-directeur général.

Gracie est également une grande fan du FC Dallas, que son vieil homme supervise également, et les Hunts viennent de vieux fonds car son arrière-grand-père était le magnat du pétrole HL Hunt.

Cependant, qui cherche à se frayer un chemin dans le monde, Hunt est à la fois un cerveau et une beauté.

Étudiant également une maîtrise en gestion du sport à l’Université du Kansas, elle participera désormais à la compétition de renommée mondiale Miss USA sur le dos de sa victoire au Kansas.

