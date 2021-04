Le ministre de l’Union, Mansukh Mandaviya, a félicité sa fille, Disha, pour avoir été dans la peau d’un agent de santé de première ligne pendant les périodes de test actuelles, alors que le pays a du mal à faire face à la propagation massive des cas de COVID-19 et à la pénurie d’oxygène. Le ministre a dit qu’il était fier de sa fille.

Dans un tweet, le ministre de l’Union des produits chimiques et des engrais a déclaré qu’il avait attendu «si longtemps» pour voir sa fille dans le rôle d’un guerrier COVID-19. Le ministre a tweeté une photo de Disha dans un kit EPI apparemment dans un centre de ressources COVID. Sur la photo, peu d’autres membres de son équipe portant des combinaisons EPI et des boîtes de fournitures médicales peuvent également être vus.

Ma fille, ma fierté! Disha, j’ai attendu si longtemps pour te voir dans ce rôle. Je suis très fier que vous remplissiez votre devoir de stagiaire en cette période critique. La nation a besoin de votre service et je suis sûr que vous ferez vos preuves. Plus de pouvoir pour toi mon guerrier! pic.twitter.com/Kjm4MtKyaT – Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) 26 avril 2021

Le tweet du ministre a reçu plus de 36 000 «j’aime» et ce n’est pas fini. La photo a été saluée par ses abonnés et d’autres utilisateurs de Twitter.

Bonne chance à Disha. Puisse-t-elle servir la nation en cette période de crise 🙏🏻— Milan Sharma (@Milan_reports) 26 avril 2021

Le meilleur pour votre service à l’humanité Dr .. – Rajesh Jha (@jharajesh) 26 avril 2021

Le meilleur pour votre service à l’humanité Dr .. – Rajesh Jha (@jharajesh) 26 avril 2021

Meilleurs vœux à votre fille le Dr Disha et à plusieurs autres jeunes stagiaires, greffiers, infirmières qui assument cette énorme responsabilité depuis plusieurs mois avec le sourire aux lèvres.Laissez nos concitoyens comprendre leurs difficultés et suivre les comportements, masques et vaccins appropriés – Dr Tamilisai Soundararajan ( @DrTamilisaiGuv) 26 avril 2021

Mandaviya, qui détient également le portefeuille du ministre d’État (MoS) pour les ports, le transport maritime et les voies navigables, a précédemment déclaré que le gouvernement central avait demandé à tous les principaux ports de renoncer à tous les frais pour les navires transportant des cargaisons d’équipements liés à l’oxygène et à l’oxygène et les la priorité devrait être donnée à l’accostage de ces navires.

Le ministère de la marine marchande a également demandé aux présidents des ports de superviser personnellement les opérations d’accostage et de logistique afin de garantir la libre circulation de ces envois.

Par un autre tweet, le ministre a informé que le navire, MV Hai Nam 86, transportant des bouteilles d’oxygène, avait atteint le port de Deendayal sur la côte du Gujarat.

Le 23 avril, il a déclaré que le gouvernement central avait approuvé 25 nouveaux sites de fabrication de Remdesivir et que la production du médicament antiviral avait maintenant augmenté jusqu’à 90 flacons de lakh par mois pour répondre à la demande en rapide expansion dans le pays.

Très prochainement, un flacon de 3 lakh / jour sera produit. Un suivi est effectué quotidiennement. Nous ne laisserions aucune pierre non retournée pour fournir #Remdesivir. (2/2) – Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) 23 avril 2021

L’Inde a signalé un total de 3,23,144 nouveaux cas de COVID-19, 2771 décès liés et 2,51,827 récupérations au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas actifs à 28,82,204, selon la mise à jour du ministère de la Santé mardi matin.

Le nombre total de cas positifs s’élève désormais à 1 76 36 307, dont 1 97 894 décès et 1 45 56 209 guérisons.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici