La fille du meilleur allié de Poutine, Alexander Dugin, qui a poussé à l’invasion de l’Ukraine, a été tuée par une voiture piégée à l’extérieur de Moscou

La fille d’un philosophe politique russe a été tuée samedi soir dans une voiture piégée qui lui était destinée, ont indiqué des responsables. Les enquêteurs criminels russes ont déclaré qu’ils enquêtaient sur sa mort comme un meurtre.

Daria Dugina, la fille d’Alexander Dugin, un allié du président russe Vladimir Poutine et stratège derrière l’effort de guerre en cours de la Russie en Ukraine, a été tuée lorsqu’une bombe qui lui était destinée a explosé dans leur véhicule, a rapporté l’agence de presse russe TASS.

Dugina, 29 ans, quittait un festival de musique et de culture à l’extérieur de Moscou dans son SUV lorsque la bombe a explosé.

Dugin a assisté au festival mais n’était pas dans le véhicule au moment de l’explosion. Certains points de vente russes ont rapporté qu’il était censé monter dans le véhicule mais qu’il a changé à la dernière minute.

Souvent décrit comme « le cerveau de Poutine », Dugin a été le pionnier de l’invasion de l’Ukraine par le dirigeant russe. Il est également apparu régulièrement sur la chaîne de télévision Tsargrad.

“Dasha, comme son père, a toujours été à l’avant-garde de la confrontation avec l’Occident”, a déclaré dimanche Tsargrad, en utilisant la forme familière de son nom. Elle, comme son père, a été sanctionnée par le Trésor américain.

On ne sait pas immédiatement qui était responsable de l’attaque.

Les politiciens ukrainiens Denis Pushilin, le chef de la République populaire séparatiste de Donetsk, l’ont imputé aux “terroristes du régime ukrainien, essayant de tuer Alexander Dugin”.

La guerre de la Russie avec l’Ukraine approche d’un jalon de six mois, ce que de nombreux experts ne pensaient pas possible lorsque les forces russes ont envahi l’Ukraine le 24 février.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé aux Ukrainiens samedi, au 178e jour des combats, les encourageant à continuer à pousser vers la victoire.

“Nous avons toujours dit et nous disons honnêtement : pour la victoire de l’Ukraine, nous devons encore nous battre, nous devons encore faire beaucoup, nous devons encore persévérer et endurer, malheureusement, beaucoup de douleur”, a-t-il déclaré. “Mais les Ukrainiens peuvent être fiers d’eux-mêmes, de leur pays et de leurs héros. Et ressentons-le tous ensemble aujourd’hui – ressentons le pouvoir de notre peuple, notre beau peuple.”

Zelenskyy a également évoqué les inquiétudes selon lesquelles la Russie pourrait attaquer et potentiellement détruire une centrale nucléaire ukrainienne à Zaporizhzhia, qui est restée sous contrôle russe pendant des mois, ce qui pourrait causer des dommages sans précédent.

« Nous devons être conscients que cette semaine, la Russie peut essayer de faire quelque chose de particulièrement méchant, quelque chose de particulièrement cruel. Tel est notre ennemi. a déclaré le président ukrainien.

“L’une des principales tâches de l’ennemi est de nous humilier, Ukrainiens, de dévaloriser nos capacités, nos héros, de répandre le désespoir, la peur, de propager les conflits… Par conséquent, il est important de ne jamais, un seul instant, donner face à cette pression ennemie, ne pas s’énerver, ne pas montrer de faiblesse”, a-t-il ajouté.

Zelenskyy a conclu: “Nous devons tous être assez forts pour résister à toute provocation ennemie. Nous devons tous être assez forts pour endurer et aller jusqu’à la victoire ukrainienne.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.