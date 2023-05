La fille du mannequin SI Swimsuit de Denise Austin dit que sa mère de 66 ans est « toute naturelle »

Katie Austin tient ça de sa maman.

Le mannequin et coach de santé de Sports Illustrated Swimsuit a fait sensation en 2022 lorsqu’elle et sa mère, l’icône du fitness Denise Austin, ont défilé en bikini pendant la Miami Swim Week.

Le préparateur physique, qui a suivi les traces de la célèbre matriarche, est à l’honneur dans le numéro 2023 disponible dès maintenant en kiosque.

« Elle s’en souviendra toujours – moi aussi », a déclaré la jeune femme de 29 ans à Fox News Digital. « C’était tout simplement incroyable parce que Sports Illustrated Swimsuit voulait vraiment mettre en valeur le fait de marcher sur la piste avec quelqu’un qui vous a soutenu le premier jour. Et pour moi, c’est ma mère… Elle était une pionnière dans l’industrie du fitness… C’est juste cool de suivre ses traces et l’avoir comme mentor. Mais ensuite, pour moi, de la faire marcher sur cette piste, c’était presque comme si elle s’immergeait dans mon monde, qui est si différent. Habituellement, je suis immergé dans son monde du fitness , et elle me montre les ficelles du métier. »

DENISE AUSTIN, 66 ANS, STUNS EN MAILLOT DE BAIN ROSE CHAUD D’IL Y A 30 ANS

« Mais [this time] Je lui montrais les ficelles du métier », a expliqué Austin. « C’était un moment si spécial que nous chérirons toujours, marchant ensemble sur la piste. Nous avons fait un peu de flexion à la fin pour montrer nos muscles, et c’est le mouvement emblématique de ma mère. »

Denise, 66 ans, a vendu plus de 24 millions de vidéos et de DVD d’exercices, et est l’auteur de plus de 12 livres sur le fitness. Elle est mariée à Jeff Austin, avocat spécialisé dans le sport et frère de la championne de tennis Tracy Austin, depuis 40 ans. Ils partagent deux filles.

Austin a déclaré que sa mère continuait de se consacrer au fitness. Denise est connue pour ses séances d’entraînement de 30 minutes.

« Je pense [our appearance] a été très bien accueillie parce que ma mère a maintenant 66 ans et qu’elle n’a pas travaillé », a expliqué Austin. « Elle est naturelle et… elle pratique ce qu’elle prêche. Et donc, cela montre à toutes les données démographiques et à toutes les femmes de tous âges qu’elles peuvent le faire. Ils peuvent avoir des enfants et ils peuvent marcher sur cette piste à 66 ans. Je pense que c’était vraiment, vraiment puissant d’avoir ce duo mère-fille pour faire ça. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Elle est née avec beaucoup d’énergie », a expliqué Austin. « Personnellement, je pense que parce que cette femme se réveille à 5 heures du matin juste prête à partir. Mais je pense vraiment qu’elle apprécie la vie… Elle a tellement de gratitude. Elle se réveille et choisit d’être positive, ce qui est vraiment important. Et puis en revenant à l’entraînement, elle s’entraîne tous les jours pendant 30 minutes. Je pense que l’entraînement l’aide à améliorer sa santé mentale et à s’assurer qu’elle reste heureuse… Elle pense que la santé est une richesse. Si vous n’avez pas la santé , tu n’as rien dans la vie. Elle s’assure qu’elle est active tous les jours… Les gens me rencontrent, et ils me disent, ‘Oh mon Dieu, tu as tellement d’énergie.’ Je me dis : ‘Non, non, non – attends de rencontrer ma mère. Elle est juste hors du commun avec son énergie. »

« Elle prend ses tasses de café le matin, mais [that energy] est naturel », a ajouté Austin.

Austin a fait sa marque dans le domaine du fitness. L’ancien joueur de crosse de Division I à l’USC compte plus de 2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a également sa propre application, qui met en évidence plus de 230 cours d’entraînement et plus de 150 recettes.

En 2021, Austin a été nommé co-lauréat de Swim Search, le casting annuel du magazine. Elle a été nommée co-recrue de l’année avec Christen Harper pour son apparition dans le numéro 2022.

MARTHA STEWART PARLE DES RUMEURS DE CHIRURGIE PLASTIQUE, POSANT POUR PLAYBOY APRÈS LA RÉVÉLATION DU MAILLOT DE BAIN SPORTS ILLUSTRATED

Austin a déclaré que lorsqu’il s’agit de lancer un mode de vie sain, le timing est primordial.

« Certaines personnes essaient de faire un entraînement de 45 minutes à une heure », a-t-elle déclaré. « Ils pensent qu’ils doivent forcer leur corps. Pour moi, un faible impact ou une faible intensité ne signifie pas que ce ne sera pas un entraînement efficace. J’ai toujours prêché [that] une séance d’entraînement de 25 minutes est tout ce dont vous avez besoin. Beaucoup de gens n’ont pas le temps de s’entraîner pendant 45 minutes. Et vraiment, moins de 30 minutes suffisent pour se sentir mieux. »

Le mannequin, qui a déclaré avoir « une routine cohérente », a ajouté une marche de 20 minutes en plus de ses 25 minutes d’entraînement quotidien pour se préparer à sa séance photo avec SI.

« J’ai ajouté cette marche pour deux raisons différentes », a-t-elle expliqué. « Bien sûr, c’est génial pour vos objectifs de mise en forme, mais une marche m’a aidé à me vider l’esprit. C’était génial pour ma santé mentale de sortir, de me vider l’esprit et de décompresser après une longue journée de travail. Je pense que la seule chose que j’ai vraiment changé avant mon tournage pratiquait davantage ma routine de santé mentale. J’ai essayé de m’assurer que j’y allais non seulement en me sentant mieux avec mon corps, mais aussi mentalement.

PADMA LAKSHMI, LE PLUS NOUVEAU MODÈLE DE SPORTS ILLUSTRATED SWIMSUIT, RÉVÈLE COMMENT ELLE RESTE EN FORME : « VRAIMENT DIFFICILE »

Austin a noté que la discipline est essentielle pour rester cohérent avec toute routine d’entraînement, en particulier lorsque vous l’essayez pour la première fois. Elle a déclaré que les applications de fitness et les vidéos YouTube ont rendu plus facile que jamais de transpirer à la maison si l’on ne peut pas se rendre à une salle de sport. Austin recommande également d’avoir des poids de cinq livres et une bande de résistance.

« Vous n’allez pas avoir de motivation tous les jours », a-t-elle averti. « La première étape consiste à vous assurer que vous êtes cohérent. Je pense que savoir à quel point vous vous sentez bien après une séance d’entraînement est si important parce que si vous vous réveillez et que vous n’avez aucune motivation, vous allez simplement continuer votre journée, et vous le sauterez pour ce jour-là. Mais si vous réalisez : » Je vais me sentir tellement mieux après ça. Je vais juste faire 10 minutes « , vous vous sentirez plus productif. Cela revient à discipline et s’assurer que vous avez l’habitude de vous entraîner. »

« Que se passe-t-il après ? Vous gagnez beaucoup d’énergie, vous devenez plus productif et vous vous sentez tellement mieux dans votre peau », a-t-elle expliqué. « Je pense que changer le mot ‘motivation’ en ‘discipline’ est si important pour être cohérent. »

Austin a noté qu’il est tout aussi important d’être conscient de ses habitudes alimentaires. Elle encourage les gens à remplacer les aliments transformés par un mélange de fruits et de légumes.

SPORTS ILLUSTRATED SWIM SEARCH FINALISTE JENA SIMS DÉTAILS VIE MARIÉE AVEC BROOKS KOEPKA, BIKINI BODY SECRETS

« J’essaie de montrer aux femmes et aux filles en particulier que les glucides ne sont pas vos ennemis », a-t-elle déclaré. « Je mange un morceau de pain grillé au levain tous les matins… Et je suis un gros consommateur de beurre. Si vous me suivez n’importe où… vous savez que j’utilise beaucoup de beurre et beaucoup d’huile d’olive. J’adore les avocats. Je pense que mon légume préféré est courgettes. J’aime beaucoup de bonnes protéines maigres comme la dinde hachée et le poulet. J’ai des fruits comme des framboises, des fraises, des bananes – des aliments entiers dans mon réfrigérateur. Vous trouverez rarement beaucoup de collations transformées dans mon garde-manger. Je dirai quand Je vais me préparer une collation, cela me prend généralement environ cinq minutes pour faire cette collation… Vous pouvez toujours préparer les repas à l’avance. Ma collation préférée en ce moment est la trempette ranch et les concombres.

Austin espère que ses photos dans SI Swimsuit inspireront d’autres femmes à « se sentir sous leur meilleur jour ».

« C’est vraiment ce que Sports Illustrated Swimsuit représente », a-t-elle déclaré. « Ils veulent que tout le monde se sente au mieux, se sente authentiquement eux et ne change rien à qui ils sont. Ils présentent une telle ampleur de femmes différentes, ce qui est si puissant parce que peu de publications ont une telle variété de femmes… . Chaque fille a une mission différente. La mienne est de donner aux filles et aux femmes les moyens de se sentir mieux grâce à la santé et à la forme physique, ce que je fais actuellement.