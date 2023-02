La fille du gagnant de I’m A Celeb s’apprête à entrer dans la villa Love Island

Claudia, la fille de l’as de la course SUPERBIKE CARL FOGARTY, va rejoindre Winter Love Island.

La beauté, dont le père a remporté I’m A Celeb en 2014, dirige la boutique de vêtements Storm Fashion avec sa sœur Danielle et n’est pas étrangère à poser en bikini de vacances sur les réseaux sociaux.

Instagram

La fille de Carl Fogarty devrait entrer dans la villa[/caption] Instagram

Elle suit les traces de la télé-réalité de son père[/caption] Instagram

La star super stylée est prête à faire des ravages lorsqu’elle entre[/caption]

Un initié de Love Island d’ITV2, filmé en Afrique du Sud, me dit : « Claudia est prête à se pavaner dans la villa de manière imminente.

«Elle est classe, belle et bien éduquée et est sur le point d’avoir tous les garçons qui se battent pour elle.

“Sa vie est peut-être glamour, mais la famille signifie tout pour elle et elle aimerait rencontrer l’homme de ses rêves et s’installer. Mais elle a promis de ne pas être trop torride, pour éviter les rougeurs de papa.

Le père de Claudia, Carl, a remporté le mastodonte ITV I’m A Celebrity en 2014, où il a battu Jake Quickenden de The X Factor et la présentatrice de télévision Melanie Sykes à la première place.

L’Instagram de la débutante de Love Island est jonchée de clichés super stylés d’elle posant une tempête dans une collection de tenues et elle ne manquera pas de faire tourner les têtes lorsqu’elle entrera dans la villa.

Elle marchera dans un territoire tumultueux avec de nombreux couples sur les rochers, ce qui signifie qu’elle est susceptible de faire son choix et de faire des vagues à son entrée.

Tanya et Shaq et Will et Jessie sont les deux seuls couples apparemment installés pour le moment, ce qui en fait un jeu équitable pour le propriétaire de la marque de mode.

Avec deux nouveaux garçons, Jordan et Casey, qui ont récemment franchi les portes, il reste à voir lequel des cœurs des garçons Claudia gagnera.

Instagram

Elle est sur le point d’entrer dans la villa sous peu[/caption]