La fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un fait sa première apparition publique

Des photos publiées samedi par les médias d’État montraient Kim tenant la main de sa jeune fille sur un site de lancement de missiles et inspectant un missile. Une autre photo montrait le couple, cette fois rejoint par la femme de Kim, Ri Sol Ju, sur une plate-forme d’observation lors d’un lancement de missile. Les photos proviennent du lancement de missile balistique intercontinental de vendredi – le deuxième lancement de ce type ce mois-ci – selon les médias d’État.

Selon Shreyas Reddy, correspondant du site Web de surveillance de la Corée du Nord NK News, il s’agit de la première mention de l’un des enfants de Kim par les médias d’État. Les agences de renseignement sud-coréennes pensent que le dirigeant nord-coréen a engendré deux autres enfants, nés en 2010 et 2017, bien que leurs noms et sexe ne soient pas connus.

“Sa première apparition publique à un si jeune âge est en soi significative et rompt avec la tradition, mais il est encore plus remarquable qu’elle ait été présentée au pays ainsi qu’au reste du monde lors d’un événement aussi important que le lancement de la Corée du Nord. le plus gros missile », a déclaré Reddy au Post. “Bien que nous puissions dire que c’est définitivement un moment important, à ce stade précoce, nous ne pouvons pas être certains de l’objectif.”