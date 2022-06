La fille du défunt chanteur KK écrit une note émouvante à l’occasion de la fête des pères, disant « prendrait la peine de te perdre… ».

À l’occasion de la fête des pères, la fille du défunt chanteur KK s’est rendue sur Instagram et a écrit une note touchante. Taamara a partagé des photos inédites sur lesquelles on peut la voir jouer avec son défunt père.

Sur la première photo, KK peut être vu tenant ses enfants sur son dos avec un beau sourire. Partageant les photos, elle a écrit: « Je prendrais la peine de te perdre 100 fois, si cela signifiait t’avoir comme père, même pour une seconde. La vie est sombre sans toi papa. Tu étais le père le plus mignon et le plus aimant, qui rentrait à la maison après un concert et attendait pour venir s’allonger et nous faire des câlins.





Elle a poursuivi: « Tu me manques, je manque de manger avec toi, nos séances de rire me manquent, nos rituels secrets de grignotage dans la cuisine me manquent, nos concours de péter me manquent, je manque de te montrer ma musique et mes petites idées de notes vocales, ça me manque ta réaction papa. Ça me manque de te tenir la main.

Elle a ajouté: «Vous nous avez fait nous sentir si en sécurité, heureux, aimés et chanceux. Tu étais la réalité dont ce monde avait besoin, et maintenant que tu es parti, rien de tout cela ne semble réel. Mais ton amour inconditionnel, nous a inconsciemment préparés à gérer, même quelque chose comme ça. Votre amour est notre force.

Lire : Mort du chanteur KK : la dernière représentation d’un musicien emblématique laisse les internautes émus

« Moi, Nakul et maman allons travailler tous les jours pour vous rendre fier et diffuser votre énergie, et nous allons être forts et prendre soin les uns des autres comme vous l’avez fait. Joyeuse fête des pères au meilleur papa de tout l’univers.

Pour les non-initiés, le chanteur Krishnakumar Kunnath, populairement connu sous le nom de KK, est décédé à Kolkata à l’âge de 53 ans. Le chanteur légendaire se produisait au Thakurpukur Vivekananda College, à Kolkata, pour le festival Nazrul Mancha. KK est tombé malade lors d’une représentation musicale d’Ulta Danga Gurudas Mahavidyalaya. Après être tombé malade, il est retourné à l’hôtel, puis il a été emmené dans un hôpital privé près de Diamond Harbour Road, et bientôt il a été déclaré mort.