La fille du comédien Anatara dit que "son état ne s'est pas amélioré..."

Les fans du comédien Raju Srivastava sont inquiets car leur artiste préféré a subi une crise cardiaque, et actuellement, il est sous traitement à l’hôpital AIMS de Delhi. Selon le rapport de Hindustan Times, la fille de Raju, Antara a parlé à ETimes et a partagé une mise à jour cruciale sur la santé du comédien. Antara a déclaré: “Son état ne s’est ni amélioré ni aggravé. Toute l’équipe médicale fait de son mieux. Nous prions et espérons qu’il ira bien bientôt. Ma mère est avec lui en ce moment à l’intérieur de l’USI.”

Elle a en outre ajouté que son père n’avait montré aucun signe de maladie cardiaque, et c’est ce qui a surpris tout le monde. “Mon père se rend régulièrement à Delhi et dans d’autres endroits du pays pour le travail. Il se fait un devoir de faire de l’exercice au gymnase tous les jours et ne manque jamais son entraînement. Il allait parfaitement bien et n’a eu aucune maladie cardiaque, donc c’est très choquant.

LIS: Raju Srivastava critique après avoir subi une crise cardiaque, maintenu sous ventilateur: Rapports

Raju Srivastava, un comédien bien connu, a eu une crise cardiaque plus tôt et a ensuite été admis à AIIMS Delhi. Selon IndiaToday, la santé de l’artiste est critique. Selon les sources de l’AIIMS, il a été emmené à l’unité de soins cardiaques après avoir été réanimé par un groupe de médecins urgentistes. “L’angiographie de Srivastava a montré un blocage à 100 % dans un vaisseau principal. Il est actuellement sous assistance respiratoire et son état reste critique », ont déclaré des sources au portail.

Pour les non-initiés, le célèbre comédien Raju Srivastava a subi une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait dans la salle de sport d’un hôtel de New Delhi. Raju a suivi sa routine d’entraînement habituelle et, alors qu’il courait sur le tapis roulant, Raju a soudainement ressenti une douleur à la poitrine. En raison de la douleur, il est tombé de la machine. Le célèbre comédien est dans l’industrie cinématographique depuis la fin des années 80. Il a joué dans des films comme Maine Pyar Kiya, Baazigar, Journey Bombay to Goa, Big Brother et d’autres films. Cependant, il a gagné en popularité dans tout le pays après avoir participé à l’émission humoristique The Great Indian Laughter Challenge avec Sunil Pal et d’autres comédiens.