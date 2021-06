La fille du cinéaste S Shankar, Aishwarya, s’associe au joueur de cricket Rohit Damodaran, les photos deviennent virales

La fille du cinéaste S Shankar, Aishwarya, s’est mariée avec le joueur de cricket Rohit Damodaran lundi 27 juin lors d’une cérémonie privée en présence d’amis proches et de membres de la famille. Le mariage a également été honoré par . Le ministre en chef du Tamil Nadu MK Staline et son fils Udhayanidhi Staline.

Aishwarya est médecin tandis que Rohit joue au cricket de niveau ligue pour les Madurai Panthers dans la Tamil Nadu Premiere League (TNPL). L’équipe est détenue par le père de Rohit et l’industriel Damodaran. Les grandes célébrations du mariage du couple ont eu lieu au Welcome Hotel de Mahabalipuram, Chennai. Le mariage a réuni des membres de la famille, des amis proches et un invité de choix de Shankar.

Découvrez les photos du mariage ici :

Shankar a livré plusieurs films à succès tels que Enthiran et 2.0, tous deux mettant en vedette Rajinikanth. Le réalisateur tourne actuellement pour son prochain film, un thriller d’action intitulé « Indian 2 », qui est la suite de son film « Indian » de 1996. Le film reprend la distribution vedette originale de Kamal Haasan et Nedumudi Venu.