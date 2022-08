La fille du “cerveau de Poutine” tuée, la Russie nomme un suspect

MOSCOU –

La principale agence de contre-espionnage russe a accusé lundi les services d’espionnage ukrainiens d’avoir organisé le meurtre de la fille d’un idéologue nationaliste russe de premier plan dans un attentat à la voiture piégée juste à l’extérieur de Moscou.

Daria Dugina, la fille de 29 ans d’Alexander Dugin, philosophe, écrivain et théoricien politique que certains en Occident ont décrit comme “le cerveau de Poutine”, est décédée lorsqu’un explosif placé dans son SUV a explosé alors qu’elle conduisait samedi soir.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie, la principale agence qui a succédé au KGB, a déclaré que le meurtre de Dugina avait été “préparé et perpétré par les services spéciaux ukrainiens”.

Dimanche, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a nié toute implication ukrainienne dans le meurtre.

Dans la déclaration de lundi, le FSB a accusé une citoyenne ukrainienne, Natalya Vovk, d’avoir perpétré le meurtre puis de fuir la Russie vers l’Estonie.

Le FSB a déclaré que Vovk était arrivée en Russie en juillet avec sa fille de 12 ans et avait loué un appartement dans l’immeuble où vivait Dugina pour la suivre. Il a déclaré que Vovk et sa fille étaient à un festival nationaliste, auquel Alexander Dugin et sa fille ont assisté juste avant le meurtre.

L’agence a déclaré que Vovk et sa fille avaient quitté la Russie pour l’Estonie après le meurtre de Dugina, utilisant une plaque d’immatriculation différente pour leur sortie du pays.

Dans une déclaration publiée par un proche collaborateur, Dugin a décrit sa fille comme une « étoile montante » qui a été « traîtreusement tuée par des ennemis de la Russie ».

“Nos cœurs aspirent non seulement à la vengeance et aux représailles, ce serait trop mesquin, pas dans le style russe”, a écrit Dugin. “Nous n’avons besoin que de la victoire.”

Dugin a été un partisan éminent du concept de «monde russe», une idéologie spirituelle et politique qui met l’accent sur les valeurs traditionnelles, la restauration de l’influence mondiale de la Russie et l’unité de tous les Russes ethniques à travers le monde. Il a soutenu avec véhémence la décision du président russe Vladimir Poutine d’envoyer des troupes en Ukraine et a exhorté le Kremlin à intensifier ses opérations dans le pays.

L’attentat à la voiture piégée, inhabituel pour Moscou depuis les guerres de gangs des années 1990 turbulentes, a déclenché des appels de nationalistes russes à répondre en intensifiant les frappes contre l’Ukraine.

L’explosion a eu lieu alors que la fille de Dugin revenait d’un festival culturel auquel elle avait assisté avec lui. Les médias russes ont cité des témoins disant que le SUV appartenait à Dugin et qu’il avait décidé à la dernière minute de voyager dans un autre véhicule.

Dimanche, Denis Pushilin, chef de la “République populaire de Donetsk” soutenue par la Russie dans l’est de l’Ukraine, a rapidement imputé l’explosion aux “terroristes du régime ukrainien, essayant de tuer Alexander Dugin”.

Bien que les liens exacts de Dugin avec Poutine ne soient pas clairs, le Kremlin fait fréquemment écho à la rhétorique de ses écrits et de ses apparitions à la télévision d’État russe. Il a contribué à populariser le concept de « Novorossiya » ou « Nouvelle Russie » que la Russie a utilisé pour justifier l’annexion en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée et son soutien aux rebelles séparatistes dans l’est de l’Ukraine.

Dugin, qui a été giflé par les sanctions des États-Unis et de l’Union européenne, a promu la Russie comme un pays de piété, de valeurs traditionnelles et de leadership autoritaire, et a parlé avec dédain des valeurs libérales occidentales.

Sa fille a exprimé des opinions similaires et était apparue comme commentatrice sur la chaîne de télévision nationaliste Tsargrad, où Dugin avait été rédactrice en chef.

Dugina elle-même a été sanctionnée par les États-Unis en mars pour son travail en tant que rédactrice en chef de United World International, un site Web que les États-Unis ont qualifié de source de désinformation. L’annonce des sanctions citait un article de United World de cette année qui affirmait que l’Ukraine « périrait » si elle était admise à l’OTAN.

Lors d’une apparition à la télévision russe jeudi dernier, Dugina a déclaré : « Les Occidentaux vivent dans un rêve, dans un rêve que leur a donné l’hégémonie mondiale. Elle a qualifié l’Amérique de “société zombie” dans laquelle les gens s’opposaient à la Russie mais ne pouvaient pas la trouver sur une carte.