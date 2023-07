La fille du capitaine Tom Moore accusée d’avoir utilisé le nom de l’association caritative du héros pour construire un spa et un complexe de piscines à 1,2 million de livres sterling

La fille du CAPITAINE Tom Moore a été accusée d’avoir utilisé le nom de la collecte de fonds de verrouillage pour construire un complexe de spa et de piscine dans son jardin.

Hannah Ingram-Moore, 52 ans, et son mari Colin ont déclaré aux planificateurs qu’ils voulaient un bureau pour l’organisme de bienfaisance installé au nom de leur père dans leur maison de 1,2 million de livres sterling – puis ont construit un pool house de 50 pieds sur 20 pieds avec vestiaires, toilettes et douches.

La fille du capitaine Tom Moore a été accusée d’avoir utilisé le nom de la collecte de fonds pour construire un spa et un complexe de piscines Crédit : Le Soleil

Hannah Ingram-Moore, 52 ans, a déclaré aux planificateurs qu’elle voulait un bureau pour l’association caritative de la légende dans leur maison de 1,2 million de livres sterling Crédit : Le Soleil

Ils avaient demandé en leur propre nom un permis de construire – mais ont utilisé le nom de la fondation dans la conception, l’accès et la déclaration du patrimoine.

Et après avoir été contactés par The Sun, les administrateurs de l’organisme de bienfaisance ont insisté : « À aucun moment, les administrateurs indépendants de la Fondation Captain Tom n’ont été au courant des autorisations de planification accordées par M. et Mme Ingram-Moore prétendant être au nom de la fondation.

« S’ils avaient été au courant de toute demande, les administrateurs indépendants ne les auraient pas autorisées. »

Le capitaine Tom a remonté le moral pendant Covid en se promenant dans son jardin du Bedfordshire à l’approche de son 100e anniversaire.

Il a levé près de 39 millions de livres sterling pour le NHS.

Il a été fait chevalier, honoré d’un défilé aérien de la RAF et a reçu 225 000 cartes du 100e anniversaire. Il est décédé en février 2021.

En août, le couple a déclaré que l’espace était « requis de toute urgence » pour des présentations et des souvenirs.

L’annexe a reçu le feu vert mais une demande rétrospective d’autorisation pour le complexe thermal a été refusée l’année dernière.

Hier, un résident a déclaré au Sun: « On dirait qu’ils pensaient que la bonne volonté là-bas leur permettait de faire ce qu’ils voulaient. »

Les députés ont demandé à la Charity Commission d’enquêter.

Il examine déjà les inquiétudes concernant les arrangements avec une entreprise liée au couple.

Les Ingram-Moores ont refusé de répondre aux questions dans leur maison classée de sept chambres.

Mais elle a ensuite construit un pool house avec vestiaires, toilettes et douches