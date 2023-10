La fille du capitaine Tom admet avoir empoché 800 000 £ grâce aux livres écrits par le héros de la collecte de fonds du NHS, évalué à 39 millions de livres sterling, dans une interview avec Piers Morgan.

La famille du CAPITAINE Tom a avoué hier avoir empoché l’argent du vétéran de la collecte de fonds du NHS de 39 millions de livres sterling.

Hannah Ingram-Moore, sa fille en larmes, a déclaré qu’ils avaient gardé 800 000 £ de trois livres qu’il avait écrits.

La famille du capitaine Tom Moore a avoué avoir empoché l’argent du vétéran de la collecte de fonds Crédit : Le Soleil

La fille du capitaine Moore s’est confiée dans une interview en larmes avec Piers Morgan de TalkTV

Elle a déclaré à Piers Morgan de TalkTV que Sir Tom voulait qu’ils conservent les bénéfices du livre.

Dans une conversation très chargée qui sera diffusée ce soir dans son émission TalkTV, Piers a interrogé la fille du héros de la collecte de fonds, Hannah Ingram-Moore, et son mari Colin.

Il a déclaré après : « Cela a été l’un des entretiens les plus difficiles de ma carrière. . . l’essentiel est qu’ils n’auraient jamais dû accepter ou garder un centime de quoi que ce soit en rapport avec le capitaine Tom et l’argent public.

« Il ne s’agissait pas simplement d’un conflit d’intérêts évident et profondément contraire à l’éthique, c’était une trahison de son héritage. »

Hannah raconte à l’émission comment son père, dont les marches pandémiques ont permis de récolter 39 millions de livres sterling pour le NHS, voulait que sa famille garde l’argent des trois livres du Club Nook Ltd – une société distincte de l’association caritative Captain Tom Foundation.

En sanglotant, elle a déclaré : « C’étaient les livres de mon père, et honnêtement, c’était une telle joie pour lui de les écrire, mais c’étaient ses livres.

« Il avait un agent et ils ont travaillé sur cet accord, et ses souhaits étaient que cet argent reste dans le Club Nook, et à la fin…. . . »

Le chroniqueur du Sun, Piers, est alors intervenu : « Pour que vous le gardiez ? », et elle a incroyablement répondu « Oui ».

Et elle a suivi en précisant : « Plus précisément ».

Des milliers d’acheteurs de trois livres – dont l’autobiographie Demain sera un bon jour – ignoraient qu’ils remplissaient les poches de la famille.

La famille a déclaré à Piers que rien ne suggérait que quiconque achetait les livres pensait faire un don à une œuvre caritative.

Mais hier soir, cette affirmation a fait l’objet d’un examen minutieux après la publication du prologue de l’autobiographie, publiée en septembre 2020, selon laquelle elle collectait des fonds pour la Fondation Captain Tom.

Il déclarait : « Étonnamment, à mon âge, avec l’offre d’écrire ces mémoires, j’ai également eu la chance de récolter encore plus d’argent pour la fondation caritative désormais créée en mon nom. »

Sir Tom est devenu un héros national en parcourant 100 tours dans son jardin du Bedfordshire peu avant son 100e anniversaire.

Il a ensuite été fait chevalier par la reine Elizabeth pour avoir inspiré la nation.

Dans une autre révélation, Hannah a déclaré à Piers qu’elle avait reçu 18 000 £ pour avoir assisté aux Virgin Media O2 Captain Tom Foundation Connector Awards en 2021 – alors qu’elle était déjà grassement payée en tant que directrice générale de l’organisme.

Les frais ont été versés à son entreprise familiale, Maytrix Group, et elle a conservé 16 000 £, faisant don de 2 000 £ à la Fondation Captain Tom.

Retenant ses larmes, Hannah a déclaré à TalkTV : « Je pense qu’avec le recul, ce que j’aurais dû faire, c’est bloquer cette relation par la suite. »

Elle a ajouté : « Je pense qu’il est très facile de regarder en arrière et de penser que j’aurais dû prendre des décisions différentes, mais je n’avais pas prévu de devenir PDG. »

Piers a également amené Hannah à parler pour la première fois du salaire annuel de 85 000 £ au prorata sur trois mois glissants qu’elle a reçu pour diriger la fondation.

Hannah a déclaré : « Oui, et regardez, avec le recul, les deux choses auraient dû être séparées, mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé, et cela a été fait avec amour et en essayant de garantir que la communauté et la Fondation Captain Tom en bénéficient, et oui, j’ai été payé.

La famille a également parlé de ses « regrets » concernant le complexe spa et piscine de leur maison de 1,2 million de livres sterling.

Le Sun a révélé en exclusivité qu’ils avaient dit aux planificateurs qu’ils voulaient un bureau pour l’association caritative créée au nom du capitaine Tom – puis ont construit un poolhouse avec cabines d’essayagetoilettes et douches.

Ils ont utilisé le nom de l’organisme de bienfaisance dans la déclaration de conception et de patrimoine, puis ont demandé un permis de construire rétrospectif pour le spa.

Hannah a déclaré : « Nous devons accepter que nous avons pris une décision et que ce n’était probablement pas la bonne. »

Le mari Colin, participant à l’entretien avec leurs enfants Benji, 19 ans, et Georgia, 14 ans, a ajouté : « Sans aucun doute, et nous avons souffert. »

Mais plutôt que d’abandonner leur appel en faveur de la démolition du spa, la famille attend le verdict dans le faible espoir de pouvoir toujours profiter des installations, qu’elle insiste avoir payées elle-même.

La famille admet que personne ne veut désormais toucher à elle ou à ses entreprises associées.

Ils ont été attaqués par le public pour de nombreuses décisions, notamment le groupe Maytrix qui a accepté jusqu’à 100 000 £ d’argent de congé et 47 500 £ de prêts Covid malgré des bénéfices exceptionnels pendant la pandémie.

Les comptes de la Fondation Captain Tom Moore révèlent également des dépenses plus élevées en frais administratifs qu’en subventions caritatives.

Et la famille a écarté les critiques pour avoir emmené le capitaine Tom à la Barbade en décembre 2020.

Le héros est rentré chez lui le 6 janvier et a été transporté à l’hôpital pour une pneumonie le 12 janvier.

Il a ensuite attrapé Covid et sa mort a été annoncée le 2 février 2021 – déclenchant à l’échelle nationale chagrin.

Colin – qui regrette maintenant la façon dont l’association caritative de son beau-père a été créée – a ajouté qu’il y avait eu des menaces de bombarder leur maison.

Hannah a également sangloté à propos d’un forum en ligne malade dans lequel « ils discutaient tous de la façon dont ils allaient tous nous tuer dans nos lits, avec des fourches et des marteaux ».

Elle a ajouté : « Notre intention n’a jamais été de faire autre chose que de travailler avec l’héritage de mon père pour donner autant que possible au monde. »

Presque tous les 39 millions de livres sterling que son père a aidé à récolter ont été versés directement à NHS Charities Together.

La Fondation Captain Tom a été créée en tant qu’association caritative distincte pour recevoir d’autres dons.

Au cours de sa première année, il a reçu près de 1,1 million de livres sterling, dont il a dépensé moins de la moitié.

Il a versé 160 000 £ à de bonnes causes tout en dépensant 240 000 £ en frais de gestion et de collecte de fonds, selon ses comptes vérifiés.

L’année dernière, la Charity Commission a lancé une enquête sur la fondation en raison d’inquiétudes concernant les honoraires de consultants et les paiements au groupe Maytrix.

Il a conclu que ces paiements constituaient « un remboursement raisonnable des dépenses engagées par les sociétés lors de la création de l’organisme de bienfaisance ».

La commission a désormais été informée de l’argent du livre.

Club Nook Ltd a été enregistré par Hannah en avril 2020 – moins de deux semaines avant la constitution de la Fondation Captain Tom – pour des produits de marque, notamment de la bière, des spiritueux, des cartes de vœux, des boîtes à lunch et des bouteilles d’eau.

Club Nook a gagné 809 000 £ au cours de sa première année, et une fois les créanciers payés, il lui restait un peu moins de 500 000 £, selon les comptes.

L’interview de Piers sera diffusée ce soir à 20h sur TalkTV.

La famille a parlé de ses « regrets » concernant le complexe spa et piscine de leur maison de 1,2 million de livres sterling. Crédit : Getty

Piers a accusé la famille de Tom Moore d’avoir trahi l’héritage du héros de Covid Crédit : Piersmorgan/Instagram

Hannah a expliqué à Piers que son père voulait que sa famille garde l’argent de trois de ses livres au Club Nook Ltd. Crédit : PA