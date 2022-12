La fille du Beatle Paul McCartney parle de John Lennon, créant un documentaire sincère avec son père

Mary McCartney a passé son enfance aux studios Abbey Road, l’une des installations d’enregistrement les plus légendaires au monde, où ses parents ont fait de la musique ensemble.

McCartney, fille du Beatle Paul McCartney et de la photographe Linda McCartney, a de bons souvenirs d’avoir été élevée dans un foyer “normal”, rempli d’amour et de musique. Aujourd’hui, elle revient sur l’histoire de Londres dans un nouveau documentaire intitulé “Si ces murs pouvaient chanter”.



“Ce qui m’a inspiré pour faire ce film, c’est mon amour pour Abbey Road”, a déclaré l’homme de 53 ans à Fox News Digital. “J’ai grandi en allant à Abbey Road au fil des ans, mais je n’ai pas réalisé que c’était 90 ans jusqu’à ce que j’aie été invité à réaliser le documentaire. Alors ça m’a vraiment inspiré. Et je voulais en savoir plus. Et j’ai appris tout au long du processus. Mais cela a commencé avec mon amour pour le bâtiment et les personnes qui y ont travaillé au fil des ans.

Selon la cinéaste, elle était encore plus obligée de donner vie à l’histoire des studios Abbey Road après être tombée sur une photo de 1977 de ses parents – et de leur poney – se promenant dans un passage pour piétons à proximité.

“Nous vivions à proximité, alors ils ont enregistré là-bas avec [the band] Des ailes”, a expliqué McCartney. “Quand j’étais là-bas pour faire des recherches… les gens venaient me voir et disaient:” Je me souviens que ta mère est venue ici. ” Elle entrait et discutait avec les gens. Ils étaient comme, ‘Elle était tellement géniale. Elle a fait en sorte que tout le monde se sente si détendu. Nous avons vraiment apprécié passer du temps avec elle. C’était vraiment agréable d’entendre les gens parler d’elle parce qu’elle n’est plus avec nous. Donc, chaque fois que quelqu’un parle d’elle, j’adore ça. [I love meeting] tous ceux qui l’ont rencontrée.”

“Parfois, les gens d’Abbey Road nous gardaient si maman et papa sortaient”, a-t-elle expliqué. “C’était une relation assez étroite.”

La matriarche est décédée en 1998 à 56 ans d’un cancer. Cependant, McCartney a réussi à embarquer son père pour partager ses souvenirs du film.

“C’était vraiment réconfortant de s’asseoir avec papa”, a-t-elle déclaré à propos de l’homme de 80 ans. “Je pouvais voir – et je pense que le spectateur pouvait voir – qu’il se souciait tellement de l’endroit. Et il avait envie d’en discuter, de me parler d’Abbey Road. Il aime les gens qui y ont travaillé. Abbey Road, c’est que les gens restent là-bas pendant longtemps. Il y a de la longévité là-bas. Les gens qui y enregistrent reviennent et enregistrent souvent. Il y a donc ce sentiment de sécurité là-bas. On pouvait dire en l’interviewant qu’il se sentait en sécurité ici… [This is a space where people] pouvaient vraiment être créatifs, et les gens là-bas allaient s’occuper d’eux et non les distraire. Tout était dans la musique.”

McCartney a déclaré que les yeux de Paul s’illuminaient alors qu’il parlait de “A Day in the Life”, une chanson des Beatles qui est sortie comme dernier morceau de leur album de 1967 “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. C’est l’un des albums les plus vendus de tous les temps.

“J’adore cette histoire”, a déclaré McCartney. “C’était génial de l’entendre dire en studio quand ils ont enregistré ‘Day in the Life’ et qu’il y a un grand crescendo orchestral à la fin de la chanson… Ils étaient tellement expérimentaux. C’était comme, ‘Non, commençons juste sur votre note la plus basse et montez – tous en même temps – jusqu’à la note la plus haute. C’est un moment tellement classique dans la chanson.”

“C’était intéressant de voir ça et comment l’orchestre était confus comme, ‘Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse'”, a-t-elle poursuivi. “Mais dans le documentaire, vous voyez [record producer] Giles Martin avec les enregistrements maîtres. Il est là et vous montre [how it’s done]… Vous pouvez simplement entendre les voix et ensuite vous pouvez simplement entendre l’orchestre. Et à la fin, ce sont quatre pianos qui jouent ensemble dans cette sorte de jungle bruyante. Entendre cette histoire prendre vie et voir comment la chanson a été décomposée était une belle histoire à entendre.”

Les fans des Beatles découvriront également les premières années des Fab Four et comment ils sont devenus confiants en tant qu’artistes individuels.

“J’adore toutes les premières histoires sur leur arrivée à Abbey Road”, a déclaré McCartney. “Brian Epstein, leur manager, était un manager incroyable à ce qu’il paraît. Il était célèbre pour avoir amené beaucoup de groupes de Liverpool à Londres. C’est lui qui a dit à [record producer] George Martin, ‘Pouvez-vous enregistrer avec les Beatles ?’ Il y a ces histoires d’eux qui arrivent à Abbey Road et… qui sont vraiment nerveux. Ils n’étaient pas habitués à enregistrer. Ils n’avaient jamais été dans un studio comme celui-ci… L’espace devait leur paraître immense. Et ils sont comme, ‘Qu’est-ce qu’on va faire?’ Et puis penser à la façon dont ils ont naturellement progressé. En fin de compte, ils ont fini par utiliser tous les coins et recoins d’Abbey Road – partout – et ont eu plus… de puissance au fur et à mesure. »

En grandissant, McCartney a dit qu’elle savait que ses parents étaient différents.

“Ma mère et mon père étaient ensemble dans les ailes”, a-t-elle déclaré. “Donc, ils étaient en tournée et ils nous emmenaient souvent à des concerts quand nous étions enfants. Nous voyions la foule et regardions nos parents sur scène, puis nous rentrions à la maison et étions normaux.”

“If These Walls Could Sing” présente de nouvelles interviews avec le batteur des Beatles Ringo Starr. George Harrison est décédé en 2001 à l’âge de 58 ans à la suite d’une bataille contre le cancer. John Lennon a été assassiné en 1980 à l’âge de 40 ans.

“Je me rappelle [meeting] John”, a déclaré McCartney. “J’étais un enfant, mais je me souviens que nous allions tous en famille pour visiter. C’était John et Yoko [Ono] et [their son] Sean. Nous avons tous juste traîné dans son appartement [as a family].”

Le documentaire présente également des entretiens francs avec des artistes comme Elton John, Noel Gallagher et Roger Waters. McCartney a noté que l’expérience de filmer son père ne les a encore plus rapprochés.

“Cela a ouvert un point de discussion”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes proches et nous [already] passer un bon moment ensemble. Mais quand nous nous voyions, c’était comme, ‘Je pensais à cette autre chose qui pourrait être bonne pour le documentaire.’ Ou il me demandait comment j’allais et je lui disais qui j’interviewais. C’était donc un bon point de conversation pendant le processus, de l’utiliser comme table d’harmonie.”

McCartney a déclaré qu’elle était fière de ses débuts en tant que réalisatrice et elle espère que son film contribuera à préserver l’héritage des studios Abbey Road.

“Les techniciens… étaient innovants et ont contribué à la musique”, a-t-elle expliqué. “Les Beatles étaient comme, ‘Comment on fait ça?’ ou ‘Et si on pouvait faire ça ?’ Et les gens d’Abbey Road travailleraient et collaboreraient vraiment avec eux. Ils ne diraient pas : “Ils sont bizarres. De quoi parlent-ils ?” Ils étaient comme, ‘Oh ouais, et c’est peut-être comme ça que vous pourriez obtenir le son que vous voulez.’ J’ai été surpris de voir comment [many times] cela s’est passé. J’ai supposé que vous y alliez, que vous enregistriez et que vous aviez terminé. Mais Abbey Road a contribué… et à ce jour, ils sont là pour aider à faire de la musique la meilleure possible. Je respecte ça.”

“Si ces murs pouvaient chanter” sortira sur Disney+ le 16 décembre.