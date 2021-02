La n ° 1 mondiale féminine Ash Barty est sur le point d’affronter la frappeuse russe Ekaterina Alexandrova lors de son match de troisième tour à l’Open d’Australie.

Le match à succès aurait attiré une foule massive, mais les fans ont été mis en lock-out après qu’un verrouillage de cinq jours a été ordonné à Victoria après qu’un groupe de cas Covid ait violé la quarantaine de l’hôtel.

Ce fut un début fragile pour la Golden Girl australienne qui a fait une pause dans le match d’ouverture devant une Margaret Court Arena vide à Melbourne Park.

Mais le favori local a riposté, brisant le service du n ° 32 mondial à trois reprises dans le premier set.

Le joueur de 24 ans s’est retiré du match de double ouvert plus tôt dans la journée au milieu des inquiétudes, elle peut avoir une tension à la cuisse qui est plus grave qu’elle ne le laisse entendre.

L’Australienne Ashleigh Barty arrive avant son troisième match contre la Russe Ekaterina Alexandrova

Ash Bary se lâche avec un service puissant contre Ekaterina Alexandrova lors de leur match de troisième tour à l’Open d’Australie

La Russe Ekaterina Alexandrova frappe un retour en coup droit à l’Australien Ash Barty lors de leur troisième match à l’Open d’Australie

Barty et l’Américaine Jennifer Brady devaient affronter Aryna Sabalenka et Elise Mertens au deuxième tour vendredi, mais ont remis les deuxièmes têtes de série à un relais.

La tête de série australienne en simple a soulevé des sourcils lorsqu’elle a eu la cuisse gauche fortement attachée lors de la victoire 6-1 7-6 (9-7) au deuxième tour de jeudi contre sa coéquipière de la Fed Cup Daria Gavrilova.

Mais le joueur de 24 ans a minimisé la blessure, l’équipe Barty vendredi disant qu’il s’agissait simplement de « douleurs musculaires » après un calendrier exténuant de sept matches en moins de quinze jours après presque un an de licenciement.

« Le bandage est très gros, mais c’est plus juste un soutien pour que la bande elle-même ne tombe pas », a déclaré Barty avant son affrontement au troisième tour avec la 29e tête de série Ekaterina Alexandrova samedi.

«Ce n’est pas un travail de bande très subtil. Vous le voyez souvent sur beaucoup de filles.

«Les gars peuvent le cacher un peu mieux sous leur short. Juste un peu de soutien. J’ai joué beaucoup de matchs ces 10 derniers jours après n’avoir pas joué pendant 12 mois, ce qui est naturel.

«C’est plus une aide qu’autre chose.

Barty a déclaré qu’elle avait d’abord ressenti le désagrément en s’échauffant pour le premier tour de mardi.

« Mais oui, évidemment, cela n’affecte en rien la façon dont je peux jouer », a-t-elle déclaré.

« C’est juste plus d’aider la jambe pour s’assurer qu’elle n’arrive pas à un point où cela va m’affecter. »

Barty est photographié en train de jouer un coup droit contre Ekaterina Alexandrova lors de leur troisième match à l’Open d’Australie

Barty frappe un retour de revers à Ekaterina Alexandrova lors de leur match de troisième tour à l’Open d’Australie

Ashleigh Barty, d’Australie, participe à son match de troisième tour en simple féminin contre Ekaterina Alexandrova, de Russie, lors de la sixième journée de l’Open d’Australie 2021 à Melbourne Park le 13 février 2021

Un sac à main de prétendants masculins lourds se chargera de vider largement les stades de l’Open d’Australie samedi alors qu’une deuxième semaine très différente se profile pour le Grand Chelem d’ouverture de la saison.

Alors que Victoria entrera dans un verrouillage de cinq jours en réponse à la propagation de la variante britannique du COVID-19, les foules ne seront pas présentes à Melbourne Park jusqu’au moins jeudi.

Ils manqueront certainement quelque chose.

Rafael Nadal, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas font tous la une des journaux tandis qu’Alex de Minaur fait flotter le drapeau du pays d’origine.

Nadal affrontera le Britannique Cameron Norrie pour la première fois, la tête de série n ° 2 espagnole cherchant à continuer son record de ne pas perdre un set dans le tournoi.

Medvedev, qui est sur une séquence de 16 victoires consécutives, n’a peut-être toujours pas les choses à sa manière contre Filip Krajinovic, qui a battu le Russe la seule fois où il a joué en 2019.

Tsitsipas, cinquième tête de série, affronte le pack surprise suédois Michael Ymer et cherchera un moment beaucoup plus facile après avoir été poussé à cinq sets par Thanasi Kokkinakis au tour précédent.

Bien qu’il soit tranchant dans le classement, de Minaur espérera ses chances de renverser Fabio Fognini, 16e tête de série, après que l’Italien eut besoin d’un jeu décisif au cinquième set pour battre son compatriote Salvatore Caruso lors de leur rencontre épicée au deuxième tour.

Le casting de soutien n’est pas non plus à éternuer avec les 10 meilleurs joueurs Andrey Rublev et Matteo Berrettini également en action.

Du côté des femmes, Ash Barty fait la une de la séance nocturne lors de sa première rencontre avec la Russe Ekaterina Alexandrova.

Barty a été relativement sereine lors de ses deux matches jusqu’à présent, un tie-break contre sa compatriote Daria Gavrilova jeudi étant le plus durement poussé.

C’est une journée par ailleurs relativement discrète pour les femmes.

La cinquième tête de série, Elina Svitolina, affronte Yulia Putintseva; La sixième tête de série Karolina Pliskova affronte Karolina Muchova et la 11e tête de série Belinda Bencic se heurte à Elise Mertens.

La demi-finaliste de l’US Open de l’année dernière Jennifer Brady, Anett Kontaveit et Donna Vekic figurent également au troisième tour.