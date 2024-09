La fille d’Olivia Newton-John dit que le « côté obscur » de la célébrité a conduit à certaines luttes de toute une vie

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Deux ans après le décès de sa mère, Olivia Newton-John, Chloé Lattanzi poursuit son héritage à bien des égards, tout en découvrant de nouvelles facettes d’elle-même.

Dans une interview exclusive avec Fox News Digital, l’actrice et chanteuse de 38 ans a parlé de sa guérison après une perte, a expliqué pourquoi elle a choisi de tenir une promesse faite à sa défunte mère à l’occasion de ce qui aurait été le 76e anniversaire de l’actrice et a expliqué comment elle a réussi à se retrouver au milieu du « côté obscur » de la célébrité.

Ayant grandi sous les projecteurs, Lattanzi a déclaré qu’elle se sentait souvent comme un « caméléon » qui se conformait à ce que les autres voulaient ou attendaient d’elle.

« Je pense que nous sommes dans une quête constante. Se retrouver, c’est simplement être authentique », a déclaré Lattanzi, dont premier morceau solo, « Phoenix », a été libéré jeudi. « Et quand tu es enfant, tu es authentique. Tu dis ce que tu penses et ce que tu ressens, et je pense que la célébrité est formidable. Et aussi, il y a un côté sombre. Et, pour moi, le côté obscur, c’est moi. » Je ne ressentais pas la liberté d’être simplement moi-même. J’avais l’impression que je devais être ce que le monde voulait – et tout cela est dans ma tête – mais je devais être ce que le monde voulait que je sois, ou je devais être exactement ce que le monde voulait que je sois. comme ma mère.

« Je viens de découvrir ce que sont les limites il y a un an, et je pense – je ne peux pas parler au nom de tout le monde – mais, en tant que femme, en tant qu’être humain, j’ai évité les conflits ou je n’ai pas dit ce que je ressentais vraiment pour apaiser. quelqu’un et se retrouver, c’est rester fidèle à son authenticité, être toujours gentil. Mais si tu ne m’aimes pas ou ce que je dis, ce n’est pas grave, je vais quand même le dire.

« J’ai eu du mal à être un caméléon toute ma vie », a-t-elle ajouté. « Je voulais rendre tout le monde heureux. Et je me rends compte que ma mère a également dû faire face à cela. Étant des âmes sensibles, vous voulez que tout le monde vous aime, mais vous arrivez à un point où cela finit par vous tuer. … Je suis définitivement sur une mauvaise voie. trajectoire ascendante dans le domaine de la santé Esprit, corps, esprit, parce que je vis dans mon authenticité.

Deux ans après la mort de sa mère, Lattanzi dit qu’elle ressent toujours sa présence. L’actrice bien-aimée de « Grease » est décédée en 2022 après une longue bataille contre le cancer du sein. Elle avait 73 ans.

« Je la vis toujours », a déclaré Lattanzi. « Je veux dire, elle connaît la vérité sur ma réalité. Alors, nous parlons, et je lui demande si j’ai du mal avec quelque chose qui me guide énergétiquement vers la bonne personne. Et je suis toujours guidé là où je dois. » être de guérir, de surmonter quoi que ce soit.

« Elle apparaît toujours sous la forme d’un orbe sur une photo ou lors d’une introduction rencontrant une personne au hasard dans la rue », a-t-elle poursuivi. « Donc, elle est toujours présente et très puissamment présente dans ma vie, en esprit. Je lui faisais regarder les émissions paranormales avec moi, et je me disais : ‘C’est un orbe, maman.’ J’ai dit : « Ça va prendre beaucoup de temps avant que tu sois dans l’orbe, mais quand tu seras à cet endroit, veux-tu s’il te plaît te présenter comme ça pour moi ? » Et elle a pris une photo avec mon téléphone, puis ce magnifique orbe géant bleu vif volant autour de la tête de mon chien.

« Et puis le lendemain, elle volait à côté de mon père, Matt Lattanzi, sa femme, elle a aussi survécu à deux fois au cancer. Et exactement le même orbe bleu volait à côté d’elle. Et mon père dit : » Je ne peux pas expliquer cela. … Alors oui, elle m’a dit : ‘Chloé, je vais aller partout et te montrer que je suis là et que je veille sur tout le monde.' »

En l’honneur de ce qui aurait été le 76e anniversaire de sa mère, Lattanzi a sorti son premier morceau solo, « Phoenix ».

« J’ai co-écrit la chanson avec Dave Audé et un autre écrivain fantastique, et la chanson était, pour elle, une promesse », a déclaré Lattanzi. « Elle disait toujours que nous étions symbiotiques. Nous étions un cœur et deux corps, et la chose la plus importante pour elle était de voir son bébé heureux, épanoui et brillant. C’était donc une promesse pour elle que je serais vrai. » envers moi-même, soyez doux avec moi-même, utilisez mes talents, débarrassez-vous essentiellement du discours intérieur négatif.

« La plupart d’entre nous, humains, avons besoin de ce message, de ce rappel chaque jour que nous sommes incroyables et capables de réaliser tous les rêves que nous voulons réaliser », a-t-elle poursuivi. « Et c’était une promesse que je serai heureux. Tu n’as pas à t’inquiéter pour ta petite fille. »

Lattanzi, qui a partagé la démo avec Newton-John avant sa mort, a déclaré qu’elle espère que la chanson pourra élever ceux qui sont en difficulté.

« Je l’ai aussi écrit pour élever les autres, pour leur rappeler que la lumière est bien plus puissante que l’obscurité », a-t-elle déclaré. « Et vous n’êtes pas défini par un traumatisme, vous n’êtes pas défini par ce qui vous est arrivé dans votre passé. Vous êtes défini par ce que vous choisissez d’en faire. »

« Et ma mère a été émue aux larmes et elle a dit : ‘C’est le meilleur travail que vous ayez jamais fait' », se souvient Lattanzi. « Elle a toujours aimé entendre ma voix d’emblée, et elle et moi avons cela en commun en termes de production musicale. Nous aimons ça. Très simple. Voix d’emblée, gardez la production au minimum. Alors elle a pleuré et j’ai dit : « Cette chanson est pour toi, maman. J’ai écrit ceci pour toi. C’est ma promesse. Donc le sortir le jour de son anniversaire est très sacré. »

En plus de la sortie de la chanson, Lattanzi continuera à perpétuer l’héritage de sa mère d’une manière particulière.

Le 6 octobre, Lattanzi diriger l’année La marche pour le bien-être d’Olivia à Melbourne, en Australie, au profit du centre de recherche et de bien-être sur le cancer Olivia Newton-John.

« J’ai l’impression de garder ma mère en vie, et elle m’a appris cela », a déclaré Lattanzi. « Elle et moi, nous souffrions tous les deux de maladies différentes, mais nous voulions tous les deux aider les autres qui souffraient de ce que nous souffrions. Donc, je lui ressemble en ce sens. Et je ne pense pas qu’il y ait de but plus grand que rendre service et se connecter aux autres êtres, qu’ils soient humains ou animaux.

« Je veux perpétuer son bel héritage et [find] des traitements plus doux contre le cancer et mettre fin à tout cela ensemble. »