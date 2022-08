La fille d’Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, rend hommage à la défunte star de “Grease” avec un hommage émouvant

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La fille unique d’Olivia Newton-John pleure la perte de la chanteuse bien-aimée.

La superstar lauréate d’un Grammy est décédée lundi dans son ranch du sud de la Californie, a confirmé son mari John Easterling sur Instagram et Facebook. Elle avait 73 ans.

Chloe Lattanzi s’est également rendue sur les réseaux sociaux, où elle a partagé une série de jolies photos mettant en vedette elle-même et la défunte star de “Grease” au fil des ans. L’un des instantanés sincères était un selfie souriant de la mère et de la fille.

Bien que le message ne soit pas sous-titré, le joueur de 36 ans a partagé une photo du couple il y a à peine trois jours. Newton-John est vue rayonnante alors qu’elle se tient fièrement à côté de sa fille.

“Je vénère cette femme”, Lattanzi a légendé ce post. “Ma mère. Ma meilleure amie.”

En mai 2017, Newton-John a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein métastatique qui s’était propagé à son dos. En 2021, elle a décrit comment Lattanzi était à ses côtés.

“J’ai tellement de chance de continuer à faire toutes ces choses”, a déclaré Newton-John au magazine People à propos de sa participation au mariage de Lattanzi et de la sortie d’un single avec elle intitulé “Window in the Wall”.

“Je ne pense pas que j’aurais imaginé vivre aussi longtemps !” dit-elle. “Je me sens très béni.”

Le point de vente a révélé que même si les deux femmes ont toujours été proches, leur lien n’a fait que se renforcer lorsqu’elles ont été mises en quarantaine ensemble en Californie pendant la pandémie de coronavirus. Alors que Lattanzi a ensuite déménagé à Portland, dans l’Oregon, elle a révélé fin juillet qu’elle était revenue près de sa mère.

“J’ai travaillé toute ma vie, et la plus longue période dont je me souvienne étant à la maison a été ma grossesse avec Chloé et la première ou les deux premières années de sa vie”, a expliqué Newton-John. “Donc ça a été merveilleux de renouer avec mon bébé. Elle est ma raison d’être.”

En 2016, Lattanzi a expliqué ce que c’était que de grandir avec Newton-John.

“Quand j’étais enfant, je ne faisais pas attention à elle en tant que célébrité”, a-t-elle expliqué. “C’est ma mère, tu sais? Comme, elle m’emmène à l’école. Je pense qu’en vieillissant, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à écouter sa musique. J’ai réinventé ‘Magic’ parce que je l’aimais tellement beaucoup.”

De 1973 à 1983, Newton-John était parmi les artistes les plus populaires au monde. Elle a eu 14 singles parmi les 10 meilleurs aux États-Unis, a remporté quatre Grammys, a joué avec John Travolta dans “Grease” et avec Gene Kelly dans “Xanadu”. Le duo rapide Travolta-Newton-John, “You’re the One That I Want”, était l’une des plus grandes chansons de l’époque et s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires.

“Physical”, le succès rebondissant et classé R sorti en 1981, a été n ° 1 pendant 10 semaines et a été nommé chanson de l’année par Billboard malgré son interdiction par certaines stations de radio. Un clip promotionnel adapté à l’aérobic, tourné dans les premières années de MTV, a remporté un Grammy pour la meilleure vidéo.

Les albums récents de Newton-John comprenaient “Stronger Than Before”, une collaboration de vacances avec Travolta “This Christmas” et l’autobiographique “Gaia: One Woman’s Journey”, inspiré par sa bataille contre le cancer et par la perte de son père.

Elle laisse dans le deuil son mari, sa fille Lattanzi, sa sœur Sarah Newton-John, son frère Toby Newton-John et plusieurs nièces et neveux.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.